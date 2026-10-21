Diputados aprobó la ley de Propiedad Privada y reincorporó las restricciones a la compra de tierras

El oficialismo logró aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsaba el oficialismo y que llegaba con media sanción del Senado de la Nación. No le sobró nada al bloque de La Libertad Avanza y no solo eso, sino que en el camino tuvo que reincorporar una ley para poder avanzar.

La pantalla mostró que la votación obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El dato fundamental es que la abstención de los 6 diputados de Córdoba fueron los que le dieron el triunfo en la votación al Gobierno.

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Pero el punto fundamental es que en el medio del debate el bloque de LLA tuvo que ceder en un punto bastante álgido que es la venta de tierras a extranjeros, la ley que buscó derogar la Casa Rosada. En el medio de este debate se “coló” la eliminación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

En este cruce de debates el bloque de La Libertad Avanza decidió ceder la ley para proteger el DNU 70, por lo que de la mano de los que votaron en contra y buscaron eliminar -LLA, PRO, UCR-, se reincorporó la vigencia de la ley de tierras de la administración kirchnerista de 2011. En el Senado ya había recortado el capítulo sobre uso de tierras tras incendios, es decir, con esto La Libertad Avanza reincorpora la totalidad de la ley K sobre la venta de tierras.

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Con este cambio el proyecto de ley deberá volver al Senado de la Nación en donde la Cámara Alta deberá votar si acepta el proyecto con los cambios que introdujo Diputados o si vuelve a votar el texto original.

Pero lo que se votó es el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que entre otros puntos establece requisitos más duros para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones. En este punto exige que el bien a expropiar tiene que tener una declaración de utilidad pública, además se establece que se tiene que hacer un pago previo de indemnización a valor de mercado. Pero, además de establecer que tiene que ser el valor que fija el mercado señala que se tiene que hacer un reconocimiento del lucro cesante. Los críticos de la norma señalan que ahora será muchísimo más complejo para que el Estado pueda llevar adelante una obra pública que requiera la incorporación de propiedad privada.

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La Libertad Avanza debió dejar en vigencia la Ley de Tierras

Desalojos. Uno de los ejes del proyecto de ley es el de los desalojos de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos, con un plazo de protección de diez días para personas vulnerables.Según Santiago Santurio (La Libertad Avanza), la agilización de los desalojos busca restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y responde a que, según su argumento, la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres en el mercado.

Para inmuebles de uso habitacional, el locador debe intimar fehacientemente al pago y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos desde la recepción de la intimación. Si el inquilino no regulariza la deuda, el propietario puede iniciar la acción de desalojo, que se tramitará en un plazo adicional de 10 días hábiles.

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En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, se prevé la posibilidad de obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Si luego se comprueba que el propietario ocultó hechos o documentos para obtenerla, se le impondrá una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual a favor de la contraparte.

Cuando en el inmueble residan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez debe dar intervención a los organismos competentes (como el Ministerio Público Tutelar) para asegurar una alternativa habitacional transitoria, con un plazo máximo de 10 días, sin que esto paralice el proceso de fondo.

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