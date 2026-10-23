Economía

Estiman que la Argentina es el único productor agrícola del mundo que mejoraría su cosecha pese a El Niño

Las lluvias incrementaron las proyecciones de soja y maíz en el país, mientras que Brasil y otros grandes productores enfrentan riesgos de pérdidas por el fenómeno climático, según un informe de S&P Global

La mejora argentina no alcanzaría para compensar por completo las posibles pérdidas brasileñas
La mejora argentina no alcanzaría para compensar por completo las posibles pérdidas brasileñas
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La Argentina aparece como la excepción entre los principales productores agrícolas globales expuestos a El Niño. Mientras las condiciones climáticas amenazan con reducir los volúmenes de las cosechas en distintas regiones del mundo, las lluvias superiores a lo normal mejoraron las perspectivas locales de soja y permitieron elevar las estimaciones de producción.

Según un informe de S&P Global, en el caso de la soja, la proyección para Argentina aumentó en 4 millones de toneladas, hasta alcanzar los 55 millones de toneladas. Esta mejora contrasta con el panorama de Brasil, donde las estimaciones ya se redujeron en 6 millones de toneladas, hasta los 177 millones. Sin embargo, el deterioro podría ser mayor: un modelo que contempla la intensidad de El Niño y la menor aplicación de fertilizantes fosfatados estima una producción de 168 millones de toneladas.

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La mejora argentina, de todos modos, no alcanzaría para compensar por completo las posibles pérdidas brasileñas. El modelo utilizado por S&P Global calcula una probabilidad del 65% de que la cosecha de soja de Brasil se ubique entre 160 y 170 millones de toneladas, un rango inferior a la previsión oficial y que podría alterar el equilibrio de la oferta regional.

En el caso de la soja, la proyección para Argentina aumentó en 4 millones de toneladas, hasta alcanzar los 55 millones de toneladas. REUTERS/Matías Baglietto
En el caso de la soja, la proyección para Argentina aumentó en 4 millones de toneladas, hasta alcanzar los 55 millones de toneladas. REUTERS/Matías Baglietto

El panorama también resulta favorable para el maíz argentino. Según las estimaciones del impacto potencial de El Niño, el país podría registrar una mejora de alrededor del 3% en su producción, en contraste con Brasil, donde se proyecta una caída cercana al 7%.

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De esta manera, la Argentina presenta perspectivas positivas para sus dos principales cultivos extensivos dentro de las regiones analizadas.

La situación difiere de la de otros productores relevantes. Australia enfrenta un riesgo de caída de alrededor del 21% en su producción de trigo, mientras que Brasil también aparece entre los países más expuestos a condiciones adversas para el maíz. El efecto del fenómeno climático dependerá, además, del estado inicial de los cultivos: una menor utilización de fertilizantes puede reducir su capacidad para resistir el estrés provocado por el clima.

A diferencia de los cultivos anuales, el impacto sobre el aceite de palma se sentiría más adelante. Las pérdidas comenzarían a hacerse más visibles a partir de marzo de 2027, debido al ciclo de desarrollo del fruto, que dura entre 22 y 24 meses. Indonesia podría enfrentar una reducción de 5,8 millones de toneladas y Malasia, de 2,5 millones.

En este escenario, la Argentina se posiciona entre los países con mejores perspectivas productivas frente a El Niño. Las mejoras previstas para la soja y el maíz ofrecen un contraste con los riesgos que enfrentan otros grandes proveedores agrícolas, aunque la evolución de las condiciones meteorológicas será determinante para confirmar las estimaciones de la próxima cosecha.

Argentina se posiciona entre los países con mejores perspectivas productivas frente a El Niño. REUTERS/Martin Cossarini
Argentina se posiciona entre los países con mejores perspectivas productivas frente a El Niño. REUTERS/Martin Cossarini

Según un informe de EcoGo, durante las 15 campañas con El Niño registradas desde 1980/81, los rindes de soja se ubicaron, en promedio, un 6,1% por encima de su tendencia, mientras que los de maíz lo hicieron un 6,4%. Sobre una cosecha de 115 millones de toneladas, la diferencia respecto de los años con La Niña supera los 10 millones de toneladas.

En base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la consultora que dirige Marina Dal Poggetto proyecta para la campaña 2026/27 una producción de 155,8 millones de toneladas, un 10% por debajo del récord de la temporada anterior. Sin embargo, la estimación todavía no contempla el impacto de El Niño. Si la soja y el maíz replicaran los desvíos promedio observados en campañas bajo este fenómeno, podrían aportar alrededor de 7 millones de toneladas adicionales. Se trata de una referencia de magnitud y no de una proyección de producción.

Por su parte, la BCR moderó sus previsiones sobre el fenómeno climático y consideró que su intensidad podría pasar de la categoría de “muy fuerte” a “fuerte”. Aunque el escenario sigue siendo inusual, la entidad mantiene una perspectiva más optimista sobre su evolución y lo define como un evento climatológico “muy importante”.

De todos modos, el principal riesgo no sería la falta de lluvias. “El riesgo de este Niño no es la falta de agua sino el exceso, y sobre todo su frecuencia. La cuenca del Salado llega con antecedentes: a fines de 2025 tenía unos 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas”, advirtieron desde EcoGo.

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