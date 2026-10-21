La fuerte crítica de Bruno Fernandes contra el técnico del Manchester United tras la goleada sufrida ante el Como por Champions

El portugués apuntó contra el planteo del entrenador

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Bruno Fernandes apuntó contra el planteo táctico de Michael Carrick tras la goleada 4-1 que el Como le propinó al Manchester United en la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El capitán portugués cuestionó, en la entrevista posterior al partido, la decisión del cuerpo técnico de no presionar alto al rival y señaló que esa pasividad terminó por condenar al equipo en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

El equipo italiano abrió el marcador antes de los dos minutos de juego con un golazo de Nico Paz, la figura de la selección argentina, que recibió en la puerta del área, giró y colgó un zurdazo en el ángulo del arco de Senne Lammens. Fue el segundo partido europeo consecutivo en el que el United encajó un gol en los primeros 120 segundos, tras la caída ante Atlético Madrid ocho días antes, un registro sin precedentes para un club inglés en la historia de las competiciones continentales.

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“No es la primera vez. Empezamos con mal pie, nos marcaron muy pronto. No hubo mucha presión sobre el balón, tampoco muchos buenos movimientos sin balón”, dijo Fernandes a TNT Sports. “Encajar el gol tan pronto nos hace sentir que entramos al partido ya con una mentalidad de derrota”, agregó el mediocampista, que fue sustituido en la segunda mitad por Joshua Zirkzee.

La decepción de Bruno Fernandes (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Durante la entrevista posterior al partido, Fernandes fue directo al señalar la falta de valentía en la presión del equipo. “Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y a veces dejar un poco de espacio a la espalda e intentar recuperar el balón en el primer momento, esperarles, darles el balón”, explicó. “Pero a veces, cuando le das demasiado el balón a estos equipos, ganan confianza. Tienen tantos jugadores detrás del balón que te hacen correr mucho, hacen que nos frustremos”, completó.

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El capitán fue consultado de manera directa sobre si el plan táctico de la noche había sido un error. Aunque evitó cargar públicamente toda la responsabilidad sobre Carrick, su respuesta dejó poco margen a la interpretación. “Eso le corresponde al entrenador y al cuerpo técnico verlo. No me corresponde a mí”, dijo, para inmediatamente agregar: “A veces tenemos que ser más valientes en la presión, tratar de asumir el riesgo de llevar esa presión muy arriba y hacer que ellos se sientan incómodos, como ellos nos hicieron sentir a nosotros”.

Carrick, por su parte, apuntó contra el rendimiento: “Voy a analizar lo que hemos hecho. Lo que importa es la motivación, el propósito y la intensidad del fútbol. Hoy no lo hicimos. No se puede elegir cuándo rendir o no, cuándo darlo todo o no”.

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“Por el viaje que hicieron los hinchas a Italia, tengo que disculparme por el rendimiento, por todo lo que hicieron para llegar hasta aquí esta noche, tener que ver un rendimiento así, lo siento muchísimo por ellos. No hay excusas de ningún tipo. Es inaceptable”, completó en conferencia de prensa.

Fernandes puso como ejemplo la agresividad del Como para ilustrar lo que su propio equipo no hizo. “El defensa central venía a marcarme hasta el final, hasta en mi propio campo. Creo que a veces teníamos que hacer eso como equipo y no fuimos capaces”, admitió. El portugués también explicó cómo la pasividad defensiva alimentó el circuito ofensivo del conjunto de Cesc Fábregas: “Un equipo que quiere jugar por el centro y al que le gustan estas pequeñas conexiones, si le das demasiado tiempo con el balón para pensar y para rotar por el centro del campo, crean un gran espacio por fuera. Eso es lo que hicieron. Y el primer gol también viene de eso”.

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La goleada se completó con una asistencia y un segundo tanto de Paz —que robó una pelota tras una mala salida del United y definió a toda velocidad dentro del área para el 3-0— y un cabezazo de Jacobo Ramón que firmó el cuarto. Zirkzee descontó en el tiempo añadido tras un centro de Amad Diallo, ambos ingresados desde el banco, pero el gol no alcanzó para maquillar una de las peores noches europeas del club en décadas. La última derrota del Manchester United en Champions League por cuatro goles de diferencia había sido el 0-4 ante el Barcelona de Romario en 1994.

Los Diablos Rojos acumulan siete partidos consecutivos sin victorias entre todas las competencias. Su último triunfo fue el 4-0 sobre Sabah en el debut de la fase de grupos. Desde entonces, cayeron en el clásico de Premier League ante Manchester City, fueron eliminados de la Copa de Liga por Brighton, empataron dos veces en el campeonato doméstico, perdieron contra el Atlético Madrid y, tras igualar con Leeds el fin de semana previo, recibieron esta goleada en Italia que pone bajo enorme presión el puesto de Carrick.

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