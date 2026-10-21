Sociedad

Video: fue a probar un auto eléctrico, perdió el control y atravesó el frente vidriado de la concesionaria

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio situado a metros del Obelisco. El vehículo salió despedido hacia la vereda y terminó chocando contra un árbol

Una cámara de seguridad registra el momento en que un automóvil avanza desde el interior de una concesionaria, rompe la vidriera del local y finaliza sobre la vereda. En la grabación se observa cómo el vehículo sale al exterior tras impactar contra el ventanal, mientras las personas presentes en el salón contemplan los restos de vidrio esparcidos en el suelo.
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Un cliente que se acercó a una concesionaria ubicada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para conocer los modelos de autos eléctricos disponibles protagonizó un insólito episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. El hombre pidió probar uno de los vehículos dentro del establecimiento, pero perdió el control durante la maniobra, atravesó la vidriera del comercio y terminó chocando contra un árbol que estaba en la vereda.

El incidente ocurrió en la calle Carlos Pellegrini al 100, a metros del Obelisco en pleno microcentro porteño. Según la reconstrucción, el cliente aceleró de manera accidental mientras se encontraba al volante del auto eléctrico dentro de la concesionaria y el vehículo cobró velocidad en cuestión de segundos. Acto seguido, impactó contra el frente vidriado del negocio y lo rompió por completo antes de salir hacia la vereda.

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La secuencia, que fue filmada en su totalidad, muestra a dos empleados que estaban en el interior del local en el momento del hecho. Ambos reaccionaron llevándose las manos a la cabeza al ver cómo el auto atravesaba la vidriera y terminaba fuera del comercio, en una escena de sorpresa y desconcierto.

Un cliente aceleró de manera accidental un auto eléctrico dentro de una concesionaria de Carlos Pellegrini al 100, en pleno microcentro porteño
Un cliente aceleró de manera accidental un auto eléctrico dentro de una concesionaria de Carlos Pellegrini al 100, en pleno microcentro porteño

Un árbol plantado sobre la vereda de la calle Carlos Pellegrini funcionó como una barrera natural que detuvo la marcha del vehículo. De no haber estado allí, el auto habría seguido avanzando hacia la calzada, donde circulaban peatones y otros vehículos, lo que podría haber derivado en consecuencias de mayor gravedad.

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Tras atravesar el vidrio, el rodado también chocó contra un puesto de diarios que había sido reconvertido en cafetería. El impacto contra esa estructura y contra el árbol fue lo que finalmente detuvo el desplazamiento del auto.

Volcó sobre la avenida General Paz tras un choque y otro auto lo embistió

Volcó sobre la avenida General Paz y lo chocaron: cuatro heridos
Personal de la Policía de la Ciudad trabaja en el lugar para resguardar a los vehículos involucrados en el choque múltiple.

La transitada avenida General Paz fue escenario este miércoles de un incidente múltiple a la altura del barrio porteño de Versalles, donde, inicialmente, un auto chocó con un camión y quedó volcado sobre la calzada. Tras esa primera colisión, otro vehículo que circulaba mano al Riachuelo colisionó contra el techo del rodado que se encontraba lateralizado y, producto del impacto, lo arrastró hacia los carriles rápidos.

Un total de cuatro personas resultaron heridas, de las cuales una sola fue trasladada por personal del SAME a un hospital cercano.

Fuentes del servicio de emergencias precisaron a Infobae que el primero de los incidentes se registró alrededor de las 5:30 sobre la avenida General Paz, a la altura del cruce con Santo Tomé.

Por causas que aun se encuentran bajo investigación, un Volkswagen de color negro chocó con un camión y volcó en el medio de la calzada.

Acto seguido, otro auto que circulaba en la misma dirección no alcanzó a eludir al auto volcado, impactó contra el techo del mismo y lo arrastró hacia el carril rápido de la avenida.

Volcó sobre la avenida General Paz y lo chocaron: cuatro heridos
El Volkswagen color negro volcado luego fue embestido por otro auto que circulaba en sentido al Riachuelo.

Producto del siniestro, el SAME debió atender a cuatro hombres, de los cuales uno fue derivado al hospital Vélez Sarsfield con politraumatismos. Los otros tres, en tanto, rechazaron el traslado.

La circulación por la avenida General Paz se ve afectada por este choque múltiple, debido a que pasadas las 7:00 de la mañana todavía se aguardaba por la llegada de las grúas para remover a los vehículos involucrados.

En el lugar trabajaron cuatro ambulancias del SAME, personal de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía de la Ciudad.

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