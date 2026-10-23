Tecno

Apple esconde un iPod virtual en su web por los 25 años del reproductor: así se puede encontrar

El homenaje interactivo permite recorrer los menús del dispositivo desde un iPhone y escuchar música de 2001

Apple recuerda los 25 año del iPod y lanza una versión virtual. (Apple)
Apple recuerda los 25 año del iPod y lanza una versión virtual. (Apple)
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Apple celebra los 25 años del iPod con una sorpresa interactiva escondida en su página web de Apple Music. Se trata de una versión virtual del reproductor que permite utilizar su característica rueda de navegación desde la pantalla táctil de un iPhone y explorar menús con música de 2001, el año en que se presentó el dispositivo.

El reproductor original fue anunciado por Steve Jobs el 23 de octubre de 2001 y marcó un cambio en la manera de almacenar y escuchar canciones. Su promesa de llevar mil canciones en el bolsillo se convirtió en uno de los símbolos de la compañía y contribuyó a transformar la industria musical.

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Para encontrar esta versión digital, es necesario acceder a una dirección específica desde Safari, el navegador de Apple. El iPod virtual aparece en una página de error de Apple Music, por lo que no basta con navegar por las secciones habituales del servicio.

Apple recordó su iPod, su reproductor de música que cumplió 25 años. (Apple)
Apple recordó su iPod, su reproductor de música que cumplió 25 años. (Apple)

Cómo encontrar el iPod virtual en la web de Apple

El homenaje está escondido en una página que normalmente mostraría un error 404, el código que aparece cuando se intenta acceder a una dirección que no existe. Sin embargo, Apple preparó ese espacio para incluir el reproductor interactivo.

Para acceder desde un iPhone, hay que seguir estos pasos:

  1. Copiar la dirección https://music.apple.com/es/new/ipod.
  2. Abrir Safari y pegar la dirección directamente en la barra de navegación.
  3. Ingresar a la página para visualizar el iPod virtual.
  4. Deslizar el dedo sobre la rueda para recorrer los menús y tocar el botón central para seleccionar opciones.

Un detalle importante es que conviene copiar y pegar la dirección en Safari en lugar de pulsar directamente sobre un enlace. Si el iPhone abre la aplicación Apple Music, el reproductor virtual podría no aparecer como se espera.

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Apple esconde un iPod virtual en su página por el 25 aniversario del iPod. (Apple)
Apple esconde un iPod virtual en su página por el 25 aniversario del iPod. (Apple)

La experiencia reproduce parte de la interacción del dispositivo original: la rueda permite desplazarse por las opciones y el botón central sirve para seleccionar elementos. Además, incluye música vinculada con el año 2001, con categorías como rock, country y alternativa.

De esta forma, Apple recupera uno de sus productos más reconocibles mediante una experiencia que combina nostalgia y tecnología. La compañía no ha precisado cuánto tiempo permanecerá disponible este contenido.

El iPod cambió la forma de llevar música en el bolsillo

Cuando Apple presentó el iPod en 2001, los reproductores portátiles de música tenían limitaciones de almacenamiento y, en muchos casos, dependían de discos compactos o memorias de capacidad reducida.

El dispositivo de Apple destacó por su disco duro de cinco gigabytes, que permitía almacenar aproximadamente mil canciones, según la presentación original de la compañía. Su diseño compacto y la rueda de navegación facilitaron la búsqueda de música sin necesidad de utilizar numerosos botones físicos.

Ocho reproductores Apple iPod nano. Cuatro en la fila superior (magenta, plata, azul, negro) y cuatro en la fila inferior (verde, negro, magenta, plata)
El iPod cambió la forma de llevar la música en el bolsillo cuando se lanzó en el 2001, permitiendo integrar hasta 1000 canciones. (Sotheby's)

El desarrollo del reproductor también estuvo vinculado con iTunes, el programa que permitía organizar canciones en una computadora y transferirlas al dispositivo. La combinación entre software y hardware ayudó a establecer un modelo de consumo musical que posteriormente evolucionó con las tiendas digitales y los servicios de suscripción.

La rueda de navegación se convirtió en uno de los elementos más distintivos del producto. Su diseño permitía recorrer grandes bibliotecas musicales con movimientos del dedo, mientras que el acabado blanco y los auriculares a juego reforzaron su identidad visual.

Con el paso de los años, Apple lanzó distintas generaciones del iPod, entre ellas los modelos mini, nano, shuffle y touch. Sin embargo, la expansión del iPhone y de los servicios de música por internet redujo progresivamente la necesidad de contar con un reproductor independiente.

El iPod fue presentado por Steve Jobs en el 2001. (Apple)
El iPod fue presentado por Steve Jobs en el 2001. (Apple)

Del iPod al iPhone: 25 años de evolución

El aniversario coincide con una etapa en la que Apple apuesta por nuevos formatos de dispositivos y servicios digitales. El iPod fue uno de los productos que ayudaron a consolidar la estrategia de integrar equipos, programas y contenidos dentro de un mismo ecosistema.

Hoy, Apple Music ofrece acceso a millones de canciones mediante internet, mientras que el iPhone reúne en un solo dispositivo funciones que antes requerían equipos separados, como escuchar música, tomar fotografías y comunicarse.

El homenaje virtual recupera precisamente esa transición: un reproductor que nació para guardar canciones y que ahora puede explorarse desde la pantalla de un celular. La rueda que caracterizó al iPod vuelve así como una pieza interactiva de la historia tecnológica de Apple.

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