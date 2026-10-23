Guatemala

Guatemala incorporará tres rutas directas internacionales hacia México, República Dominicana y Canadá entre noviembre y diciembre de 2026

Las operaciones de Volaris, Arajet y Air Canada partirán de La Aurora, con servicios a Guadalajara y Punta Cana desde el 14, mientras el enlace con Toronto comenzará en la primera semana del mes siguiente

Bandera de Guatemala y aeropuerto frente a una catedral, estatua de mariachi, playa tropical, rascacielos y cuatro aviones comerciales en el cielo.
Una composición gráfica ilustra las nuevas rutas aéreas desde el Aeropuerto La Aurora hacia Guadalajara, Punta Cana y Toronto mediante tres aeronaves sobre elementos de cada destino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala incorporará tres rutas internacionales directas desde el Aeropuerto Internacional La Aurora entre noviembre y diciembre de 2026, con destinos en México, República Dominicana y Canadá. Las conexiones, operadas por Volaris, Arajet y Air Canada, ampliarán las opciones de viaje sin escalas y reforzarán el acceso del país a mercados turísticos y redes aéreas regionales, según anunciaron la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Instituto Guatemalteco de Turismo.

La expansión se suma a las 14 nuevas rutas aéreas internacionales que Guatemala había incorporado hasta agosto durante el año. El director general del Inguat, Harris Whitbeck, relacionó ese movimiento con el crecimiento del turismo nacional, luego de que la llegada de visitantes no residentes acumuló un aumento del 26% en los últimos dos años, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el organismo.

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El proyecto abarca las zonas de control de La Aurora y Mundo Maya con una separación entre vuelos comerciales y aviación general.
La Dirección General de Aeronáutica Civil y la COCESNA presentaron la reestructuración de las rutas aéreas de Guatemala ante el aumento de vuelos. (Diario Oficial)

Guadalajara y Punta Cana, las dos conexiones desde el 14 de noviembre

La primera ruta unirá Ciudad de Guatemala con Guadalajara, en el occidente de México, a partir del 14 de noviembre. Volaris operará dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, hacia una ciudad identificada con la tradición del mariachi y la producción de tequila.

El nuevo servicio fue publicado originalmente por Aviacionline.com. La conexión agregará a Guadalajara a la red internacional disponible desde La Aurora.

Ese mismo día comenzará la ruta directa entre Guatemala y Punta Cana, en República Dominicana, bajo operación de Arajet. El destino caribeño concentra una de las mayores actividades turísticas de la región por sus playas de arena blanca.

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Hasta ahora, los pasajeros que viajaban desde Guatemala hacia Punta Cana debían realizar una escala en Santo Domingo. La nueva conexión eliminará esa parada y permitirá llegar de forma directa al destino dominicano.

Arajet también ofrece enlaces desde Punta Cana hacia ciudades como Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile. Esa red abre alternativas de conexión para los viajeros que parten desde Guatemala.

Toronto, la segunda conexión canadiense desde Guatemala

Air Canada comenzará a volar entre Guatemala y Toronto el 2 de diciembre. La ruta constituirá una segunda puerta de entrada al mercado canadiense para el país, ya conectado con Montreal mediante la misma aerolínea.

El trayecto también permitirá acceder a la red internacional de Air Canada y ofrecerá conexiones hacia Europa durante la temporada de verano. Entre los destinos disponibles figuran Zúrich y Viena.

Las tres aperturas forman parte de un año de expansión sostenida en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En enero, United Airlines comenzó a operar una conexión desde Houston.

Avianca anunció en febrero una ruta estacional con San Francisco, que inició operaciones el 1 de junio con cuatro frecuencias semanales y se mantuvo hasta finales de agosto. La incorporación extendió las alternativas de conexión con Estados Unidos.

Junio concentró otras tres novedades: BermudAir anunció un servicio entre Boston y Ciudad de Guatemala vía Belice; Frontier Airlines inauguró el 11 de junio su quinta ruta al país, desde Orlando; y Wingo abrió el 25 de junio su segunda conexión con Colombia, hacia Medellín, con tres frecuencias semanales.

La ruta de Medellín se añadió al servicio que Wingo ya operaba entre Bogotá y Guatemala desde octubre de 2025. Frontier, por su parte, había iniciado sus operaciones en el país en 2021 con una conexión a Miami y luego amplió su presencia con vuelos a Dallas, Houston, Atlanta y Orlando.

La aerolínea estadounidense prevé además una conexión estacional desde Los Ángeles, que funcionará entre el 17 de diciembre y enero de 2027. Ese servicio sumará una nueva alternativa desde la costa oeste de Estados Unidos.

El movimiento aéreo también creció en el segmento de carga. FedEx Express, que inauguró en septiembre de 2024 la ruta Miami-Ciudad de Guatemala-San Pedro Sula-Miami, incorporó en mayo un Boeing 767 Freighter que duplicó su capacidad de transporte, en medio del aumento del comercio entre Guatemala y Estados Unidos.

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