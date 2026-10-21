Tecno

Qué es el Tamagotchi y por qué este aparato de los 90’s vuelve a captar atención en la era de la IA

Su diseño de bolsillo inspira nuevos dispositivos físicos para nuevas tecnologías como los agentes de inteligencia artificial

Tras el anuncio de un nuevo proyecto de Meta, el Tamagotchi volvió a ganar atención como referencia de hardware simple, interacción acotada y asistentes de inteligencia artificial con avatares permanentes. (Reuters)
Tras el anuncio de un nuevo proyecto de Meta, el Tamagotchi volvió a ganar atención como referencia de hardware simple, interacción acotada y asistentes de inteligencia artificial con avatares permanentes. (Reuters)
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Lanzado al mercado hace tres décadas, el Tamagotchi definió el concepto de la mascota virtual. Hoy, en pleno auge de la inteligencia artificial y la búsqueda de nuevos formatos de hardware, este dispositivo electrónico ha vuelto a ser el centro de atención. Su diseño y mecánica de uso no solo sostienen un mercado activo de reediciones, sino que sirven como modelo estructural para los nuevos agentes de IA impulsados por compañías tecnológicas de alcance global.

Orígenes y mecánica del Tamagotchi

Creado por la empresa japonesa Bandai y comercializado a partir de 1996, el Tamagotchi es un dispositivo de bolsillo con forma de huevo, equipado con un procesador básico, una pantalla LCD monocromática y tres botones físicos. Su software simula el ciclo de vida ininterrumpido de una criatura alienígena virtual.

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La mecánica de uso exige la interacción activa y constante del propietario. A través de la interfaz de tres botones, el usuario debe gestionar indicadores de hambre, felicidad y disciplina, lo que implica alimentar a la mascota, jugar minijuegos, limpiar su entorno y administrar medicinas cuando enferma.

Tamagotchi
Bandai lanzó el Tamagotchi en 1996 y convirtió a la mascota virtual en un fenómeno global. (Bandai)

El algoritmo interno evalúa la constancia y calidad de estos cuidados para determinar en qué tipo de criatura adulta evolucionará el personaje. Si se ignoran las alertas del dispositivo, la mascota virtual fallece, obligando al usuario a reiniciar el equipo y comenzar el ciclo desde la fase de incubación.

El atractivo del hardware dedicado y el bienestar digital

El resurgimiento del interés por este formato en 2026 se apoya inicialmente en el fenómeno de la fatiga digital. En un entorno dominado por la hiperconectividad de los teléfonos inteligentes y el diseño adictivo de las aplicaciones modernas, el Tamagotchi opera bajo la premisa del hardware de propósito único. Al tratarse de un sistema cerrado sin conexión a internet, sin rastreo de métricas en la nube, sin cámaras y sin acceso a tiendas de aplicaciones, ofrece una experiencia tecnológica estrictamente contenida.

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Este aislamiento técnico lo alinea de manera directa con las prácticas actuales de bienestar digital y la tendencia de adopción de dispositivos de desconexión (un fenómeno paralelo al resurgimiento comercial de equipos básicos como el clásico Nokia 1100). La interacción con la mascota virtual es finita y mecánica: el usuario atiende las alertas puntuales del sistema (alimentación o juego) durante un par de minutos y luego guarda el dispositivo.

Tamagotchi original
El dispositivo exige alimentar, entretener y cuidar a una criatura digital para completar su ciclo de vida. (Amazon)

A diferencia del scroll infinito o los algoritmos de retención de las plataformas contemporáneas, el Tamagotchi no está programado para maximizar el tiempo de pantalla, ofreciendo una forma de entretenimiento e interacción que no genera dispersión cognitiva ni sobreestimulación visual.

La inspiración geométrica y funcional en la inteligencia artificial

Más allá de la nostalgia, el diseño estructural del Tamagotchi ha captado la atención de Silicon Valley como respuesta a un problema de ingeniería: cómo integrar a los asistentes de inteligencia artificial en la vida cotidiana de manera física, sin depender del teléfono inteligente.

El caso paradigmático en 2026 es el desarrollo del Muse Charm por parte de Meta. La corporación dirigida por Mark Zuckerberg ha adoptado directamente el factor de forma del Tamagotchi para crear un dispositivo portátil enfocado en su agente de IA. Al igual que el juguete de Bandai, el Muse Charm está diseñado para llevarse en el bolsillo o en un llavero, cuenta con una pantalla diminuta y alberga un avatar digital permanente (conocido internamente como “Jolly”).

Meta desarrolla el Muse Charm, un equipo portátil con avatar digital y funciones de interacción por voz. (Reuters)
Meta desarrolla el Muse Charm, un equipo portátil con avatar digital y funciones de interacción por voz. (Reuters)

La estrategia técnica detrás de esta similitud radica en replicar la inmediatez de la mascota virtual. Mientras que interactuar con una IA en un teléfono requiere desbloquear la pantalla, buscar la aplicación y navegar por la interfaz, el formato “tipo Tamagotchi” permite una comunicación directa mediante voz y sensores físicos. El diseño de 1996 demostró empíricamente que un dispositivo portátil con un propósito específico y un avatar visual genera una interacción constante y un vínculo de uso diar

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