Tecno

Electronic Arts cerrará BioWare y cancelará el próximo "Mass Effect" en un recorte de 400 empleos

La medida llega tras la compra de la empresa por un fondo saudí en agosto, que la dejó con una deuda de USD 18.000 millones

El anuncio es el primer movimiento de peso de Electronic Arts desde que se convirtió en una empresa privada en agosto. REUTERS/Dado Ruvic
El anuncio es el primer movimiento de peso de Electronic Arts desde que se convirtió en una empresa privada en agosto. REUTERS/Dado Ruvic
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Electronic Arts anunció el cierre de BioWare, el estudio detrás de Mass Effect y Dragon Age, y la cancelación del próximo juego de esa franquicia. La medida forma parte de un recorte de unos 400 empleos, el 3% de su plantilla global.

La decisión quedó plasmada en una carta interna enviada a los empleados y firmada por Cam Weber, presidente y director de estudios, y David Tinson, presidente y director de operaciones. Según una persona con conocimiento del plan citada por Bloomberg, unos 50 de los despidos corresponden a BioWare, cuya oficina en Edmonton, Canadá, cerrará por completo.

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“BioWare es un estudio legendario que ayudó a definir el género de rol, y no tomamos esta decisión a la ligera”, escribieron Weber y Tinson en la carta, según reprodujo la revista Variety. Los ejecutivos explicaron que un pequeño equipo de BioWare trabajaba en las primeras etapas de un nuevo Mass Effect, y que la empresa decidió no continuar ese desarrollo.

Electronic Arts - BioWare - Mass Effect - empleos - tecnología - 21 de septiembre
El protagonista del juego Mass Effect 3, vistiendo la emblemática armadura con el distintivo N7 en el pecho. (Difusión)

BioWare confirmó el cierre en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. “Después de más de tres décadas de aventuras compartidas, BioWare está cerrando y el desarrollo temprano del próximo proyecto de Mass Effect está terminando”, escribió el estudio. “No hay nada fácil en escribir esas palabras”, agregó, y dijo que su prioridad es acompañar a los empleados afectados.

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El primer gran recorte tras la venta a un fondo saudí

El anuncio es el primer movimiento de peso de Electronic Arts desde que se convirtió en una empresa privada en agosto, tras una compra apalancada de USD 55.000 millones encabezada por el fondo soberano de Arabia Saudita, con participación de Silver Lake y de Affinity Partners, el fondo de inversión de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

La operación dejó a Electronic Arts con una deuda de USD 18.000 millones. A principios de este año, la compañía ya había anticipado a sus inversores un plan para ahorrar hasta USD 700 millones, en parte mediante recortes en investigación y desarrollo.

Más de tres décadas de historia

BioWare fue fundado en 1995 por los médicos Ray Muzyka y Greg Zeschuk, junto con Augustine Yip, y Electronic Arts lo adquirió en 2007, junto con el estudio Pandemic Studios, por USD 775 millones. A lo largo de su historia produjo títulos reconocidos como Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age y Mass Effect.

Electronic Arts - BioWare - Mass Effect - empleos - tecnología - 21 de septiembre
BioWare confirmó el cierre en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. (X/BioWare)

El estudio venía de años difíciles. Su juego en línea Anthem, lanzado en 2019 con la promesa de sostenerse por más de una década, no cumplió las expectativas comerciales y fue discontinuado en 2025.

Su título más reciente, Dragon Age: The Veilguard (2024), reunió a alrededor de 1,5 millones de jugadores en sus primeros tres meses, una cifra muy por debajo de lo que la compañía esperaba.

Qué sigue en Electronic Arts

La reestructuración también alcanza a otros proyectos. Electronic Arts canceló un juego de la franquicia The Sims conocido internamente como “Project Lotus” para enfocar recursos en otro desarrollo, llamado “Project Evergreen”, y redujo el equipo que trabaja en el videojuego de skate skate., aunque ese proyecto continuará.

Electronic Arts tiene una nueva estrategía para incluir publicidad en sus videojuegos.
Electronic Arts es una empresa de videojuegos, fundada en 1982, dedicada al desarrollo, edición y distribución de entretenimiento digital interactivo a nivel mundial.

Los estudios Respawn Entertainment y DICE, responsables de Apex Legends y Battlefield, se unirán para desarrollar un nuevo proyecto que, según fuentes consultadas por Variety, sería Star Wars: Battlefront 3. La compañía también confirmó que seguirá invirtiendo en su franquicia deportiva EA Sports, con el regreso de Fight Night y un nuevo juego de fútbol americano con enfoque social llamado “Project Gridiron”.

En la carta a los empleados, Weber y Tinson remarcaron que la compañía concentrará talento e inversión en los proyectos que considera de mayor oportunidad para los jugadores y de crecimiento a largo plazo.

Electronic Arts indicó que buscará ayudar a parte del personal despedido a encontrar otros puestos dentro de la empresa, aunque no precisó cuántos de los 400 trabajadores afectados podrían reubicarse ni estableció un plazo para completar la transición.

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