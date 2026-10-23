Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña del Morfi para el fin de semana

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La televisión argentina ofrece una amplia agenda para el fin de semana del 24 y 25 de octubre, con una batalla de rating en el prime time del sábado y una oferta variada de entrevistas, cocina, humor y música para los domingos. Juana Viale y Andy Kusnetzoff se disputarán el prime time del sábado desde El Trece y Telefe, respectivamente, mientras que Diego Leuco y Carina Zampini completarán la grilla del domingo al mediodía con una propuesta que combina charlas, recetas y música en vivo.

Juana Viale tendrá dos mesas consecutivas durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre. El sábado conducirá La noche de Mirtha, mientras que el domingo estará al frente de Almorzando con Juana, con invitados de la actuación, el periodismo, el teatro y las redes sociales.

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A la espera de la recuperación de Mirtha Legrand, su nieta estará al frente de la emisión nocturna del sábado, que irá desde las 21.30, siempre por la pantalla de El Trece. En esta oportunidad, el programa contará con la presencia de Eleonora Wexler, Marcelo Polino, Agustín Sullivan y Matías Bagnato. Cada uno llegará con temas diferentes para una emisión que registrará otra ausencia de la conductora en su ciclo de los sábados.

Eleonora Wexler compartira la mesa de Mirtha Legrand, conducida por Juana Viale

Wexler protagoniza la obra El Estado de la Unión junto a Gonzalo Heredia y, en paralelo, participa de las grabaciones de una nueva producción para Netflix. Por su parte, el periodista Marcelo Polino con toda la información del mundo del espectáculo en una semana dominada por la entrega de los Martín Fierro de Radio.

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Marcelo Polino con toda la información del mundo del espectáculo

Por último, Agustín Sullivan y Matías Bagnato personifican dos de los estrenos de la semana. El actor interpreta a Carlos Menem Jr en la segunda temporada de la biopic de Guillermo Coppola, mientras que el sobreviviente de La masacre de Flores verá cómo Juan José Campanella lleva su historia a la pantalla, esa por la que lucha desde que le arrebataron a su familia en 1994.

La competencia directa de la noche del sábado llegará desde Telefe con una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, conducida por Andy Kusnetzoff. El ciclo comenzará a las 22.30 y compartirá el prime time con La noche de Mirtha, encabezada por Juana Viale.

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Sol Pérez animará la edición de PH Podemos Hablar

El conductor de Telefe, recibirá a Elina Costantini, Karina Mazzocco, Coco Sily, Sol Pérez y Mernuel, reflejando el espíritu ecléctico de cada envío.

Costantini llegará al ciclo en medio de una exposición pública vinculada a un conflicto familiar. Mazzocco aportará su experiencia como conductora y su actual paso por MasterChef Celebrity, mientras que Pérez sumará su actualidad profesional en televisión marcada por su experiencia como panelista de Gran Hermano. El actor Coco Sily hará gala de su profundo anecdotario y Mernuel aportará su conocimiento en el mundo del stream.

Julia Calvo, la batalla por el rating se enciende con invitados que llegan dispuestos a sorprender

En su segundo programa al aire del fin de semana, Juana Viale estará al frente de Almorzando con Juana, el domingo 25 de octubre a las 14. Para esa mesa, la producción convocó al actor Eduardo Blanco, la actriz Julia Calvo, el conductor y actor Darío Lopilato y la influencer Luli Ofman.

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Blanco llegará al programa mientras protagoniza Empieza con D, siete letras, la comedia romántica escrita y dirigida por Juan José Campanella. El actor atraviesa una nueva etapa sobre los escenarios y podrá referirse a ese trabajo durante la charla con Viale.

Eduardo Blanco protagoniza Empieza con D, siete letras

Calvo, por su parte, integra el elenco de Misery, la obra teatral basada en la novela de Stephen King. Su participación suma otra referencia del circuito escénico porteño a una mesa que reunirá recorridos profesionales diferentes.

Lopilato combina su carrera actoral con la conducción de Viralizados. En tanto, Ofman aportará la mirada de una creadora de contenido que construyó su presencia pública en las redes sociales.

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Por su parte, La Peña de Morfi prepara una edición especial para este domingo a las 13.30, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini. El programa reunirá entrevistas, música en vivo y los segmentos habituales del ciclo.

Desde Colombia a La Peña: Camilo

El cantautor colombiano Camilo regresa al programa para una entrevista. Jairo, padrino del ciclo, ofrecerá un show en el escenario de La Peña. Los 4 de Córdoba se presentarán con un repertorio folklórico y Hilda Lizarazu también formará parte de la grilla musical. A la mesa de invitados se sumará Oriana Sabatini para una charla con los conductores.