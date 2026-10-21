ChatGPT ahora tiene publicidad: Argentina, Chile, Colombia y Perú tendrán anuncios con dos versiones de la IA

ChatGPT Ads ampliará su presencia a 26 países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia y Perú. REUTERS/Dado Ruvic

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ChatGPT Ads llegará a 26 nuevos países incluidos Argentina, Chile, Colombia y Perú. Esto significa que los usuarios de los planes Gratuito y Go verán anuncios dentro de la plataforma mientras realizan consultas a la inteligencia artificial.

Para los usuarios, el principal cambio será la incorporación de publicidad en las versiones sin costo y de menor precio. Las suscripciones Plus, Pro y Enterprise seguirán sin anuncios.

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OpenAI afirmó que las conversaciones continuarán siendo privadas, que no venderá datos de clientes y que la publicidad no influirá en las respuestas del chatbot.

Los usuarios de los planes Gratuito y Go comenzarán a encontrar publicidad mientras realizan consultas en ChatGPT. (OpenAI)

Qué cambia para los usuarios con ChatGPT Ads

Los anuncios aparecerán cuando una persona use ChatGPT para explorar opciones, hacer preguntas o precisar una necesidad.

La idea es que la publicidad se relacione con el tema de la conversación, aunque estará claramente separada de las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

Por ejemplo, una persona que prepara su primer maratón puede consultar opciones de comida para los días previos a la carrera, ajustar sus búsquedas según sus preferencias alimentarias y el tiempo disponible para cocinar.

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En ese recorrido, podría encontrar un anuncio de un servicio de entrega de alimentos que no conocía.

Los planes Plus, Pro y Enterprise mantendrán una experiencia sin anuncios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La compañía sostiene que este modelo puede ayudar a los usuarios a descubrir productos y servicios ajustados a lo que buscan. Señala que los ingresos publicitarios contribuyen a mantener ChatGPT gratuito o de bajo costo para más personas.

La empresa liderada por Sam Altman remarcó que los anuncios estarán identificados y separados de las respuestas del chatbot. La compañía aseguró que la publicidad no modifica la información que entrega ChatGPT ni determina sus recomendaciones.

Cómo funciona ChatGPT Ads

Para los anunciantes, ChatGPT Ads ofrece la posibilidad de mostrar productos y servicios durante momentos en los que los usuarios todavía evalúan alternativas. La plataforma apunta tanto a empresas locales y marcas regionales como a compañías internacionales.

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La compañía indicó que la publicidad no tendrá incidencia sobre las respuestas ni las recomendaciones de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las empresas podrán acceder a los anuncios a través de socios tecnológicos o mediante el Administrador de anuncios de OpenAI. La expansión incluye otros 14 países de América Latina, además de nuevos mercados en Europa, Oriente Medio, África y Asia.

La próxima etapa de crecimiento incluirá nuevos formatos publicitarios, objetivos de campaña, opciones de compra y herramientas de medición. OpenAI también anticipó que seguirá explorando formas para que las empresas interactúen con los consumidores dentro de las conversaciones con ChatGPT.

OpenAI adquiere Orchestra Bio, startup biotecnológica

OpenAI busca acelerar el desarrollo de medicamentos mediante inteligencia artificial y, como primer paso, compró Orchestra Bio, una startup cuya plataforma ayuda a empresas biofarmacéuticas a organizar y seguir las múltiples etapas necesarias para crear nuevos tratamientos.

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OpenAI compró Orchestra Bio para incorporar inteligencia artificial al proceso de desarrollo de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación permitirá integrar esa tecnología con Rosalind, el conjunto de herramientas que OpenAI desarrolla para investigadores de biología y química.

El objetivo no se limita al análisis de información científica: la compañía pretende usar IA para coordinar equipos, datos, experimentos, procesos de fabricación, ensayos clínicos y socios externos.

Según OpenAI, el desarrollo de un fármaco puede demorar entre 10 y 15 años desde la identificación de un objetivo hasta su aprobación regulatoria en Estados Unidos.

La tecnología de Orchestra Bio permitirá coordinar datos, equipos, ensayos clínicos y cronogramas, con el objetivo de detectar demoras antes de que afecten un programa de investigación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En ese recorrido, los retrasos no siempre responden a la falta de una molécula prometedora, también a datos dispersos, dificultades de coordinación y demoras operativas que pueden frenar un programa completo.

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La plataforma de Orchestra Bio permite a las personas trabajar con agentes de IA capaces de seguir estudios, campañas y cronogramas, centralizar información e identificar riesgos.

Por ejemplo, podrían advertir que un problema en la fabricación de un lote afecta el inicio de un ensayo clínico y otras tareas previstas. Los agentes pueden reunir los datos relacionados y mostrar alternativas, aunque las decisiones finales continuarán en manos de científicos y responsables de cada programa.

OpenAI sostiene que GPT-Rosalind puede responder preguntas de biología y química, mientras que Rosalind Workbench vincula los modelos con datos y herramientas científicas para interpretar resultados y planificar experimentos.

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