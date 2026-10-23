Estados Unidos

Estados Unidos detectó el "gusano come carne" en un alce y amplió la vigilancia sobre la fauna silvestre

El hallazgo llevó a las autoridades sanitarias a reforzar los controles en la zona y pedir a cazadores y propietarios de terrenos que informen sobre lesiones sospechosas en animales

Un alce hembra de pie en un campo con vegetación seca y un recuadro circular que contiene un primer plano de larvas blanquecinas agrupadas.
Las larvas del gusano barrenador del Nuevo Mundo consumen tejido vivo y causan heridas severas en animales domésticos y silvestres. (Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de video)
Guardar

La detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido también como “gusano come carne”, en animales silvestres representa un nuevo desafío para las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Se trata de una mosca parasitaria cuyas larvas se alimentan de tejido vivo y pueden provocar heridas graves en animales domésticos y silvestres.

El insecto puede afectar a mamíferos de distintas especies y generar pérdidas económicas para la actividad ganadera. Su control depende de la identificación temprana de las infestaciones, el tratamiento de los animales afectados y la aplicación de medidas para evitar que el parásito llegue a otras zonas.

PUBLICIDAD

Las autoridades federales y estatales mantienen operativos de seguimiento mientras avanzan las investigaciones sobre nuevas detecciones en el suroeste del país. La situación también coincide con la reanudación gradual de algunas operaciones de importación de animales desde México, sujetas a protocolos sanitarios.

Primera detección en fauna silvestre en Texas

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) confirmó el 21 de octubre que las pruebas de laboratorio identificaron larvas de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un alce hembra cazado en un rancho del condado de Pecos, al oeste de Texas.

Según la agencia federal, el ejemplar fue comunicado a las autoridades después de que un cazador lo encontrara durante la temporada cinegética. El análisis confirmó que se trataba de la primera detección de este parásito en fauna silvestre dentro de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Tras el hallazgo, la Comisión de Salud Animal de Texas anunció que modificaría una zona infestada que ya estaba delimitada. Por su parte, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas ampliaron las tareas de vigilancia sobre animales silvestres en las inmediaciones del lugar.

Las autoridades instaron a cazadores, propietarios de terrenos y trabajadores rurales a informar sobre lesiones sospechosas o heridas con larvas. Los animales silvestres requieren especial atención porque no están sujetos a las mismas revisiones periódicas que el ganado doméstico.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó la primera detección de gusano barrenador en fauna silvestre tras analizar un alce en Texas. (REUTERS/Daniel Becerril)
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó la primera detección de gusano barrenador en fauna silvestre tras analizar un alce en Texas. (REUTERS/Daniel Becerril)

Qué es el gusano barrenador y qué daños causa

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es la fase larvaria de una mosca parasitaria que deposita sus huevos en heridas abiertas o en determinadas aberturas corporales de animales de sangre caliente. Cuando las larvas eclosionan, se alimentan de tejido vivo y pueden profundizar las lesiones.

A diferencia de otras larvas que consumen materia orgánica en descomposición, las de este parásito invaden los tejidos vivos. Sin tratamiento, la infestación puede agravarse, provocar infecciones y debilitar al animal hasta causarle la muerte.

Entre los signos de alerta figuran las heridas que no cicatrizan, la presencia visible de larvas, las secreciones, el mal olor, la falta de apetito y el comportamiento asociado con dolor o irritación. También pueden observarse debilidad y aislamiento.

El parásito puede afectar al ganado bovino, caballos, ovejas, cabras, mascotas y fauna silvestre. Los seres humanos también pueden sufrir infestaciones, aunque son poco frecuentes.

Las autoridades sanitarias de Texas recomendaron prestar atención a las lesiones alrededor de los ojos, las orejas, la nariz, la boca y los genitales de los animales cazados. Si se encuentran larvas o secreciones anormales, la indicación es comunicar el hallazgo a los organismos competentes.

Infestación confirmada en una vaca de Nuevo México

El 21 de octubre, las autoridades de Nuevo México confirmaron otro caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo, esta vez en una vaca de carne del condado de Otero. El Departamento de Agricultura estatal informó sobre la detección, que también fue informada por Reuters.

Como parte de la respuesta sanitaria, los organismos estatales y federales establecieron una zona infestada con un radio mínimo de 20 kilómetros alrededor del lugar donde se encontraba el animal afectado. También ampliaron la vigilancia y la instalación de trampas para moscas.

Dentro del perímetro delimitado, el ganado debe someterse a inspecciones y, cuando corresponda, recibir tratamiento antes de ser trasladado dentro o fuera de la zona, de acuerdo con las medidas establecidas por las autoridades.

La detección en Nuevo México no demuestra que exista una conexión epidemiológica con el caso del alce en Texas. Aunque ambos estados se encuentran en el suroeste estadounidense, las infestaciones se identificaron en condados distintos y en especies diferentes.

Gusano barrenador
La Comisión de Salud Animal de Texas amplió las tareas de vigilancia sanitaria e instó a reportar cualquier lesión sospechosa con larvas. (AFP)

El brote actual, desde la primera detección en junio

El 3 de junio, APHIS confirmó un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas en el condado de Zavala, al sur de Texas. Las larvas fueron encontradas en una lesión del ombligo del animal.

