El exembajador Diego Guelar analizó la crisis de Occidente y advirtió sobre el debilitamiento de los liderazgos europeos

Diego Guelar atribuyó las protestas y el malestar social en Europa a la falta de liderazgo político para construir consensos

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Las protestas en Francia, los enfrentamientos en Italia y los episodios de violencia en otros países europeos reabrieron el debate sobre las causas del malestar social en el continente. Para Diego Guelar, exembajador argentino ante la Unión Europea, Brasil y China, la crisis responde, en buena medida, a la falta de liderazgo político y a las dificultades para construir consensos en sociedades cada vez más divididas.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el diplomático rechazó la idea de que Occidente atraviese una amenaza existencial y cuestionó las interpretaciones que presentan la diversidad cultural como un riesgo para las democracias.

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“Occidente siempre fue diverso. Todas nuestras constituciones occidentales hablan de la alternancia y la diversidad como dos pilares de nuestra cultura”, sostuvo.

Ante las advertencias del presidente Javier Milei sobre el futuro de Occidente, Guelar fue categórico: “No, decididamente no”. Luego cuestionó las posiciones que buscan imponer una única visión ideológica. “Hay una visión de la derecha dura que tiene una interpretación de lo que llama la batalla cultural, como es el triunfo de una visión unilateral de extrema derecha para todos. Yo creo que eso es lo que no es Occidente”, afirmó.

El exdiplomático descartó que la diversidad cultural represente un peligro existencial para las democracias occidentales (Infobae en Vivo)

La crisis europea y la falta de liderazgo político

Al analizar las tensiones vinculadas con la inmigración, Guelar cuestionó que los movimientos migratorios sean considerados la causa principal de los conflictos. Aunque criticó la falta de políticas de integración, descartó que la presencia de extranjeros represente por sí sola una amenaza para la identidad europea.

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“Estamos hablando de un 10% de la población. No estamos hablando de una invasión que transforme Europa”, señaló.

Para el exembajador, uno de los problemas centrales es la pérdida de dirigentes capaces de articular intereses y tradiciones políticas diferentes. Como ejemplo, recordó a Margaret Thatcher, François Mitterrand, Helmut Kohl, Giulio Andreotti y Felipe González, referentes de distintas corrientes ideológicas que condujeron gobiernos europeos durante las últimas décadas del siglo XX.

“Tenían una capacidad de conducir a sus sociedades muy grande”, afirmó. A su juicio, esa capacidad para construir acuerdos se encuentra hoy debilitada y contribuye a profundizar la fragmentación política.

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Guelar también distinguió las movilizaciones sociales de los episodios delictivos. Al referirse a los saqueos durante las protestas en Francia, sostuvo que algunos grupos aprovechan la confusión para cometer delitos y cuestionó que la cobertura mediática se concentre en las escenas de violencia.

El exembajador diferenció las manifestaciones sociales de los actos delictivos registrados en comercios de Francia (AP Foto/Thibault Camus)

“Los que asaltaron a Louis Vuitton o a las otras casas de marcas no estaban buscando fideos, ni leche, ni un pedazo de carne. Son delincuentes que aprovechan”, afirmó.

A ese escenario sumó los problemas energéticos y el envejecimiento poblacional, dos desafíos que presionan sobre las economías europeas. En particular, advirtió sobre las dificultades de los sistemas previsionales frente al aumento de la expectativa de vida.

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“Los viejos no nos morimos dentro de los diez años de jubilarnos, sino que por suerte vivimos 30 o más”, señaló.

Pese a ese diagnóstico, el diplomático se mostró confiado en la recuperación del continente y volvió a señalar la conducción política como un factor determinante. “Yo no tengo la menor duda, tengo una total confianza en que Europa, pese a todo el conflicto y los conflictos que tiene, va a superar esta etapa de caos que tiene que ver con una crisis de dirigencia”, afirmó.

Brasil y la continuidad de las políticas económicas

La entrevista también abordó el balotaje presidencial brasileño y sus posibles consecuencias para la Argentina. Guelar relativizó el impacto de la alternancia política sobre las principales variables económicas y destacó la continuidad de las políticas de Estado.

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Guelar remarcó la continuidad de las políticas de Estado en Brasil con independencia de los resultados electorales (REUTERS/Jean Carniel)

“Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay han pasado en los últimos 30 años de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y no se mueve ni la inversión, ni el crecimiento, ni el riesgo país”, sostuvo.

El exembajador consideró que el resultado electoral no alteraría sustancialmente los lineamientos económicos brasileños. También destacó el volumen de inversiones extranjeras que recibe ese país y lo contrastó con el desempeño argentino.

Según las cifras que mencionó durante la entrevista, Brasil recibió USD 77.000 millones de inversión extranjera directa, frente a USD 3.100 millones en la Argentina. Guelar sostuvo que la estabilidad económica y la integración regional deben prevalecer sobre las diferencias partidarias.

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“Lo que sí tiene que regir en las naciones son los intereses de las naciones”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el crecimiento brasileño representa una oportunidad para el país, independientemente de quién ocupe la Presidencia. “Un Brasil que siga creciendo, que sea un referente importante, que sea la séptima economía del mundo y, si no es la séptima, será porque llega a ser la sexta. Bienvenido sea”, señaló.

El exrepresentante argentino cuestionó los enfrentamientos de Javier Milei con dirigentes extranjeros durante sus viajes internacionales (Infobae en Vivo)

Las críticas a la política exterior de Milei

Guelar también cuestionó el estilo de las intervenciones internacionales del Presidente, en particular sus enfrentamientos públicos con dirigentes extranjeros.

“Él inventó una cosa, que es ir a insultar al otro en su casa”, afirmó sobre la estrategia de Milei durante sus viajes al exterior.

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Para el diplomático, las diferencias ideológicas no deberían desplazar los objetivos centrales de la diplomacia ni los intereses económicos de cada país. En ese marco, defendió una política exterior orientada a preservar la estabilidad, promover las inversiones y sostener los vínculos regionales.

El desgaste del trumpismo

Por último, Guelar analizó la influencia internacional de Donald Trump y consideró que el trumpismo atraviesa una etapa de desgaste, después de haber condicionado el debate político en Estados Unidos y Europa.

Guelar afirmó que el movimiento liderado por Donald Trump transita sus últimos metros de duración (REUTERS/Umit Bektas)

“Es la característica de los últimos metros de duración, a mi juicio, del trumpismo”, sostuvo.

El exembajador anticipó que las corrientes de centroizquierda y centroderecha podrían recuperar protagonismo, aunque evitó pronosticar quién sucederá a Trump en la Casa Blanca.

“Van a aparecer, pero por debajo de las piedras, candidatos republicanos y demócratas”, afirmó.

En un escenario internacional atravesado por disputas políticas y transformaciones económicas y tecnológicas, Guelar cerró con una advertencia sobre los límites de los pronósticos: “Hay especialistas en relaciones internacionales que tienen respuestas para todo. Por favor, no le crean”.

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