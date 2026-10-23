Se reportaron más de 90 casos de norovirus en una escuela primaria de Estados Unidos

Un brote de norovirus en la escuela Bentwood de Kansas afectó a 97 personas entre alumnos, personal y familiares. (Google Maps/ Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un brote de norovirus en una escuela primaria de Kansas alertó a las autoridades sanitarias locales por la facilidad con la que esta infección gastrointestinal se propaga en espacios compartidos. El episodio involucró a integrantes de la comunidad educativa y sus familias.

El caso ocurrió en el área metropolitana de Kansas City, donde las autoridades de salud y el distrito escolar coordinaron acciones para controlar la propagación y orientar a las familias sobre las medidas de prevención.

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El episodio también evidenció la necesidad de reconocer los síntomas de esta infección y mantener las medidas de higiene, especialmente en lugares donde estudiantes y trabajadores comparten espacios durante varias horas.

Noventa y siete casos y brote oficialmente cerrado

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson informó que el brote se registró en Bentwood Elementary School, una escuela pública del distrito de Olathe ubicada en Overland Park, Kansas. Según una declaración conjunta de la dependencia y Olathe Public Schools, 97 personas estuvieron vinculadas al episodio.

De ese total, 95 casos correspondieron a estudiantes y trabajadores de la institución, mientras que los otros 2 afectaron a familiares fuera de la escuela. Las autoridades indicaron que no se habían registrado hospitalizaciones y que tampoco se registraban nuevos casos desde el 13 de octubre de 2026.

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El departamento de salud comunicó el cierre del brote el 21 de octubre. Aunque el episodio se considera terminado, las autoridades señalaron que continuarán coordinando acciones con el distrito escolar para proteger a estudiantes, trabajadores y familias, según ABC News y KCTV.

Las autoridades escolares detectaron un incremento de inasistencias por problemas gastrointestinales a partir del 8 de octubre. (Charles D. Humphrey/U.S. Centers for Disease Control)

Dos positivos de laboratorio entre 97 casos vinculados

El distrito escolar detectó un aumento de ausencias por síntomas gastrointestinales similares a partir del 8 de octubre. De acuerdo con la cronología difundida por Olathe Public Schools y recogida por KCTV, el lunes 12 de octubre las ausencias alcanzaron el umbral que llevó a la institución a contactar al Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson.

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Durante esos días, los equipos de limpieza realizaron tareas adicionales de desinfección en zonas de tránsito frecuente y superficies de contacto habitual. La escuela también aprovechó los días sin clases para intensificar la limpieza del edificio.

2 personas con síntomas dieron positivo en las pruebas de laboratorio. Los otros 95 casos fueron considerados epidemiológicamente vinculados, una clasificación que indica que las personas presentaron síntomas similares en el mismo entorno y durante un período coincidente.

Esto significa que no todos los afectados tuvieron una confirmación individual mediante pruebas. Las autoridades utilizaron los resultados disponibles y el patrón de enfermedades registrado en la comunidad escolar para determinar que los casos formaban parte del mismo brote, según la información publicada por KCTV y ABC News.

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Transmisión, síntomas y contagio

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, describen al norovirus como un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago y los intestinos.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Vómitos y diarrea.

Náuseas.

Dolor abdominal.

En algunos casos, fiebre, dolor de cabeza y malestar corporal.

Las manifestaciones suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición. La mayoría de las personas se recupera en 1 a 3 días, aunque puede seguir transmitiendo el virus después de sentirse mejor.

La infección puede propagarse por contacto directo con una persona enferma, por el consumo de alimentos o líquidos contaminados y al tocar superficies u objetos contaminados y luego llevarse las manos a la boca.

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La transmisión resulta especialmente fácil en espacios compartidos, como escuelas, guarderías y centros de salud. Sin embargo, la información pública sobre el episodio de Bentwood Elementary School no identificó una fuente específica de contaminación, por lo que no es posible atribuir el brote a un alimento, una superficie o una actividad concreta.

Las pruebas de laboratorio confirmaron dos casos positivos mientras que los demás quedaron clasificados por nexo epidemiológico. (Charles D. Humphrey/CDC vía AP, Archivo)

Medidas para prevenir el contagio

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson recomendó reforzar las medidas de higiene para reducir el riesgo de transmisión. Entre las principales indicaciones se encuentra lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales o antes de preparar y consumir alimentos.

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Los CDC advierten que el desinfectante para manos no sustituye el lavado con agua y jabón frente al norovirus. Aunque puede utilizarse como complemento, no es suficiente por sí solo para controlar la propagación del virus.

Las autoridades también aconsejan limpiar y desinfectar de inmediato las superficies que hayan estado en contacto con vómito o materia fecal, mediante productos adecuados contra el norovirus o una solución de cloro preparada según las indicaciones del producto.

La ropa, las toallas y la ropa de cama contaminadas deben lavarse con detergente y agua caliente, y manipularse con cuidado para evitar que las partículas se dispersen. Los alimentos que puedan haber estado expuestos al virus deben desecharse.

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Otra recomendación importante es evitar preparar, manipular o servir alimentos para otras personas durante la enfermedad y esperar al menos 48 horas después de que desaparezcan los síntomas antes de retomar esas actividades. Ese mismo período de precaución se recomienda para volver a atender a otras personas en situaciones de riesgo de transmisión.

El norovirus causa entre 19 y 21 millones de enfermedades al año en Estados Unidos

Los CDC estiman que el norovirus provoca entre 19 y 21 millones de enfermedades cada año en Estados Unidos. También es responsable del 58% de las enfermedades transmitidas por alimentos adquiridas en el país, de acuerdo con las estadísticas de la agencia.

La infección puede afectar a personas de todas las edades. Aunque muchos pacientes se recuperan en casa, algunos necesitan atención médica, especialmente los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

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Una de las principales complicaciones es la deshidratación, que puede aparecer cuando los vómitos y la diarrea provocan una pérdida importante de líquidos. Entre las señales de alerta figuran una disminución de la cantidad de orina, sequedad de boca y garganta, mareos al ponerse de pie y cansancio inusual. En los niños pequeños también puede observarse llanto sin lágrimas.

Ante estos síntomas, es importante buscar atención médica. La reposición de líquidos es fundamental durante la recuperación, especialmente cuando la persona tiene dificultades para retenerlos.

Según los CDC, en Estados Unidos se notifican aproximadamente 2.500 brotes de norovirus al año. Aunque pueden ocurrir durante todo el año, son más frecuentes entre noviembre y abril.