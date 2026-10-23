Salesforce pagará USD 5.660 millones por Braze en su quinta compra más grande de la historia

Salesforce compra Braze para revolucionar el marketing con inteligencia artificial. (Salesforce)

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Salesforce acordó comprar la plataforma de marketing Braze por unos USD 5.660 millones, en la quinta adquisición más grande de su historia, según confirmaron ambas empresas el martes en un comunicado conjunto y en una presentación ante el regulador bursátil de Estados Unidos.

El acuerdo establece un pago en efectivo de USD 47,50 por cada acción de Braze, un 58% por encima del precio de cierre que tenía el papel el lunes previo al anuncio. Tras conocerse la noticia, las acciones de Braze saltaron más de 50% en Wall Street.

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Braze ofrece una plataforma que permite a las empresas enviar mensajes personalizados a sus clientes en tiempo real, a través de aplicaciones móviles, sitios web, correo electrónico, SMS y WhatsApp. La compañía dice procesar billones de mensajes y acciones de campañas por año.

Salesforce compró Braze y se convirtió en quinta adquisición más grande de su historia. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Fundada en 2011 bajo el nombre Appboy y rebautizada en 2017, Braze tiene unos 2.770 clientes, entre ellos Canva, Instacart, Venmo y Urban Outfitters.

Un precio por debajo del que pagó el mercado en 2021

El monto acordado implica que Braze será vendida por menos de lo que valía su acción cuando debutó en bolsa en 2021, a USD 65 cada una. Aun así, algunos analistas consultados por el sitio especializado San Francisco Business Times consideraron que la prima del 58% ofrecida por Salesforce fue más alta de lo habitual en este tipo de operaciones.

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Shay Boloor, estratega jefe de mercado de Futurum Equities, dijo que Salesforce está comprando “una capa de interacción en tiempo real que a su negocio de marketing históricamente le faltaba”, en declaraciones citadas por la agencia Reuters.

Salesforce explicó que, una vez cerrada la compra, la tecnología de Braze se integrará a las cuatro capas de su arquitectura de datos e inteligencia artificial para empresas, conocidas como Data 360, Customer 360, Agentforce y SIForce, con el objetivo de que las marcas puedan personalizar sus campañas a partir de señales de comportamiento de los clientes en tiempo real.

Salesforce acordó comprar la plataforma de marketing Braze por unos USD 5.660 millones. (Braze)

Parte de una seguidilla de compras ligadas a la inteligencia artificial

La operación se suma a una serie de adquisiciones con las que Salesforce busca reforzar su oferta de inteligencia artificial para empresas. Este año ya había pagado USD 3.600 millones por la plataforma de agentes de IA Fin, y el año pasado desembolsó USD 8.000 millones por Informatica.

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Según el sitio especializado Axios, la seguidilla de compras marca un giro frente a 2023, cuando Salesforce había disuelto el comité de fusiones y adquisiciones de su directorio por las dificultades que le había traído integrar tres grandes compras anteriores: MuleSoft, Tableau y Slack.

Según el acuerdo presentado ante el regulador, Salesforce deberá pagar una multa de USD 300 millones si abandona la operación, mientras que Braze pagaría USD 191,4 millones si es ella la que se retira. Ambas compañías seguirán funcionando de manera independiente hasta que la compra se concrete.

Salesforce pagará millonaria multa si decide abandonar la operación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según la agencia Reuters, la compra también responde a la preocupación de los inversores de Salesforce por la posibilidad de que la rápida adopción de la inteligencia artificial erosione la demanda de software tradicional de gestión de clientes, el negocio histórico de la compañía.

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Braze, liderada por sus cofundadores Bill Magnuson y Jon Hyman, aportará además su experiencia en experiencias para aplicaciones móviles e ingeniería de datos a la unidad de marketing de Salesforce, conocida como Marketing Cloud.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Braze y de los organismos regulatorios correspondientes, y Salesforce estima que recién se cerrará en su ejercicio fiscal 2028, hacia comienzos de ese año calendario. La compañía aclaró que la operación no modifica las proyecciones financieras que ya había dado a conocer para el año fiscal en curso.