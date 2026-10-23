El barril de petróleo Brent superó los 116 dólares por primera vez en casi seis meses por la escalada en Medio Oriente

El brent superó los 116 dólares por primera vez en casi 6 meses (EFE)

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El precio del barril de Brent con entrega en diciembre superó este viernes la barrera de los 116 dólares en el mercado de futuros de Londres, algo que no ocurría desde finales de abril. El impulso responde al temor creciente por nuevas interrupciones en el suministro de crudo, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.

El crudo de referencia en Europa tocó un máximo de 116,32 dólares durante la jornada, un 2,78% por encima del cierre del jueves, cuando había finalizado en 113,17 dólares. Hacia las 14:30 GMT, cotizaba en torno a los 116,20 dólares.

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Detrás de la suba se encuentran los renovados temores por el abastecimiento desde el golfo Pérsico. El jueves, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de petróleo, y afirmó que otros tres habían impactado contra minas al oeste del estrecho de Ormuz.

El impulso responde al temor creciente por nuevas interrupciones en el suministro de crudo (Europa Press)

Las tensiones también escalan en Arabia Saudita, objetivo de ataques por parte de los hutíes de Yemen, aliados de Irán. La petrolera estatal Saudi Aramco ordenó el jueves la evacuación de su sede central en Dhahran y pidió a sus empleados que trabajaran de forma remota ante el deterioro de las condiciones de seguridad.

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En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades cerraron de manera temporal las playas y zonas costeras de Umm Al Quwain tras detectar un vertido de petróleo proveniente de un buque cisterna, cuyo origen aún no fue esclarecido.

En Libia, la compañía petrolera estatal advirtió que el cierre de una válvula en un oleoducto podría forzar la paralización de la producción en los yacimientos que abastece, si no se restablece el flujo de crudo.

A la presión sobre el suministro se le suma la perspectiva de un enfrentamiento prolongado entre Washington y Teherán. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró al Financial Times que Estados Unidos podría encontrarse dentro de un año aún en una situación de bloqueo con Irán, sin un acuerdo sobre su programa nuclear, y subrayó que la Armada estadounidense tiene capacidad para mantener de manera indefinida el bloqueo de los puertos iraníes.

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