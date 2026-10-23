Logran lo que parecía imposible: conectan un Apple Watch a un celular Android por primera vez

El desarrollador Md Ismail Šojal creó Apple Watch Companion, un proyecto de código abierto para activar el reloj inteligente desde Android sin un iPhone. (EFE/ Angel Colmenares)

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Un desarrollador consiguió emparejar y activar un Apple Watch con un teléfono Android, algo que Apple nunca ha permitido oficialmente desde el lanzamiento del reloj en 2015.

El proyecto se llama Apple Watch Companion y es de código abierto. Su creador, identificado como Md Ismail Šojal, recurrió a la ingeniería inversa para reconstruir los protocolos privados que usa Apple para comunicar el reloj con el teléfono, sin que en ningún momento intervenga un iPhone.

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Cómo se rompió el bloqueo entre Apple Watch y Android

El software reconstruye dos piezas centrales del ecosistema de Apple. La primera es el protocolo nativo de comunicación por Bluetooth. La segunda es el servicio IDS, el sistema que conecta y cifra las comunicaciones entre los dispositivos de la compañía.

Con ambos protocolos descifrados, la aplicación puede descubrir el reloj, activarlo, reconectarlo y sincronizarlo desde un móvil con Android. Según detalla el repositorio del proyecto en GitHub, todo el proceso de configuración inicial se completa sin recurrir a ningún dispositivo de Apple.

El sistema permite el emparejamiento con un código PIN o mediante la cámara del móvil, además de habilitar compatibilidad limitada con Windows, Linux y macOS. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El emparejamiento con Android admite dos métodos: por código PIN o mediante la cámara del teléfono. El autor reutilizó los mismos protocolos reconstruidos para extender la compatibilidad a Windows, Linux y macOS, aunque estas últimas versiones son más limitadas que la de Android.

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La reconstrucción del canal Bluetooth y del servicio IDS de Apple sin documentación pública es lo que permite, por primera vez, activar y sincronizar un Apple Watch desde Android sin pasar por un iPhone, algo que hasta ahora ningún proyecto había logrado en la fase de configuración inicial.

Qué funciones ofrece el reloj una vez conectado

Una vez emparejado, el Apple Watch deja de depender del iPhone para tareas básicas. Desde la aplicación complementaria de Android es posible consultar el nivel de batería, cambiar las carátulas nativas del reloj y ajustar las notificaciones.

También se puede gestionar la conexión Wi-Fi y acceder a algunas funciones vinculadas a Apple Health. Android resultó ser la plataforma con la experiencia más completa entre todas las probadas, por delante de Windows, Linux y una versión todavía más primitiva para macOS.

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El uso del software requiere permisos de acceso root a través de Magisk y la compilación previa del código disponible en el repositorio de GitHub. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los requisitos que limitan quién puede usarlo

El proyecto exige un teléfono Android con acceso root y la herramienta Magisk, que permite modificar partes del sistema operativo normalmente protegidas. Ese requisito reduce el uso a usuarios con experiencia en modificar el software de su móvil.

La única combinación de dispositivos verificada hasta ahora fue un OnePlus 13 emparejado con un Apple Watch Ultra 2 bajo watchOS 26.2. No existe garantía de que el sistema funcione con otros modelos de Android ni con relojes diferentes, incluidos los nuevos Apple Watch Series 12.

Además, quien quiera probarlo debe compilar primero la herramienta siguiendo las instrucciones publicadas en el repositorio, un paso adicional que aleja al proyecto del usuario que busca una solución lista para instalar.

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Las carencias funcionales también son importantes. Existen funciones de Apple Health que no pueden implementarse por restricciones del propio sistema, mientras que las llamadas, los mensajes y varios ajustes habituales del teléfono todavía no están disponibles.

El dispositivo vinculado a Android presenta restricciones funcionales que impiden gestionar llamadas, enviar mensajes y acceder a la totalidad de Apple Health. (Apple)

Cómo fueron los intentos previos

Apple Watch Companion no es el primer esfuerzo por conectar el reloj con Android. Proyectos como WatchWitch, desarrollado por el SEEMOO Lab, o aplicaciones como Merge ya habían logrado cierto grado de comunicación entre ambos sistemas.

Fabricantes como Xiaomi, Huawei y Vivo también ofrecieron en su momento alternativas para usar el Apple Watch con sus propios móviles. En todos los casos, sin embargo, seguía siendo necesario un iPhone para completar la configuración inicial del reloj.

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Esa dependencia del teléfono de Apple durante la activación es justamente la limitación que Apple Watch Companion logra evitar. El proyecto prescinde por completo del iPhone y, además, suma compatibilidad con más plataformas que sus antecesores, aunque de forma incompleta.

Por ahora no hay información sobre nuevas versiones del proyecto ni sobre planes para ampliar la compatibilidad con más dispositivos. Al tratarse de un desarrollo de código abierto, su evolución depende de que otros programadores sumen contribuciones al repositorio original.