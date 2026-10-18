Tecno

Estados Unidos quiere regular los robotaxis: Waymo, Tesla y más deberán tener monitoreos humanos y límites

Ciudades y estados de Estados Unidos avanzan con leyes propias para frenar o condicionar la circulación de robotaxis

Un robotaxi de Tesla circula por la calle South Congress Avenue en Austin, Texas, EE. UU. REUTERS/Joel Angel Juarez
Un robotaxi de Tesla circula por la calle South Congress Avenue en Austin, Texas, EE. UU. REUTERS/Joel Angel Juarez
Guardar

Ciudades y estados de Estados Unidos avanzan con leyes propias para frenar o condicionar la circulación de robotaxis, los autos sin conductor que operan empresas como Waymo, Zoox y Tesla, ante la falta de una regulación federal que ordene al sector.

Un freno que llega desde lo local

El Congreso de Estados Unidos no logró aprobar una ley nacional que fije reglas de seguridad para los vehículos autónomos, según describió el medio especializado The Verge. Esa parálisis dejó en manos de concejos municipales y legislaturas estatales la tarea de definir qué pueden y qué no pueden hacer estos autos en sus calles.

PUBLICIDAD

El resultado es un mosaico de normas distintas según la ciudad, algo que la propia industria de los vehículos autónomos buscaba evitar. Las municipalidades no tienen autoridad sobre los estándares de fabricación de los autos, pero sí sobre el uso de sus calles, y ahí concentraron su respuesta.

A Waymo autonomous vehicle drives near the Elizabeth Tower, more commonly known as Big Ben, and the Houses of Parliament, during an on the road trialling and mapping using safety drivers, ahead of an anticipated rollout of the robotaxi service later in the year, in London, Britain, August 3, 2026. REUTERS/Toby Melville
A Waymo autonomous vehicle drives near the Elizabeth Tower, more commonly known as Big Ben, and the Houses of Parliament, during an on the road trialling and mapping using safety drivers, ahead of an anticipated rollout of the robotaxi service later in the year, in London, Britain, August 3, 2026. REUTERS/Toby Melville

En Minneapolis, el Concejo Municipal avanza con una ordenanza que exigiría un monitor humano pago dentro de cada vehículo autónomo, una medida que en los hechos equivaldría a prohibir la operación sin conductor.

La concejala Robin Wonsley, autora del proyecto, dijo que la ciudad “no va a desplegar la alfombra roja para que las grandes tecnológicas saqueen nuestra economía y desplacen a nuestros trabajadores”, según publicó el medio Minnesota Reformer.

PUBLICIDAD

Bomberos, aeropuertos y pujas políticas

En San Diego, el Concejo Municipal aprobó una resolución que busca prohibir que Waymo opere en el aeropuerto internacional de la ciudad y que le otorga a las agencias locales control directo sobre los vehículos autónomos en situaciones de emergencia.

El concejal Sean Elo-Rivera, impulsor de la medida, sostuvo que “los conductores locales y los pequeños comercios cumplen regla tras regla para ganarse la vida acá”, según reportó la cadena NBC San Diego.

The Tesla Cybercab is displayed at the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 12, 2025. REUTERS/Benoit Tessier
The Tesla Cybercab is displayed at the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 12, 2025. REUTERS/Benoit Tessier

En Austin, los bomberos expresaron preocupación por los Cybercab de Tesla, que no tienen volante ni pedales. El cuerpo de bomberos pide que los fabricantes de vehículos autónomos establezcan protocolos de remolque de respuesta rápida y canales directos de comunicación con operadores humanos para emergencias, de acuerdo con lo relevado por The Verge.

La disputa también llegó a Washington D.C., donde el concejal Charles Allen impulsa un proyecto que limitaría a doscientos vehículos la flota de cada operador y postergaría hasta 2028 el inicio del servicio comercial, además de cobrar una tarifa por milla recorrida para financiar al subterráneo local y compensar a choferes de aplicaciones de transporte.

La futura alcaldesa Janeese Lewis George se opuso públicamente: “Washington enfrenta una crisis de empleo. Apurar la legalización de los vehículos autónomos es irresponsable”, escribió en la red social X, según citó Axios. Allen respondió que “seguimos negociando” y que espera una votación en su comisión antes de fin de noviembre.

