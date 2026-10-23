República Dominicana

Los aguaceros vinculados a una vaguada afectan a 2,360 personas y 590 viviendas en República Dominicana

El COE informó que Santiago y Puerto Plata concentran las incidencias, sin fallecidos, evacuaciones, daños en puentes ni acueductos fuera de operación, según el balance difundido este viernes por la mañana

El Centro de Operaciones de Emergencias descartó víctimas mortales, evacuaciones y daños en la infraestructura vial o de acueductos./ (Listín Diario)
El Centro de Operaciones de Emergencias descartó víctimas mortales, evacuaciones y daños en la infraestructura vial o de acueductos./ (Listín Diario)
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Los aguaceros asociados a una vaguada dejaron 2,360 personas y 590 viviendas afectadas en República Dominicana, de acuerdo con el informe de situación difundido este viernes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y difundido por Listín Diario. Las mayores incidencias se concentran en Santiago y Puerto Plata.

De acuerdo con el medio, el organismo indicó que, hasta el corte de la mañana, no había registros de puentes ni infraestructuras dañadas, tampoco acueductos fuera de servicio. El informe tampoco consignó fallecidos, personas evacuadas, desplazamientos ni viviendas destruidas.

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Los datos publicados por Listín Diario precisan que en Santiago se notificó de forma preliminar el colapso de una pared perimetral de una vivienda. Las lluvias también causaron inundaciones urbanas en varios sectores de esa provincia.

En Hoyo de Caimito, las inundaciones afectaron a 101 viviendas. En el sector Francisco del Rosario Sánchez, otras 40 resultaron impactadas. La Defensa Civil reportó además daños en 36 casas del barrio La Gloria, en Santiago Oeste, conocido como Cienfuegos.

Calles inundadas durante la noche muestran a personas desplazándose entre la corriente de agua con una motocicleta. De acuerdo con información difundida por Listín Diario, más de 2,300 personas y 590 viviendas resultaron afectadas por las recientes precipitaciones registradas en el país caribeño./ (Listín Diario)

El reporte incluye 20 viviendas afectadas en El Ingenio y otras 35 en el sector El Ensueño. El COE señaló que la situación volvió a la normalidad en las zonas donde se registraron esas incidencias.

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Ante las afectaciones registradas, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó a alerta amarilla la alerta en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional frente a las condiciones meteorológicas informadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), según anunció el director del COE, Erdwin Olivares, en un audiovisual compartido en las redes oficiales de este organismo.

El COE mantuvo el mismo nivel de alerta para Baoruco, Pedernales, Independencia, Barahona, Santiago, Puerto Plata y Espaillat. Las autoridades activaron los planes de contingencia de las instituciones responsables de responder ante posibles incidencias vinculadas con las lluvias.

Olivares exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten crecidas. El llamado también abarca avenidas elevadas y pasos a nivel con acumulación de agua.

Esta mañana, el COE anunció que nueve provincias permanecen en alerta amarilla ante la amenaza de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra./ (COE)
Esta mañana, el COE anunció que nueve provincias permanecen en alerta amarilla ante la amenaza de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra./ (COE)

Por favor, absténganse de cruzar”, señaló el director del COE, quien pidió evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas durante la vigencia de las alertas.

El organismo colocó bajo alerta verde a La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Bonao, La Vega, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Las provincias bajo ese nivel deben seguir los boletines emitidos por Indomet y el COE, indicó Olivares. También señaló que las entidades que integran el sistema de respuesta permanecen en disposición para actuar de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.

Las autoridades piden evitar calles inundadas y corrientes de agua

El COE recomendó esta mañana no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, y pidió no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta. También solicitó evitar calles anegadas y no pasar a pie por corrientes que alcancen la altura de las rodillas.

ARCHIVO: el COE también brindó recomendaciones a los conductores ante la influencia de la vaguada./(Cortesía: Diario Libre)
ARCHIVO: el COE también brindó recomendaciones a los conductores ante la influencia de la vaguada./(Cortesía: Diario Libre)

A los conductores les aconsejó reducir la velocidad, encender las luces y mantener distancia con otros vehículos. La institución pidió retirar objetos de techos, balcones y terrazas ante las posibles ráfagas de viento, no dejar residuos que bloqueen los drenajes y mantenerse alejado de postes y cables eléctricos.

Además, el organismo exhortó a las familias a identificar rutas de evacuación y zonas seguras, preparar una mochila de emergencia y seguir los boletines oficiales y las instrucciones de las autoridades locales mientras persistan las condiciones de inestabilidad.

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