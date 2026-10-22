Google Maps incorpora un modo de IA: cómo activarlo y qué permite hacer

Google Maps cuenta con nuevas funciones de IA que son manejadas con Gemini. (Google)

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Google Maps incorpora nuevas funciones impulsadas por Gemini, la inteligencia artificial de Google, que permiten a los usuarios buscar lugares, consultar información sobre su entorno y modificar rutas mediante instrucciones formuladas con lenguaje natural.

Esta integración busca transformar la aplicación de navegación en una herramienta con la que es posible interactuar mediante preguntas y comandos de voz, sin depender exclusivamente de las búsquedas tradicionales.

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Con estas funciones, los usuarios pueden solicitar recomendaciones de restaurantes, encontrar establecimientos cercanos, consultar alternativas para llegar a un destino y organizar paradas durante un trayecto. La disponibilidad de estas herramientas depende del país, el dispositivo y la versión de la aplicación, por lo que no todos los usuarios tienen acceso a las mismas opciones.

Google Maps comienza a integrar IA en sus búsquedas. (Foto: Google Maps)

La incorporación de Gemini permite que Google Maps vaya más allá de mostrar indicaciones entre dos puntos. En los dispositivos compatibles, la inteligencia artificial puede interpretar solicitudes expresadas de forma coloquial y ofrecer respuestas relacionadas con el recorrido o los lugares que se encuentran alrededor del usuario.

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Cómo activar la inteligencia artificial en Google Maps

Para utilizar las funciones de Gemini en Google Maps, es importante comprobar que la aplicación esté actualizada y que las herramientas estén disponibles en el dispositivo. Los pasos pueden variar según el sistema operativo y la modalidad de integración habilitada.

En Android, se puede comenzar por actualizar Google Maps desde Google Play Store. También conviene comprobar la configuración de Gemini y los permisos de ubicación necesarios para las funciones que se quieran utilizar.

En iPhone, el procedimiento consiste en actualizar Google Maps desde la App Store y comprobar si la integración está habilitada en la aplicación. No todas las funciones disponibles en Android tienen necesariamente el mismo funcionamiento en iOS.

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Para activar las nuevas funciones de IA en Google Maps debes verificar que tienes la aplicación actualizada. REUTERS/Dado Ruvic

Una vez realizadas estas comprobaciones, se puede abrir Google Maps, seleccionar un destino e iniciar la navegación. Si el dispositivo y la versión de la aplicación son compatibles, aparecerá la opción para interactuar con el asistente mediante la voz.

En los casos en que esté disponible, el usuario podrá reconocer la integración por el icono característico de Gemini, representado por un destello. La presencia de este símbolo y las opciones disponibles pueden variar según la implementación.

Qué permite hacer Gemini dentro de Google Maps

Una de las principales posibilidades de la inteligencia artificial es realizar búsquedas mediante preguntas más específicas que las consultas tradicionales. En lugar de introducir únicamente el nombre de un establecimiento, el usuario puede describir qué necesita y añadir condiciones para obtener resultados más relevantes.

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Por ejemplo, es posible pedir recomendaciones de restaurantes cercanos que tengan buenas valoraciones y precios accesibles. También se pueden buscar supermercados, gasolineras y otros servicios próximos a la ubicación actual.

Otra función útil es la planificación de recorridos. En los dispositivos compatibles, el usuario puede solicitar alternativas para llegar a un destino, buscar puntos de interés durante el trayecto o consultar opciones para organizar varias paradas.

En Google Maps, Gemini podrá encontrar lugares para recorrer, incluso buscar nuevas rutas para llegar al lugar indicado.

Estas posibilidades resultan especialmente útiles cuando una persona necesita encontrar un servicio sin abandonar la navegación. Sin embargo, las rutas, los tiempos estimados y los establecimientos disponibles deben comprobarse en el mapa antes de tomar una decisión.

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Los prompts más útiles para aprovechar la IA de Google Maps

Para obtener mejores resultados, conviene formular instrucciones claras e indicar las condiciones que deben cumplir las recomendaciones. Estos son algunos ejemplos de consultas que pueden utilizarse cuando las funciones correspondientes estén disponibles:

Encontrar restaurantes: “Busca un restaurante cerca de mi ubicación que tenga buenas reseñas y precios accesibles”.

Evitar el tráfico: “Muéstrame una ruta alternativa para llegar a mi destino y evitar las zonas congestionadas”.

Buscar gasolineras: “Encuentra una estación de servicio que esté de camino a mi destino”.

Descubrir lugares turísticos: “Recomiéndame cinco lugares interesantes para visitar cerca de donde estoy”.

Evitar peajes: “Muéstrame cómo llegar a mi destino sin pasar por carreteras de peaje”.

Encontrar comercios abiertos: “Busca un supermercado cercano que esté abierto en este momento”.

La utilidad de estas consultas dependerá de la información disponible en Google Maps y de las capacidades habilitadas para cada usuario.

Es importante realizar buenos prompts en Gemini para encontrar recibir respuestas más precisas con Google Maps. (Google)

Qué tener en cuenta antes de utilizar el modo IA

La integración de Gemini no garantiza que todas las solicitudes puedan ejecutarse ni que las respuestas sean siempre exactas. La disponibilidad de establecimientos, las condiciones del tráfico y los horarios pueden cambiar, por lo que es recomendable comprobar los datos importantes antes de desplazarse.

Además, algunas funciones pueden requerir permisos específicos o no estar habilitadas en determinadas regiones. Mantener Google Maps actualizado es una de las principales medidas para comprobar si se han incorporado nuevas opciones.

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Con esta integración, Google busca facilitar la búsqueda de lugares y la planificación de trayectos mediante instrucciones más naturales. La aplicación mantiene sus funciones tradicionales de navegación, pero suma herramientas de inteligencia artificial que permiten consultar información y explorar alternativas de forma más conversacional.