A Waymo autonomous vehicle made by the Chinese car company Zeekr charging in San Diego, California, U.S., August 19, 2026. REUTERS/Mike Blake
A Waymo autonomous vehicle made by the Chinese car company Zeekr charging in San Diego, California, U.S., August 19, 2026. REUTERS/Mike Blake

Una grieta que no sigue el mapa político tradicional

El fenómeno desarma la lógica política habitual: durante años se asumió que los republicanos eran más receptivos a los autos autónomos y los demócratas más escépticos, pero ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Chicago y Washington todavía no legalizaron la circulación de autos sin conductor, según el relevamiento de The Verge.

Nevada fue el primer estado en permitir la circulación de autos autónomos en la vía pública, en junio de 2011, varios años antes de que esa tecnología estuviera realmente disponible.

15 años después, varias de esas mismas jurisdicciones que recibieron a los autos autónomos con entusiasmo vuelven a sentarse a redactar leyes para contenerlos.

A black Tesla Robotaxi parked outside of a hotel ahead of an event in Austin, Texas, U.S. September 3, 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee
A black Tesla Robotaxi parked outside of a hotel ahead of an event in Austin, Texas, U.S. September 3, 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee

Waymo, que opera más de 500.000 viajes semanales en 15 ciudades de Estados Unidos sin exigir monitores humanos, calificó a la propuesta de Minneapolis como “una prohíbición de hecho” a los vehículos autónomos, según declaró a Axios Adam Lane, gerente de políticas estatales y locales de la empresa.

El próximo hito concreto llegará en Washington D.C., donde Allen espera cerrar la votación en su comisión antes de Acción de Gracias, lo que habilitaría un voto del pleno del Concejo en diciembre.

.

Temas Relacionados

WaymoVehículos autónomosRegulaciónWashington D. C.TeslaZooxLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Expresiones relacionadas con olvidos, regalos, llamadas o discusiones pendientes transmiten distancia y convierten una celebración afectiva en una conversación cargada de reproches innecesarios

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

La empresa dice que una charla privada con un asistente no es lo mismo que promocionar servicios en una red social

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

Cómo reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por ti

La plataforma permite comunicar casos relacionados con personas, celebridades, compañías u organizaciones mediante una ruta específica dentro de la aplicación y varias categorías de denuncia

Cómo reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por ti

El rasgo que comparten las personas que usan el celular con la pantalla rota, según la psicología

Ya sea por un accidente o un daño en el tiempo, algunos dispositivos tienen el panel averiado y no a todos les incomoda

El rasgo que comparten las personas que usan el celular con la pantalla rota, según la psicología

Cómo restablecer la configuración de fábrica de un celular Android para venderlo: paso a paso

La guía recomienda verificar las credenciales de Google, proteger fotografías y contactos, revisar la batería y mantener una conexión disponible para completar la operación sin perder información

Cómo restablecer la configuración de fábrica de un celular Android para venderlo: paso a paso

DEPORTES

11 días después de su desgarro, Leandro Paredes integra la convocatoria de Boca para la revancha ante Vasco da Gama por la Sudamericana

11 días después de su desgarro, Leandro Paredes integra la convocatoria de Boca para la revancha ante Vasco da Gama por la Sudamericana

El penal con el que Independiente le empató a Racing, bajo la lupa: qué dice el reglamento

Racing e Independiente igualaron 1-1 en un apasionante clásico de Avellaneda por la fecha 13 del Torneo Clausura

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Un subcampeón del mundo con la Selección visitó a Emiliano Martínez tras su cirugía de mandíbula: su emotivo mensaje

TELESHOW

La inesperada escapada de Julieta Prandi a Brasil tras su separación de Emanuel Ortega: quién fue su acompañante

La inesperada escapada de Julieta Prandi a Brasil tras su separación de Emanuel Ortega: quién fue su acompañante

El look de Juana Viale para el Día de la Madre: seda natural, corsetería y pantalón de crepe

En el Día de la Madre, Maia Mónaco recordó el crecimiento de Wos desde las batallas hasta los estadios: “Siempre cerca”

Del recuerdo a la emoción en las redes: los mensajes de los famosos por el Día de la Madre

Flores, regalos y una foto vintage, así celebró Wanda Nara el Día de la Madre: “Mi prioridad”

INFOBAE AMÉRICA

El llamado del sector privado en Panamá: mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha

El llamado del sector privado en Panamá: mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha

El 30% de los habitantes de Artemisa sufre afectaciones en el suministro de agua

Honduras aprueba nueva política de vivienda ante déficit habitacional

Diez días de lucha: Muere la segunda víctima de un atroz ataque intrafamiliar en Ciudad Barrios, El Salvador

República Dominicana acumula 279 casos de leptospirosis y nueve diagnósticos de tosferina en lo que va de 2026