El Gobierno destraba el acuerdo automotriz con México: qué vehículos podrán volver a importarse sin arancel

Las negociaciones se retomaron a comienzos de mes en Wisconsin, durante una reunión previa al G20 que se celebrará en Miami en diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque todavía faltan definir algunos detalles, la renovación del acuerdo comercial entre Argentina y México (ACE 6) parece estar solo a unos pocos días de concretarse, lo que permitirá a las automotrices e representantes oficiales de automotrices que no producen en el país volver a importar en el marco del ACE 55, que contempla un monto máximo anual que está exento del pago de arancel de importación extrazona.

Tal como adelantó Infobae, después de seis meses en los que los contactos fueron mínimos y ambas partes decían que estaban esperando una respuesta de la otra, todo se pudo empezar a encauzar tras una reunión entre las autoridades del Ministerio de Economía de ambos países, que ocurrió en el marco de distintos encuentros previos al G20 que se llevará a cabo en Miami en diciembre.

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En este caso, se trataba del denominado Trade Ministerial, del que participaron ministros o altos funcionarios de comercio exterior entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Milwaukee, Wisconsin.

En esos días se concretó una reunión que solicitó el Gobierno argentino con los representantes de la Secretaría de Economía de México, que lidera Marcelo Ebrard. Fue el punto de partida de una nueva negociación que se pudo realizar en otros términos entre dos administraciones con un claro perfil ideológico diferente como son las de Javier Milei y Claudia Sheinbaum.

Volkswagen tiene en el Taos el modelo mexicano que más autos vende en Argentina. Hasta el año pasado se hacía en General Pacheco y se pasó a importar para dedicar la planta argentina a la nueva Amarok.

El avance de las negociaciones

En las siguientes tres semanas hubo intercambios de propuestas y todo indica que el acuerdo está en condiciones de firmarse, y que, a diferencia de lo que sucedió en 2025, esta vez sería por un plazo de 5 años, al menos el ACE 55, que es el acuerdo que contempla el intercambio de automóviles terminados (CBU) entre ambos países.

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Si bien no trascendió el monto que establecería el nuevo acuerdo, fuentes cercanas al Gobierno dieron a entender que podría mantenerse en los mismos USD 773 millones que tuvo en la última renovación.

Una vez superado ese monto total de intercambio exento de arancel, las unidades que se importen desde México deberán pagar el 35% correspondiente, del mismo modo que lo hacen actualmente algunos modelos de BMW, Audi y KIA (el K4 GT Line) que vienen de México, aunque en ese caso es porque no tienen la integración local de partes suficientes para calificar como vehículos de producción mexicana.

Las marcas que más padecieron esta suspensión de las importaciones sin arancel fueron Nissan, que importa los modelos Versa y Sentra y debía empezar a traer las pickup Frontier mexicanas desde julio pasado; Volkswagen, la que más volumen trae con el modelo Taos, que complementa con Tiguan y Vento; Ford con dos vehículos, la pickup Maverick y el SUV Bronco Sport; Honda con su C-SUV ZR-V; Kia con los K3 y K4 sedán; y luego dos marcas que importan desde México sus pickup Full Size, como son Chevrolet con las Silverado y Stellantis con las RAM 2500.

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Nissan es la otra gran marca que trae gran parte de su volumen de autos desde México. REUTERS/Margarita Pérez Retana

El acuerdo estaba caído porque llegó la fecha de vencimiento el pasado 18 de marzo, y no se pudo renovar por falta de acuerdo entre la posición mexicana, que pretendía renovarlo sin modificaciones, y la posición argentina que quería equilibrar la balanza con nuevas posiciones arancelarias (nuevos productos) de rubros ajenos al mundo del automóvil, especialmente derivados de la actividad agropecuaria.

Las negociaciones ya estaban trabadas desde el año anterior. Prueba de ello es que la última renovación fue en marzo de 2025 y tuvo solo un año de vigencia. De hecho, fuentes del Gobierno argentino le confirmaron a Infobae que desde octubre de 2025 no había contactos positivos para renovar el acuerdo, y por ese motivo todo se cayó en marzo de este año.

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Sin embargo, no solo hubo falta de acuerdo entre las partes para continuar con el intercambio comercial, sino que también hubo un escenario completamente distinto para México en relación a su principal destino de exportaciones, Estado Unidos, cuando Donald Trump anunció en julio que no renovaría automáticamente el TMEC (acuerdo con México y Canadá) y que seguirían las evaluaciones año a año.

Sin fecha confirmada para la reunión final, en la que se podría firmar el nuevo acuerdo a largo plazo, las fuentes consultadas coincidieron en señalar que antes de fin de mes se darían las condiciones para hacerlo y anunciar el acuerdo.

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