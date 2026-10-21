El romántico ida y vuelta entre Ian Lucas y su novia Renata Mónaco: “Sos un escandalo”

El romántico ida y vuelta entre Ian Lucas y Renata Mónaco, su pareja (Instagram)

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Un beso a punto de concretarse, miradas cómplices y un cruce de comentarios cargado de ternura: Ian Lucas y Renata Mónaco dejaron en claro en Instagram que su historia de amor está más viva que nunca. Las imágenes de una salida nocturna, compartidas por la modelo acumularon cientos de reacciones.

La modelo compartió una serie de fotografías de una salida nocturna junto al influencer y un grupo de allegados. La leyenda del posteo —“los amo”— iba acompañada de corazones rosados y una torta de cumpleaños, un mensaje breve que funcionó como disparador de la interacción posterior.

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El influencer no tardó en responder: “Hermosa mia, sos un escandalooo”, acompañado de un corazón verde. Ella, por su parte, devolvió el gesto con un comentario igual de directo: “Mi bebé”, seguido de una hilera de corazones rosados y rojos, una respuesta que cosechó 54 “me gusta” y terminó de sellar el intercambio más comentado de la publicación.

La pareja oficializó su relación durante el Mundial 2026

Las imágenes que acompañan la publicación documentan distintos momentos de la velada, con escenarios que alternan entre un patio exterior con plantas y un ambiente de boliche con iluminación tenue. En una de las postales, ambos aparecen a centímetros de distancia, en el instante previo a un beso: la modelo sostiene el cuello de él con una mano mientras el ganador de MasterChef Celebrity la rodea con el brazo, un gesto que no deja lugar a interpretaciones.

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El look de la modelo para la ocasión incluyó una blusa blanca con bordados dorados y mangas amplias, un short a juego en el mismo tono, botas altas de gamuza color camel y un turbante con pedrería que cubría por completo su cabello. El influencer, por su parte, optó por una combinación de prendas oscuras: camisa gris con botones abierta sobre una remera negra, pantalón amplio del mismo color y una gorra con la visera hacia atrás. Sus tatuajes, que cubren buena parte de uno de los brazos, quedan visibles en varias de las tomas.

En otra postal, correspondiente a un espacio interior con luces bajas, los dos posan abrazados. Renata apoya su mano sobre el hombro de él y deja ver un reloj y varios anillos, mientras Ian sostiene con una mano la parte delantera de la blusa de ella. De fondo se distingue a otra persona con una campera blanca que no participa de la escena principal.

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El ida y vuelta de Ian con su novia en los comentarios (Instagram)

En septiembre, la modelo sorprendió al jurado de MasterChef Junior (Telefe) cuando compartió una imagen en la que mostraba, en su muñeca, un tatuaje con el nombre de su novio. Se trató de otro gesto público que confirma el vínculo que existe entre ambos. La joven publicó en sus redes sociales una historia que el influencer había compartido originalmente, en la que se ve el detalle grabado sobre su piel junto a la mano de su pareja.

Con el tema “Tatú”, de María Becerra, como música de fondo, la imagen muestra las manos entrelazadas de los dos y deja ver el tatuaje con el nombre de Mónaco. Sobre la fotografía, la joven agregó una frase que no dejó dudas sobre la relación entre ambos. “Te amo”, escribió él, acompañado por un emoji de corazón y por la mención a la cuenta de su pareja.

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Este posteo se suma a los gestos públicos que la pareja viene realizando desde que confirmó su relación. Semanas antes, durante el Mundial, el vínculo entre Ian Lucas y Mónaco había empezado a circular en las redes sociales. Esto ocurrió después de que se conociera un breve romance previo del influencer con Evangelina Anderson durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), el certamen que ganó Lucas.