La detección marcó el regreso del parásito a Estados Unidos durante el brote actual, después de décadas sin casos locales. El país había conseguido erradicar la plaga mediante programas de control que incluyeron la liberación de moscas estériles para reducir la reproducción del insecto.

Desde entonces, las medidas de respuesta han incluido restricciones al movimiento de animales, vigilancia sanitaria y acciones de control en las áreas afectadas. La detección en fauna silvestre incorpora una dificultad adicional, ya que los animales pueden desplazarse entre territorios sin pasar por los controles aplicados al ganado.

Reapertura de un paso fronterizo para importar ganado desde México

El 20 de octubre, APHIS anunció que el puerto de entrada de Columbus, en Nuevo México, reabrirá el 26 de octubre para las importaciones de ganado procedente de México. La medida forma parte de un proceso gradual de reanudación de las operaciones comerciales bajo condiciones sanitarias.

La agencia también informó que el 26 de octubre se reanudaría el ingreso de caballos y otros équidos desde México a través del puerto de Santa Teresa, también en Nuevo México.

En el caso de estos animales, el procedimiento contempla inspecciones y tratamientos antes de la exportación, además de una cuarentena de siete días en una instalación autorizada dentro de Estados Unidos.

Mientras continúan las operaciones de vigilancia en el suroeste del país, los avisos de cazadores, ganaderos y propietarios de animales siguen siendo una herramienta importante para identificar posibles infestaciones y facilitar la intervención de los organismos sanitarios.

Temas Relacionados

Gusano barrenadorTexasGanaderíaSanidadSaludEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

American Express recortará el 5 % de su plantilla para avanzar con la automatización mediante inteligencia artificial

La compañía eliminará miles de empleos y asumirá un cargo de USD 336 millones para reorganizar sus procesos internos y acelerar la automatización

American Express recortará el 5 % de su plantilla para avanzar con la automatización mediante inteligencia artificial

Trump estalla por el fin de los carruajes tirados por caballos en Nueva York: "¿Por qué no prohíben los autos cuando hay accidentes?"

El presidente cuestionó en Truth Social la decisión del Concejo Municipal, que aprobó eliminar los paseos en Central Park y en toda la ciudad antes de junio de 2028 tras la muerte de un turista de 18 años. "Era una gran tradición", expresó.

Trump estalla por el fin de los carruajes tirados por caballos en Nueva York: "¿Por qué no prohíben los autos cuando hay accidentes?"

Zohran Mamdani se enfrenta a una amenaza de juicio por prohibir los carruajes en Nueva York

El Concejo Municipal aprobó el fin de los paseos tirados por caballos para junio de 2028, pero el sindicato del sector advierte que llevará el caso a la Justicia por la falta de compensaciones y garantías laborales

Zohran Mamdani se enfrenta a una amenaza de juicio por prohibir los carruajes en Nueva York

Harvard “clona” a sus profesores con inteligencia artificial: los avatares que enseñan fuera del aula

La escuela de negocios de la universidad estadounidense utiliza réplicas digitales de siete profesores para entrenar a emprendedores. La experiencia abre debates sobre la eficacia pedagógica, los errores de la IA y la propiedad intelectual

Harvard “clona” a sus profesores con inteligencia artificial: los avatares que enseñan fuera del aula

“Creo que la vena está reventada”: revelan que Tennessee inyectó a Christa Pike pese a las advertencias del equipo de ejecución sobre la vía intravenosa

Una presentación judicial de la defensa describe el uso de unas 10 agujas y problemas para hallar un acceso venoso funcional; la condenada sobrevivió a dos dosis de pentobarbital

“Creo que la vena está reventada”: revelan que Tennessee inyectó a Christa Pike pese a las advertencias del equipo de ejecución sobre la vía intravenosa

TECNO

Logran lo que parecía imposible: conectan un Apple Watch a un celular Android por primera vez

Logran lo que parecía imposible: conectan un Apple Watch a un celular Android por primera vez

Salesforce pagará USD 5.660 millones por Braze en su quinta compra más grande de la historia

ChatGPT y Gemini dominan como los asistentes de IA más usados en el mundo: así está el top 7

Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono de tu celular y bloquearlas

Alerta en los bancos de Estados Unidos: detectan agentes de IA que acceden a cuentas y actúan más allá de las instrucciones de sus usuarios

ENTRETENIMIENTO

Jenna Ortega y su futuro tras ‘Merlina’: “Estaré fuera de la televisión por un tiempo”

Jenna Ortega y su futuro tras ‘Merlina’: “Estaré fuera de la televisión por un tiempo”

Premios Billboard de la Música Latina 2026: la lista completa de ganadores

Julia Roberts honra la memoria de Tom Skerritt y revive uno de sus papeles más entrañables

Tom Hanks vuelve a Broadway tras 14 años con una historia de viajes en el tiempo

Prime Video renueva Carrie y prepara una historia más allá del baile

MUNDO

El pequeño grupo de glaciares que explica más de la mitad del hielo perdido

El pequeño grupo de glaciares que explica más de la mitad del hielo perdido

“No era un problema que hubiera que resolver; era un ser humano que necesitaba sentirse entendido”: las 4 claves de Mel Robbins para conectar

Rumania acusó a Rusia tras el naufragio de un carguero en el mar Negro: un marinero muerto y tres desaparecidos

Ucrania celebró la liberación de 270 prisioneros de guerra que estaban en cautiverio ruso

Melania Trump anunció un cese del fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky a partir del 29 de octubre