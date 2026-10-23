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Anthropic ofrece hasta USD 345.000 al año por un escritor humano para sus ejecutivos

La oferta llega semanas después de que la empresa redujera a la mitad la contratación de técnicos junior por su propia IA

El puesto exige ocho años de experiencia para redactar discursos directivos y traducir conceptos técnicos complejos ante audiencias externas (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
El puesto exige ocho años de experiencia para redactar discursos directivos y traducir conceptos técnicos complejos ante audiencias externas (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
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Anthropic, la empresa detrás del chatbot de inteligencia artificial Claude, busca contratar a un escritor humano con un salario de hasta USD 345.000 al año. El aviso, publicado en su propio sitio de empleos, pide ocho años de experiencia en comunicación ejecutiva y capacidad para trabajar con información técnica bajo presión.

El puesto, llamado Escritor de Comunicaciones Ejecutivas, ofrece un rango salarial de entre USD 295.000 y USD 345.000 al año, según la publicación en la plataforma de empleos Greenhouse. La oferta incluye además la posibilidad de una compensación adicional en acciones de la compañía.

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El trabajo consiste en redactar discursos, coordinar la respuesta de los directivos ante noticias de último momento y traducir conceptos técnicos complejos para públicos externos. Anthropic pide, además, experiencia previa en organizaciones de alto ritmo y buen criterio para manejar situaciones ambiguas.

A diferencia de un redactor de contenidos convencional, el cargo requiere ayudar a definir no solo cómo comunicar una idea, sino qué debe decir un directivo y en qué momento conviene hacerlo, de acuerdo con la descripción publicada por la empresa.

Anthropic busca, en particular, candidatos con experiencia en al menos un área ligada a sus directivos: investigación científica, arquitectura de productos de inteligencia artificial, estrategia comercial o narrativa visual de marca, según el texto de la convocatoria.

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La compañía aplica un esquema de trabajo híbrido en San Francisco y Nueva York con presencia física obligatoria del 25% del tiempo laboral (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
La compañía aplica un esquema de trabajo híbrido en San Francisco y Nueva York con presencia física obligatoria del 25% del tiempo laboral (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La empresa, con oficinas en San Francisco y Nueva York, exige que su personal asista de forma presencial al menos el 25% de la semana laboral bajo su política híbrida actual. El aviso aclara que Anthropic ofrece asistencia para tramitar una visa de trabajo, aunque no puede garantizarla en todos los casos.

La paradoja de pagar a un humano por escribir

Ann Handley, directora de contenidos de la firma de capacitación en marketing MarketingProfs, dijo al sitio Business Insider que cuando la velocidad de redacción se abarata, el criterio adquiere más valor. Según explicó, el trabajo de un escritor con experiencia puede incluir decidir qué debe comunicar un líder, no solo cómo redactarlo.

La búsqueda llega semanas después de que Anthropic publicara, el 16 de octubre, un informe sobre su propia dotación de personal técnico. El documento se basa en datos internos de la compañía y en entrevistas a 17 empleados.

Según ese reporte, el porcentaje de empleados de nivel inicial, conocido como personal junior, en las áreas técnicas bajó del 21% al 14% desde comienzos de 2025. La proporción de nuevas contrataciones técnicas junior, en particular, cayó del 27% al 9% en el mismo período.

Un informe interno de la tecnológica reveló que la proporción de nuevas contrataciones de perfil técnico junior cayó del 27% al 9% durante 2025 (EUROPA PRESS)
Un informe interno de la tecnológica reveló que la proporción de nuevas contrataciones de perfil técnico junior cayó del 27% al 9% durante 2025 (EUROPA PRESS)

El documento también señala que la compañía siguió sumando personal técnico en general, mientras que las áreas de ventas, finanzas y reclutamiento crecieron más rápido. Anthropic atribuyó parte del cambio a la expansión de su negocio y a que las herramientas de programación permiten que empleados sin perfil técnico desarrollen software.

Hacia abril, cerca de un tercio de los gerentes de aprendizaje automático y una quinta parte de los gerentes de ingeniería de software de la empresa dijeron que contrataban menos personal por el avance de sus propios modelos de inteligencia artificial.

Un puesto pensado para las crisis de comunicación

Entre las tareas del cargo figura también el apoyo presencial en eventos corporativos y la coordinación de las respuestas de los ejecutivos durante noticias que se desarrollan rápidamente. El aviso pide que el candidato sea, según sus propias palabras, un colaborador flexible capaz de manejar situaciones ambiguas.

Anthropic se prepara, según trascendidos recientes, para una posible salida a bolsa que podría valuarla en unos USD 2 billones. El nuevo puesto de comunicaciones ejecutivas se suma a su estructura mientras la compañía crece y multiplica su exposición pública.

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