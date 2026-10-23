Con tres partidos clave para los playoffs, se inicia una nueva jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Gimnasia de Mendoza-Platense, Gimnasia-Sarmiento y Tigre-Atlético Tucumán, los partidos del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Torneo Clausura ingresó en su etapa de definiciones y con tres partidos se levantará el telón de la Fecha 14. Gimnasia de Mendoza y Platense serán los encargados de levantar el telón Víctor Antonio Legrotaglie. Luego, Gimnasia de La Plata recibirá a Sarmiento de Junín y Tigre chocará contra Atlético Tucumán.

GIMNASIA DE MENDOZA-PLATENSE:

Gimnasia de Mendoza-Platense abrirán la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza recibirá este viernes a Platense en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 18:30, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro principal. Germán Delfino estará a cargo del VAR. El equipo mendocino buscará recuperarse para sostenerse entre los ocho mejores, mientras que el Calamar intentará cortar una racha negativa.

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El conjunto dirigido por Darío Franco viene de caer por 1 a 0 frente a Vélez, resultado que frenó la recuperación iniciada con el triunfo por 1 a 0 ante Newell’s. Gimnasia de Mendoza tuvo un comienzo de campeonato que lo ubicó entre los principales animadores de la zona, aunque necesita volver a sumar de a tres para conservar sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

Platense llega tras perder por 1 a 0 ante Lanús y acumula tres partidos sin victorias. Antes había igualado 1 a 1 con Argentinos Juniors y 2 a 2 frente a Vélez, por lo que obtuvo apenas dos puntos de los últimos nueve en juego. El equipo de Vicente López necesita mejorar su producción para acercarse a los puestos de clasificación, luego de una campaña irregular que lo dejó relegado en la Zona A.

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Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

Hora: 18.30

TV: TNT Sports

GIMNASIA-SARMIENTO:

Gimnasia-Sarmiento, dos equipos que buscan sellar su boleto a los playoffs del Torneo Clausura

Gimnasia recibirá este viernes a Sarmiento en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 18, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Sebastián Martínez como árbitro principal. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

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El Lobo viene de vencer por 2 a 1 a Huracán en Parque Patricios, resultado que cortó una serie de cuatro empates consecutivos y extendió a cinco partidos su invicto. El equipo dirigido por Ariel Pereyra reúne 22 puntos y ocupa el cuarto puesto de la Zona B. Ante su público, buscará acercarse a los líderes y sostener su crecimiento en la tabla anual, con la clasificación a las competencias internacionales de 2027 como uno de sus objetivos.

Sarmiento llega tras empatar 1 a 1 con Barracas Central en Junín. El conjunto dirigido por Facundo Sava también igualó ante River y derrotó por 3 a 1 a Aldosivi, por lo que obtuvo cinco de los últimos nueve puntos en disputa. El Verde suma 23 unidades, se encuentra por encima de Gimnasia en la Zona B y buscará una victoria en La Plata para superar a un rival directo y acercarse a los primeros lugares.

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Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Silvio Trucco

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium

TIGRE-ATLÉTICO TUCUMÁN:

Tigre-Atl. Tucumán, el último partido del día

Tigre recibirá este viernes a Atlético Tucumán en el estadio José Dellagiovanna, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21:15, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Bryan Ferreyra como árbitro principal. Fernando Echenique estará a cargo del VAR. Los dos equipos llegan con la necesidad de sumar para conservar sus aspiraciones de acceder a los octavos de final.

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El Matador atraviesa una racha adversa y buscará volver a ganar después de seis partidos. En su última presentación igualó 2 a 2 frente a Independiente Rivadavia, resultado que frenó una seguidilla de cinco derrotas consecutivas, aunque no alcanzó para cortar la falta de triunfos. El equipo dirigido por Diego Dabove suma 13 puntos y necesita una victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Atlético Tucumán viene de perder por 3 a 2 ante Rosario Central y reúne 14 unidades en la Zona B. El conjunto de Julio César Falcioni también está obligado a obtener un resultado favorable para acercarse a los puestos de acceso a los playoffs. Además, el Decano intentará mejorar su rendimiento como visitante, una condición en la que no logró buenos resultados durante el torneo.

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Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Fernando Echenique

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Tabla de posiciones: