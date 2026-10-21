Iniciativa privada abre becas completas en ciberseguridad para estudiantes y profesionales de América Latina

El instituto IRSI y la empresa Sisap abrieron la convocatoria de becas completas para el programa de formación en ciberseguridad 2027. (Archivo: REUTERS)

Guardar

El Information Risk and Security Institute (IRSI), iniciativa de responsabilidad social empresarial de Sistemas Aplicativos (Sisap), abrió la convocatoria de becas completas para su programa de formación en ciberseguridad 2027.

La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios y colaboradores del sector tecnológico en Guatemala, Colombia, México, Ecuador, República Dominicana y los demás países de Centroamérica, con el propósito de preparar especialistas frente a los incidentes informáticos y la creciente demanda de talento técnico.

PUBLICIDAD

El beneficio cubre la totalidad de la matrícula mediante el respaldo de Supeduc y Sisap, con una asignación valorada en USD 5.000 por estudiante. Esta asistencia financiera busca eliminar las barreras económicas en la preparación técnica especializada.

El proyecto académico contempla un esquema interactivo de nueve meses de duración, estructurado en tres trimestres con clases virtuales en vivo y acceso a laboratorios prácticos en tiempo real para resolver problemas operativos bajo la supervisión de instructores.

Los contenidos del curso integran estándares internacionales de la industria, basados en las directrices de CompTIA Security+ y Certified in Cybersecurity de ISC2.

La propuesta académica convoca a estudiantes universitarios y colaboradores tecnológicos de Guatemala, Colombia, México, Ecuador, República Dominicana y Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología formativa combina fundamentos teóricos con el análisis de casos reales de protección digital, gestión de riesgos y respuesta a incidentes en centros de operaciones de seguridad.

PUBLICIDAD

Sobre este alcance, Adriana Rojas, directora ejecutiva de IRSI, afirmó que “el programa busca brindar conocimientos sobre fundamentos, tendencias y mejores prácticas de seguridad de la información, con un enfoque orientado a fortalecer las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral”.

El plan académico incluye certificaciones internacionales y opciones de inserción laboral

Los participantes seleccionados dispondrán de accesos sin costo a encuentros especializados de la industria, entre ellos la IRSI Conference y los eventos de SANS Summits, diseñados para vincular a los alumnos con profesionales del sector y expandir sus redes de contacto.

Al concluir los tres trimestres de estudio, los graduados recibirán un diploma acreditativo y contarán con el adiestramiento necesario para rendir evaluaciones internacionales.

El plan contempla además la posibilidad de contratación directa en el área tecnológica para quienes registren un desempeño sobresaliente durante el ciclo lectivo.

La entidad acumula más de ocho años de trayectoria en la capacitación especializada dentro de la región. Durante el período lectivo de 2026 registró la promoción más numerosa de su historia, integrada por alumnos de 10 países.

PUBLICIDAD

En el escenario guatemalteco, el país ocupa la sexta posición dentro del Índice Regional de Ciberresiliencia, una medición que ratifica la urgencia de fortalecer las destrezas técnicas, la protección de infraestructuras críticas y la equidad educativa en Centroamérica.

Los contenidos del curso integran estándares internacionales basados en las directrices de CompTIA Security+ y la certificación de ISC2. (Imagen ilustrativa)

El proceso de postulación permanecerá habilitado hasta el 30 de noviembre a través de la plataforma en línea IRSI Education, donde los aspirantes deben completar el formulario de registro y remitir la documentación requerida para el proceso de admisión.

Sin embargo, esto no garantiza su inclusión dentro del programa, ya que se hará una evaluación técnica de los aspirantes a obtener una beca. Luego de ello, se informará al estudiante su aceptación o no dentro del programa.

PUBLICIDAD