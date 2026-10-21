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El aeropuerto de Las Vegas ya tiene Waymo, los carros sin conductor de Google: cómo funciona

Este sistema utiliza cámaras, radares y tecnología lidar para detectar y analizar en tiempo real todo lo que ocurre alrededor del vehículo

Waymo ya permite realizar trayectos de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. REUTERS/Mike Blake
Waymo ya permite realizar trayectos de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. REUTERS/Mike Blake
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Waymo comenzó a ofrecer viajes hacia y desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, con puntos de recogida y bajada en zonas exclusivas para vehículos autónomos o robotaxis en la planta baja de las terminales 1 y 3.

El servicio estará disponible inicialmente para algunos usuarios actuales de Waymo en Las Vegas y se ampliará de manera gradual antes de abrirse al resto del público. La compañía ya opera en un área de 62 kilómetros cuadrados (24 millas cuadradas) de la ciudad.

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El aeropuerto de Las Vegas es el sexto de Estados Unidos al que llega Waymo. La empresa también presta servicio en los aeropuertos de Phoenix, Nashville, San Antonio, San Francisco y San José.

Vehículo blanco autónomo Waymo con sensores en el techo y laterales, circulando por una calle con fondo borroso de edificios y un semáforo en rojo
Los pasajeros pueden abordar o descender en sectores reservados para vehículos autónomos en las terminales 1 y 3 del aeropuerto. (Reuters)

Qué trae Waymo en Las Vegas

La incorporación del Aeropuerto Internacional Harry Reid permite que los usuarios de Waymo se trasladen entre las terminales y cualquier destino dentro del área de cobertura actual de la empresa en Las Vegas.

La compañía indicó que prevé extender su servicio a otras zonas de la región con el tiempo. El aeropuerto funciona como una de las principales puertas de entrada de millones de visitantes que viajan cada año a la ciudad.

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James C. Chrisley, Director de Aviación del Condado de Clark, celebró la llegada de la flota autónoma al aeropuerto. “Nos complace dar la bienvenida a la flota autónoma de Waymo a nuestro aeropuerto”, declaró.

El acceso al servicio aeroportuario comenzará con un grupo limitado de usuarios de la plataforma. REUTERS/Shannon Stapleton
El acceso al servicio aeroportuario comenzará con un grupo limitado de usuarios de la plataforma. REUTERS/Shannon Stapleton

“Atendemos a millones de pasajeros cada año y, a medida que las nuevas tecnologías evolucionan, buscamos constantemente maneras de ofrecer nuevas opciones y mayor comodidad a nuestros viajeros”, agregó.

Cómo acceder y pedir un vehículo de Waymo para el aeropuerto de Las Vegas

Por ahora, los viajes hacia y desde el aeropuerto estarán limitados a una parte de los usuarios que ya utilizan Waymo en Las Vegas. La empresa ampliará el acceso de forma paulatina antes de habilitarlo para todos sus clientes.

Los pasajeros podrán solicitar traslados dentro del área de servicio de Waymo, que abarca 24 millas cuadradas de la ciudad. Los viajes al aeropuerto tendrán zonas específicas de ascenso y descenso en las terminales 1 y 3.

El nuevo servicio conecta las terminales aéreas con los destinos incluidos en el área de cobertura de Waymo. REUTERS/Toby Melville
El nuevo servicio conecta las terminales aéreas con los destinos incluidos en el área de cobertura de Waymo. REUTERS/Toby Melville

Cómo funciona la conducción autónoma de Waymo

La conducción autónoma de Waymo funciona mediante un sistema que combina cámaras, radares y sensores lidar para construir una visión de 360 grados del entorno del vehículo.

Según la compañía, esta tecnología puede detectar elementos de la vía a una distancia de hasta 300 metros, incluso en distintas condiciones climáticas.

El software procesa esa información en tiempo real para identificar carriles, semáforos, señales, otros vehículos, peatones y ciclistas. A partir de esos datos, el sistema calcula la trayectoria más adecuada y anticipa los posibles movimientos de los demás usuarios de la calle antes de acelerar, frenar, girar o cambiar de carril.

La tecnología puede identificar obstáculos y usuarios de la vía a una distancia de hasta 300 metros. REUTERS/Laure Andrillon/File Photo
La tecnología puede identificar obstáculos y usuarios de la vía a una distancia de hasta 300 metros. REUTERS/Laure Andrillon/File Photo

Los vehículos realizan los viajes sin un conductor humano al volante en las zonas donde Waymo ya habilitó su servicio comercial.

Para operar en cada ciudad, la empresa adapta su tecnología a las características locales: normas de tránsito, señalización, geografía vial, patrones de circulación y reglas de prioridad de paso.

Waymo también utiliza señales visuales y sonoras para comunicar las intenciones del vehículo a quienes están fuera de la unidad.

Además, cuenta con funciones de salida segura para alertar a los pasajeros sobre la presencia de ciclistas u otros usuarios antes de abrir las puertas al finalizar el viaje.

Antes de subir, la aplicación informa el lugar de encuentro y permite identificar el vehículo asignado. REUTERS/Peter DaSilva
Antes de subir, la aplicación informa el lugar de encuentro y permite identificar el vehículo asignado. REUTERS/Peter DaSilva

Cómo pedir un Waymo

Para pedir un viaje, los usuarios deben descargar la aplicación de Waymo, crear una cuenta o iniciar sesión y comprobar si el servicio ya está habilitado en su zona.

Después, deben ingresar el punto de recogida y el destino, revisar los detalles del trayecto y confirmar la solicitud.

La aplicación indica dónde esperar al vehículo, una instrucción relevante en lugares con áreas específicas de ascenso, como el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas.

Una vez que el automóvil llega, el pasajero debe verificar que sea el vehículo asignado, desbloquear las puertas desde la aplicación, abrocharse el cinturón y comenzar el viaje desde la pantalla interior o el celular. Durante el trayecto, puede contactar al soporte de Waymo si lo necesita.

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