Menos nicaragüenses destinan recursos a comprar electrodomésticos

Nicaragua destinó USD 119.08 millones a la importación de electrodomésticos entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La compra de electrodomésticos en Nicaragua mostró variaciones durante los primeros ocho meses de 2026, según los registros de importación del Banco Central de Nicaragua (BCN). El valor total de las compras externas fue menor que en el mismo período de 2025, aunque el volumen de productos ingresados al país aumentó.

De acuerdo con Diario La Prensa, Nicaragua pagó USD 119.08 millones por la importación de electrodomésticos hasta agosto. En igual período de 2025, la factura había sido de USD 123.15 millones, una diferencia que coincidió con resultados distintos entre las categorías de productos incluidas en las estadísticas.

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El volumen importado aumentó aunque bajó la factura total

Entre enero y agosto, Nicaragua importó 21,392.7 toneladas de electrodomésticos, frente a 20,214 toneladas en el mismo lapso del año anterior. La variación representó un crecimiento de 5.83% en el volumen de bienes adquiridos en el exterior.

Las compras de cocinas alcanzaron 5,560 toneladas, por las que el país pagó USD 12.22 millones. En el período comparable de 2025, la factura de este tipo de artículos había ascendido a USD 13.54 millones.

Las lavadoras reflejaron un comportamiento cercano a la estabilidad en el valor de las importaciones. Nicaragua adquirió 2,000 toneladas por USD 23.17 millones, mientras que un año antes la factura había sido de USD 23.05 millones.

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El rubro de refrigeradoras, mantenedoras y congeladores tuvo un aumento en el valor de las compras. La importación de 5,366 toneladas costó USD 29.09 millones, frente a los USD 26.69 millones registrados en igual período del año previo.

Las compras externas de cocinas y televisores registraron una reducción en su valor frente al mismo período de 2025. (Oe)

Los televisores mostraron una reducción en la factura de importación. El ingreso de 2,777 toneladas de estos productos representó un gasto de USD 27.79 millones, por debajo de los USD 31.7 millones pagados entre enero y agosto de 2025.

Un economista vinculó la demanda con las remesas familiares

Un economista que solicitó no ser identificado por temor a represalias planteó a Diario La Prensa que las remesas familiares pueden influir en la demanda de bienes duraderos, entre ellos los electrodomésticos. Según explicó, parte del dinero enviado por migrantes desde Estados Unidos, España y otros países se utiliza para adquirir artículos destinados al hogar.

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El especialista consideró que las deportaciones desde Estados Unidos podrían afectar el flujo de esos recursos o generar preocupación entre los hogares sobre la continuidad de los envíos. Bajo esa perspectiva, algunas familias podrían optar por postergar la compra de determinados productos.

“Las remesas juegan un papel clave en la demanda de bienes como estos”, afirmó el economista al diario. También señaló que, ante la posibilidad de que un familiar sea deportado, los hogares pueden concentrar sus recursos en alimentos o en mejoras de vivienda.

La explicación constituye una interpretación de la evolución de las importaciones y no una relación cuantificada por el BCN. Las estadísticas citadas muestran que la variación no fue uniforme: algunos productos tuvieron una reducción en la factura, mientras otros registraron un aumento.

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Un economista señaló que las remesas pueden influir en la compra de bienes duraderos en los hogares nicaragüenses. (EFE/Archivo)

El FMI prevé una desaceleración de las remesas en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó a Nicaragua entre las economías de Centroamérica con mayor dependencia de las remesas, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador. El organismo indicó que esos flujos pueden tener efectos sobre el consumo privado, la cuenta corriente y el crecimiento de los países receptores.

En su actualización de perspectivas globales de octubre de 2026, el Fondo señaló que las remesas se mantuvieron en niveles elevados durante los primeros cinco meses del año. Aun así, indicó que su crecimiento se moderó debido al debilitamiento de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y al aumento de las detenciones en las comunidades migrantes.

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El FMI prevé que el crecimiento de las remesas en los países del CA-4 se desacelere en 2027. La proyección toma en cuenta una disminución de las transferencias enviadas por precaución y un incremento de las deportaciones de migrantes.

Durante 2025, las remesas representaron más de 20% del producto interno bruto de los cuatro países incluidos en ese análisis. Según el organismo, esa proporción duplicó el promedio recibido por esos países durante la década anterior.

El Fondo sostuvo que una parte de los recursos adicionales enviados desde Estados Unidos respondió a una conducta preventiva de los migrantes ante el endurecimiento de las medidas de control migratorio. Esa situación podría cambiar si las deportaciones y las restricciones afectan la capacidad de envío de quienes residen fuera de sus países de origen.

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El Fondo Monetario Internacional incluyó a Nicaragua entre los países centroamericanos con mayor dependencia de las remesas. (Foto: Confidencia.digital)

Nicaragua no tiene una actualización reciente sobre las remesas

El BCN no actualiza la información sobre las remesas desde abril de 2025, según el reporte citado por Diario La Prensa. Por ese motivo, no hay una cifra oficial reciente que permita determinar el monto exacto que Nicaragua recibe actualmente por esos envíos.

Las estimaciones de organismos internacionales sitúan el flujo anual cerca de USD 6,000 millones. Hasta 2024, Nicaragua había recibido USD 5,243.1 millones por remesas, de acuerdo con los datos disponibles.

En todo 2025, Nicaragua pagó USD 187.29 millones por electrodomésticos y otros bienes de uso en el hogar. Esas compras implicaron el ingreso de 32,374 toneladas al mercado nacional.

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La factura de 2024 había sido de USD 181.30 millones. Los datos permiten observar cambios en el valor y el volumen de las importaciones, mientras que el efecto específico de las remesas sobre cada producto no aparece cuantificado en los registros del Banco Central.