Tecno

ChatGPT ahora tiene publicidad: Argentina, Chile, Colombia y Perú tendrán anuncios con dos versiones de la IA

OpenAI aseguró que mantendrá la privacidad de las conversaciones, no comercializará información y evitará que los anuncios condicionen las respuestas de la IA

ChatGPT Ads ampliará su presencia a 26 países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia y Perú. REUTERS/Dado Ruvic
ChatGPT Ads ampliará su presencia a 26 países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia y Perú. REUTERS/Dado Ruvic
Guardar

ChatGPT Ads llegará a 26 nuevos países incluidos Argentina, Chile, Colombia y Perú. Esto significa que los usuarios de los planes Gratuito y Go verán anuncios dentro de la plataforma mientras realizan consultas a la inteligencia artificial.

Para los usuarios, el principal cambio será la incorporación de publicidad en las versiones sin costo y de menor precio. Las suscripciones Plus, Pro y Enterprise seguirán sin anuncios.

PUBLICIDAD

OpenAI afirmó que las conversaciones continuarán siendo privadas, que no venderá datos de clientes y que la publicidad no influirá en las respuestas del chatbot.

Dos pantallas de un teléfono móvil exhiben mensajes de texto con sugerencias de recetas y una tarjeta de anuncio comercial
Los usuarios de los planes Gratuito y Go comenzarán a encontrar publicidad mientras realizan consultas en ChatGPT. (OpenAI)

Qué cambia para los usuarios con ChatGPT Ads

Los anuncios aparecerán cuando una persona use ChatGPT para explorar opciones, hacer preguntas o precisar una necesidad.

La idea es que la publicidad se relacione con el tema de la conversación, aunque estará claramente separada de las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

Por ejemplo, una persona que prepara su primer maratón puede consultar opciones de comida para los días previos a la carrera, ajustar sus búsquedas según sus preferencias alimentarias y el tiempo disponible para cocinar.

PUBLICIDAD

En ese recorrido, podría encontrar un anuncio de un servicio de entrega de alimentos que no conocía.

Los planes Plus, Pro y Enterprise mantendrán una experiencia sin anuncios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Los planes Plus, Pro y Enterprise mantendrán una experiencia sin anuncios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La compañía sostiene que este modelo puede ayudar a los usuarios a descubrir productos y servicios ajustados a lo que buscan. Señala que los ingresos publicitarios contribuyen a mantener ChatGPT gratuito o de bajo costo para más personas.

La empresa liderada por Sam Altman remarcó que los anuncios estarán identificados y separados de las respuestas del chatbot. La compañía aseguró que la publicidad no modifica la información que entrega ChatGPT ni determina sus recomendaciones.

Cómo funciona ChatGPT Ads

Para los anunciantes, ChatGPT Ads ofrece la posibilidad de mostrar productos y servicios durante momentos en los que los usuarios todavía evalúan alternativas. La plataforma apunta tanto a empresas locales y marcas regionales como a compañías internacionales.

La compañía indicó que la publicidad no tendrá incidencia sobre las respuestas ni las recomendaciones de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La compañía indicó que la publicidad no tendrá incidencia sobre las respuestas ni las recomendaciones de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las empresas podrán acceder a los anuncios a través de socios tecnológicos o mediante el Administrador de anuncios de OpenAI. La expansión incluye otros 14 países de América Latina, además de nuevos mercados en Europa, Oriente Medio, África y Asia.

La próxima etapa de crecimiento incluirá nuevos formatos publicitarios, objetivos de campaña, opciones de compra y herramientas de medición. OpenAI también anticipó que seguirá explorando formas para que las empresas interactúen con los consumidores dentro de las conversaciones con ChatGPT.

OpenAI adquiere Orchestra Bio, startup biotecnológica

OpenAI busca acelerar el desarrollo de medicamentos mediante inteligencia artificial y, como primer paso, compró Orchestra Bio, una startup cuya plataforma ayuda a empresas biofarmacéuticas a organizar y seguir las múltiples etapas necesarias para crear nuevos tratamientos.

