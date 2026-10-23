Crimen y Justicia

Robaron el celular de una docente, huyeron en auto y embistieron mesas de una heladería en Castelar: hay dos detenidos

La persecución ocurrió el miércoles por la tarde y se extendió por varias cuadras. El vehículo en el que viajaban cuatro sospechosos chocó contra el mobiliario de un comercio. Dos de ellos lograron escapar

Los delincuentes escapaban tras el robo a una docente y embistieron las mesas y sillas de una heladería
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Dos hombres fueron detenidos tras una persecución que terminó cuando el auto en el que escapaban subió a la vereda y embistió las mesas y sillas de una heladería de la localidad de Castelar, en el partido de Morón.

La secuencia ocurrió el miércoles pasado, pocos minutos antes de las 15. Todo comenzó con el robo a una docente de 59 años. Un grupo de delincuentes que se movía en un Renault Logan negro la atacó a la salida de su casa y le sustrajo el teléfono celular.

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El hecho fue denunciado de inmediato y rápidamente el personal del Comando de Patrullas Morón se desplazó a la zona. Al operativo luego se sumaron agentes de la Policía local.

Los efectivos localizaron el vehículo de los sospechosos y el seguimiento se extendió por varias cuadras, hasta que el Renault Logan perdió el control sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, casi en la esquina con Zabala: fue allí donde chocó contra el mobiliario que el comercio tenía sobre la vereda.

Brandon Aiach González: la docente lo señaló como la persona que le robó el celular
Brandon Aiach González: la docente lo señaló como la persona que le robó el celular

Parte de la escena fue registrada por una cámara de seguridad, con el coche avanzando sobre todo lo que tenía por delante.

Tras el impacto, los cuatro ocupantes del vehículo escaparon a pie en distintas direcciones. Dos de ellos intentaron mezclarse entre las personas que estaban en la zona, pero los policías advirtieron la maniobra y los redujeron.

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Según fuentes policiales, los detenidos son Brandon Aiach González, un ciudadano chileno de 19 años, y Luis Alfredo Loyo Salcedo, venezolano de 27. Poco después, la propia víctima reconoció a Aiach González como el ladrón que le había quitado el celular minutos antes en la calle Villanueva al 2900.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron prendas que habrían sido utilizadas durante el robo y un guardabarros del Renault Logan, que se desprendió durante la colisión y tenía colocada la patente del vehículo.

Luis Alfredo Loyo Salcedo, el otro sospechoso arrestado
Luis Alfredo Loyo Salcedo, el otro sospechoso arrestado

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien avaló las aprehensiones bajo la calificación de robo agravado en poblado y en banda.

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