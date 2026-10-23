La respuesta de Franco Colapinto cuando le preguntaron si el nuevo Gran Premio en África complica el proyecto de traer la Fórmula 1 a la Argentina

Franco Colapinto se refirió a la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina (Europa Press)

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Franco Colapinto volvió a referirse a la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina. En medio de la importante renovación del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, la categoría confirmó la incorporación de una carrera en África, con sede en Ruanda. El piloto de Alpine consideró que esto no reduce las posibilidades para el país albiceleste y que ambos proyectos responden a negociaciones y plazos diferentes.

En el marco del Gran Premio de Estados Unidos, el argentino sostuvo que la llegada de una competencia africana no modifica el escenario argentino. “Creo que Argentina tiene las mismas probabilidades que antes. Eso realmente no ha cambiado. Además, lo de Ruanda es en 2030, creo. Así que todavía falta mucho. Por lo que escucho de los rumores, lo de Argentina sería para un poco antes”, aseguró el pilarense en diálogo con el portal especializado Motorsport.

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El piloto aclaró que la proyección sobre una carrera en el país se basa en versiones que escuchó y no en una confirmación oficial. “Ojalá suceda y podamos ir a todos lados. Pero sin tener muchas más carreras. Podemos repartir un poco”, agregó entre risas.

El acuerdo de Ruanda con la F1 prevé un contrato de diez años a partir de 2030, aunque el país todavía no comenzó a construir el futuro autódromo. El proyecto africano comenzó hace cuatro años y no afecta las gestiones argentinas, que buscan incorporarse antes al calendario. En condiciones normales, Buenos Aires no podría concretar su regreso antes de 2029, ya que los próximos contratos que vencerán corresponden a México, Singapur y Portugal en 2028. Pero la posibilidad de que continúe el conflicto de Medio Oriente también podría abrir una plaza para la categoría.

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Obras de repavimentación en el Autódromo de Buenos Aires

Además de seguir atento a la situación de Argentina, Colapinto respaldó la expansión del campeonato a Ruanda. “En primer lugar, me encanta ir a África. Creo que es algo muy bueno para el deporte incorporar nuevos países, nuevos continentes, incluir a una parte diferente del mundo en esto. Va a ser algo bueno para el deporte y ya lo vimos en el pasado. Ir allí va a ser increíble. Tengo muchas ganas”, afirmó.

En esta misma línea, el joven de 23 años mencionó a Malasia como ejemplo de un destino beneficioso para el calendario y los competidores: “Necesitamos circuitos, necesitamos carreras, nuevos lugares a los que ir. Malasia fue una carrera muy positiva. Volver a un circuito que los pilotos disfrutan tanto es algo muy especial”.

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La renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya supera el 60% de avance y apunta a recibir al MotoGP del 9 al 11 de abril del año próximo. La adecuación del circuito también contempla una eventual fecha de Fórmula 1 bajo el nombre de Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires. La última cita de la Máxima en el país fue el 12 de abril de 1998, cuando Michael Schumacher ganó con Ferrari.

Así será el autódromo de Ruanda donde la F1 volverá a correr en África, a partir del 2030 (F1)

La realización del MotoGP en Buenos Aires será una prueba para la Ciudad y para su aspiración de recibir a la máxima categoría. Las negociaciones comerciales deben llevarse adelante con Formula One Management, la compañía que posee los derechos de la Fórmula 1.

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El presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, expresó su respaldo durante el congreso que la entidad realizó en Buenos Aires el mes pasado. Durante su estadía, según pudo saber Infobae, habría hecho gestiones para evaluar la incorporación de una fecha en 2027, incluso al margen de lo que ocurra en Medio Oriente, aunque esa iniciativa quedó en una instancia de buenas intenciones.

Las obras demandarán 43.000 toneladas de asfalto para pavimentar la pista y sus sobreanchos. Los trabajos se concentran en 120 metros del sobreancho de la tercera curva del nuevo trazado, en las vías de escape. Allí se realizaron pruebas para definir el tipo de asfalto, calibrar las máquinas y coordinar a los operadores. La supervisión está a cargo de Tilke Engineers & Architects, firma especializada en el diseño de circuitos de competición que envió a un especialista a Buenos Aires.

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El profesional sigue la colocación del pavimento y asesora al equipo de Autopistas Urbanas, la empresa responsable de ejecutar la obra. El circuito ya presenta su configuración definitiva, con una nueva horquilla diseñada para posibles competencias de Fórmula 1. La curva se levantó en el espacio donde antes estaban una tribuna y el kartódromo.