Economía

Menos demanda: la automotriz que vende las marcas FIAT, Peugeot y Citroën parará su planta de Córdoba por siete semanas

En la fábrica de Ferreyra se producen el Fiat Cronos y las pickup Titano y Ram Dakota. Al tiempo habitual de receso se sumarán otras tres semanas sin actividad

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La fábrica cordobesa de Stellantis cerrará su producción por 7 semanas a partir del 1 de diciembre, para readecuar producción a una demanda menor a la esperada para 2026
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La baja de demanda del mercado sigue generando contratiempos y cambios de planes en la producción de automóviles en Argentina. En este caso, Stellantis, que vende FIAT, Peugeot y Citroën, entre otras marcas, confirmó que desde el 1 de diciembre, la planta industrial de Ferreyra, Córdoba, tendrá una parada mayor a la habitual del período de vacaciones, que alcanzará las 7 semanas.

Esa es una de las dos plantas que tiene el grupo en Argentina y una de las cinco de la región sumando las tres de Brasil. En el complejo Ferreyra se producen el Fiat Cronos y las pickup Fiat Titano y Ram Dakota. La otra planta argentina de Stellantis es la de Palomar, provincia de Buenos Aires, donde se fabrican Peugeot 208 y 2008, que en mayo debió suspender uno de los dos turnos para ajustar la producción a una menor demanda, tanto local como del mercado de exportación, concentrado en Brasil.

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La empresa aseguró que es solo un reacomodamiento de la producción ante el actual escenario de menores ventas que presenta el año 2026 en el mercado argentino. Sin embargo, en palabras del propio presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, “las dos fábricas tienen producción asegurada por 2026 y 2027”.

Asimismo, el ejecutivo confirmó que en diciembre empieza a funcionar la planta de motores en la misma instalación fabril cordobesa. En esta planta se producirán los Multijet 2.2 turbodiésel de norma Euro 6 para las pickups locales y para varios modelos que se producen en Brasil y Uruguay.

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