Frascos de plástico y vidrio, un tubo, cajas de cartón y blísteres con pastillas y cápsulas sobre una mesa blanca.
OpenAI compró Orchestra Bio para incorporar inteligencia artificial al proceso de desarrollo de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación permitirá integrar esa tecnología con Rosalind, el conjunto de herramientas que OpenAI desarrolla para investigadores de biología y química.

El objetivo no se limita al análisis de información científica: la compañía pretende usar IA para coordinar equipos, datos, experimentos, procesos de fabricación, ensayos clínicos y socios externos.

Según OpenAI, el desarrollo de un fármaco puede demorar entre 10 y 15 años desde la identificación de un objetivo hasta su aprobación regulatoria en Estados Unidos.

La tecnología de Orchestra Bio permitirá coordinar datos, equipos, ensayos clínicos y cronogramas, con el objetivo de detectar demoras antes de que afecten un programa de investigación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
La tecnología de Orchestra Bio permitirá coordinar datos, equipos, ensayos clínicos y cronogramas, con el objetivo de detectar demoras antes de que afecten un programa de investigación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En ese recorrido, los retrasos no siempre responden a la falta de una molécula prometedora, también a datos dispersos, dificultades de coordinación y demoras operativas que pueden frenar un programa completo.

La plataforma de Orchestra Bio permite a las personas trabajar con agentes de IA capaces de seguir estudios, campañas y cronogramas, centralizar información e identificar riesgos.

Por ejemplo, podrían advertir que un problema en la fabricación de un lote afecta el inicio de un ensayo clínico y otras tareas previstas. Los agentes pueden reunir los datos relacionados y mostrar alternativas, aunque las decisiones finales continuarán en manos de científicos y responsables de cada programa.

OpenAI sostiene que GPT-Rosalind puede responder preguntas de biología y química, mientras que Rosalind Workbench vincula los modelos con datos y herramientas científicas para interpretar resultados y planificar experimentos.

Temas Relacionados

ChatGPTOpenAIAnuncios publicitariosInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un centro de datos de IA de USD 20.000 millones puso en la mira a un bosque centenario de castaños

Nscale niega haber planeado talar los árboles, pero una experta advierte que trasladarlos los matará en pocos años

Un centro de datos de IA de USD 20.000 millones puso en la mira a un bosque centenario de castaños

Qué es el Tamagotchi y por qué este aparato de los 90’s vuelve a captar atención en la era de la IA

Su diseño de bolsillo inspira nuevos dispositivos físicos para nuevas tecnologías como los agentes de inteligencia artificial

Qué es el Tamagotchi y por qué este aparato de los 90’s vuelve a captar atención en la era de la IA

Electronic Arts cerrará BioWare y cancelará el próximo "Mass Effect" en un recorte de 400 empleos

La medida llega tras la compra de la empresa por un fondo saudí en agosto, que la dejó con una deuda de USD 18.000 millones

Electronic Arts cerrará BioWare y cancelará el próximo "Mass Effect" en un recorte de 400 empleos

OpenAI detecta con IA dos fallas críticas de PHP antes que los atacantes: 70% de los sitios web de internet

La vulnerabilidad en el sistema requería antes una complejidad técnica casi insuperable para los humanos

OpenAI detecta con IA dos fallas críticas de PHP antes que los atacantes: 70% de los sitios web de internet

Meta deberá pagar USD 25.000 millones a Nuevo México, la mayor multa en su historia

Un jurado halló a la empresa responsable de 43 millones de violaciones vinculadas al escándalo de Cambridge Analytica

Meta deberá pagar USD 25.000 millones a Nuevo México, la mayor multa en su historia

DEPORTES

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Cómo siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni: cuándo podría anunciarse la decisión final

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

TELESHOW

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Murió Saúl Blanch, pionero del heavy metal argentino y primera voz de Rata Blanca

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

INFOBAE AMÉRICA

Menos nicaragüenses destinan recursos a comprar electrodomésticos

Menos nicaragüenses destinan recursos a comprar electrodomésticos

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

Gravedad y apoyo psicológico: cómo es la recuperación que enfrentan los astronautas al volver del espacio

Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país