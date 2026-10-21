Carros más inteligentes: ahora recordarán correos, mapas y más gracias a la IA de Gemini

Google comenzó el despliegue de la función Inteligencia Personalizada de Gemini en Android Auto.

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Google comenzó a desplegar una de las actualizaciones más ambiciosas para Gemini dentro de los vehículos: la Inteligencia Personalizada, también llamada Personal Intelligence. La función llega a Android Auto y permite que el asistente consulte correos, fotos, citas y rutas guardadas para responder sin que el conductor dé ningún dato adicional.

Hasta ahora, Gemini respondía en el vehículo de la misma manera para todos los usuarios. Con esta actualización, el asistente accede a la misma información personal que ya usa en el teléfono, lo que multiplica el contexto disponible en cada conversación al volante.

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Qué es la Inteligencia Personalizada y cómo conecta los datos con el auto

La Inteligencia Personalizada es la función de Gemini que, con autorización del usuario, conecta de forma segura la información de Gmail, Google Calendario, Google Fotos, Google Maps, YouTube y el historial de búsqueda. Si el conductor tiene una cuenta de Google Workspace, el asistente también puede usar esas herramientas para dar contexto adicional.

El sistema combina dos capacidades: recuperar un dato concreto, como una reserva de hotel guardada en el correo, y razonar sobre varias fuentes a la vez para dar una respuesta completa. Esa combinación es la que permite resolver pedidos complejos sin que el usuario tenga que revisar cada aplicación por separado.

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El asistente razona sobre múltiples fuentes de información para resolver solicitudes complejas en lenguaje natural.

Esta función solo se activa cuando el usuario otorga permiso explícito desde la configuración de Gemini, y puede desactivarse en cualquier momento. Mientras permanezca apagada, el asistente sigue funcionando con normalidad para navegación, música o llamadas, aunque sin respuestas adaptadas a cada persona.

Qué se podrá pedirle a Gemini al volante

Los comandos funcionan en lenguaje natural, sin necesidad de especificar datos concretos. Camino al aeropuerto, una pregunta como “¿cuál es mi puerta de embarque y llega a tiempo mi vuelo?” alcanza para que el asistente localice la confirmación en Gmail y revise el estado del viaje en un mismo intercambio.

La función también se integra con la navegación. Decir “llévame a la cita del médico” basta para que Gemini busque el evento en el Calendario, extraiga la dirección y comience a dar indicaciones, sin que el conductor recuerde la calle ni la busque antes de salir.

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El asistente incorpora además preferencias personales al sugerir lugares. Ante un pedido como encontrar un restaurante en la ruta, puede priorizar opciones acordes a los gustos habituales del usuario, por ejemplo locales vegetarianos si ese es su patrón de consumo.

Gemini localiza confirmaciones de vuelos y puertas de embarque en el correo electrónico durante los trayectos. (Google)

Otro escenario es recuperar información visual: pedir que localice “el lavadero de autos de la foto que saqué la semana pasada” y que trace la ruta hacia ese sitio, sin necesidad de revisar el carrete de imágenes ni detener el vehículo para buscar la dirección.

También es posible retomar una conversación anterior. Una frase como “llévame a la cafetería de la que hablamos ayer” permite que el asistente identifique el lugar mencionado en un intercambio previo y arranque la navegación de forma directa.

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Cómo acceder a estas funciones de IA en Android Auto

Google diseñó la función con el consentimiento como eje central: ninguna aplicación queda conectada hasta que el usuario decide activarla desde los ajustes de Gemini, y la opción puede revertirse en cualquier momento. En los vehículos con Google built-in, las respuestas personalizadas solo se comparten mientras el teléfono permanece conectado al coche.

Para acceder a la Inteligencia Personalizada en Android Auto es necesario mantener actualizadas tanto la aplicación de Android Auto como la app de Gemini en el teléfono, además de tener activada la personalización desde esa misma aplicación móvil, donde se gestionan los permisos de acceso al correo, al calendario y a las fotos.

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La activación de la Inteligencia Personalizada requiere el consentimiento explícito del conductor desde los ajustes de la aplicación.(Imagen ilustrativa)

El despliegue arrancó esta semana en Android Auto, mientras que los coches con Google built-in recibirán la función en los próximos meses. Según pudo conocer el medio especializado 9to5Google, es probable que la actualización llegue primero a Estados Unidos y después a mercados como España, aunque la compañía no confirmó un cronograma oficial para esa expansión.

Quienes ya tengan habilitada la Inteligencia Personalizada en la aplicación móvil de Gemini la verán activa de forma automática al conectar el teléfono al coche. Quienes no la hayan configurado pueden hacerlo en cualquier momento desde los ajustes del asistente, donde también se revisan qué servicios de Google comparten información con Gemini.

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