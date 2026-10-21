Política

Diputados aprobó la ley de Propiedad Privada y reincorporó las restricciones a la compra de tierras

Se aprobó por 124 votos contra 119 y gracias a las 6 abstenciones de Córdoba,. La Libertad Avanza tuvo que ceder en la derogación de las restricciones a la venta de campos a extranjeros. Vuelve al Senado

SESIÓN DIPUTADOS
El oficialismo logró aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Guardar

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsaba el oficialismo y que llegaba con media sanción del Senado de la Nación. No le sobró nada al bloque de La Libertad Avanza y no solo eso, sino que en el camino tuvo que reincorporar una ley para poder avanzar.

La pantalla mostró que la votación obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El dato fundamental es que la abstención de los 6 diputados de Córdoba fueron los que le dieron el triunfo en la votación al Gobierno.

PUBLICIDAD

Pero el punto fundamental es que en el medio del debate el bloque de LLA tuvo que ceder en un punto bastante álgido que es la venta de tierras a extranjeros, la ley que buscó derogar la Casa Rosada. En el medio de este debate se “coló” la eliminación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

En este cruce de debates el bloque de La Libertad Avanza decidió ceder la ley para proteger el DNU 70, por lo que de la mano de los que votaron en contra y buscaron eliminar -LLA, PRO, UCR-, se reincorporó la vigencia de la ley de tierras de la administración kirchnerista de 2011. En el Senado ya había recortado el capítulo sobre uso de tierras tras incendios, es decir, con esto La Libertad Avanza reincorpora la totalidad de la ley K sobre la venta de tierras.

PUBLICIDAD

Con este cambio el proyecto de ley deberá volver al Senado de la Nación en donde la Cámara Alta deberá votar si acepta el proyecto con los cambios que introdujo Diputados o si vuelve a votar el texto original.

Pero lo que se votó es el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que entre otros puntos establece requisitos más duros para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones. En este punto exige que el bien a expropiar tiene que tener una declaración de utilidad pública, además se establece que se tiene que hacer un pago previo de indemnización a valor de mercado. Pero, además de establecer que tiene que ser el valor que fija el mercado señala que se tiene que hacer un reconocimiento del lucro cesante. Los críticos de la norma señalan que ahora será muchísimo más complejo para que el Estado pueda llevar adelante una obra pública que requiera la incorporación de propiedad privada.

SESIÓN DIPUTADOS
La Libertad Avanza debió dejar en vigencia la Ley de Tierras

Desalojos. Uno de los ejes del proyecto de ley es el de los desalojos de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos, con un plazo de protección de diez días para personas vulnerables.Según Santiago Santurio (La Libertad Avanza), la agilización de los desalojos busca restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y responde a que, según su argumento, la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres en el mercado.

Para inmuebles de uso habitacional, el locador debe intimar fehacientemente al pago y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos desde la recepción de la intimación. Si el inquilino no regulariza la deuda, el propietario puede iniciar la acción de desalojo, que se tramitará en un plazo adicional de 10 días hábiles.

En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, se prevé la posibilidad de obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Si luego se comprueba que el propietario ocultó hechos o documentos para obtenerla, se le impondrá una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual a favor de la contraparte.

Cuando en el inmueble residan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez debe dar intervención a los organismos competentes (como el Ministerio Público Tutelar) para asegurar una alternativa habitacional transitoria, con un plazo máximo de 10 días, sin que esto paralice el proceso de fondo.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosLa Libertad AvanzaExpropiaciónDesalojo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Karina Milei se reunió con el embajador de EEUU luego del anuncio de inversiones y el apoyo político

La secretaria general de la Presidencia recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas. El proyecto Corredor Andes-Atlántico como marco del encuentro

Karina Milei se reunió con el embajador de EEUU luego del anuncio de inversiones y el apoyo político

Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la disputa por el financiamiento

El líder del Frente Renovador mantuvo un encuentro con algunos representantes de las altas casas tras un nuevo reclamo por el aumento de los salarios docentes

Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la disputa por el financiamiento

Tras aprobar la Ley de Propiedad Privada, Diputados discutirá la emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar

La sesión especial continúa, en medio de negociaciones entre oficialistas y aliados para introducir cambios y destrabar los proyectos

Tras aprobar la Ley de Propiedad Privada, Diputados discutirá la emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar

Salud mental: senadores del PJ díscolo firmaron un dictamen de minoría y permiten que el tema llegue al recinto

Los ahora ex kirchneristas Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza retuvieron la rúbrica de un despacho hasta esta tarde. Consumado dicho acto, el del oficialismo y aliados se convirtió en el de mayoría que, no obstante, tiene varias disidencias. Nadie asegura votos de cara a una sesión

Salud mental: senadores del PJ díscolo firmaron un dictamen de minoría y permiten que el tema llegue al recinto

Axel Kicillof presentó en Lomas de Zamora un programa de empleo para jóvenes en sectores estratégicos de la transición energética

El gobernador bonaerense estuvo acompañado por su ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el intendente local, Federico Otermín

Axel Kicillof presentó en Lomas de Zamora un programa de empleo para jóvenes en sectores estratégicos de la transición energética

DEPORTES

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Video viral: una streamer coreana que canta temas de La 12 lloró con el gol de Paredes que clasificó a Boca a la final de la Sudamericana

Una estrella de Hollywood sorprendió al hacerle un llamativo consejo a Lionel Messi: “Que le dé un descanso...”

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 en un choque de favoritos en la Champions League: todos los goles del día

TELESHOW

Ángel de Brito recordó a su perro, a cuatro años de su muerte, y explicó por qué no volvió a tener mascota

Ángel de Brito recordó a su perro, a cuatro años de su muerte, y explicó por qué no volvió a tener mascota

El romántico ida y vuelta entre Ian Lucas y su novia Renata Mónaco: “Sos un escandalo”

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Murió Saúl Blanch, pionero del heavy metal argentino y primera voz de Rata Blanca

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja cuatro lesionados en el bulevar Los Próceres

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja cuatro lesionados en el bulevar Los Próceres

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Menos panameños acuden a Portobelo este 21 de octubre a testimoniarle su fe al Cristo Negro

La asesinaron en su vivienda frente a su hija: Cuba registró su feminicidio número 58 del año

Nicaragua asignará USD 275.8 millones a universidades públicas en 2027, por debajo del 6% constitucional