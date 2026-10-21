El Salvador

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

Los cuatro alumnos participaron en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química, celebrada en Fortaleza del 13 al 19 de octubre, junto con cerca de 200 asistentes procedentes de 19 naciones

Cuatro estudiantes salvadoreños ganaron tres medallas de plata y una de bronce en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química 2026. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
Cuatro estudiantes salvadoreños ganaron tres medallas de plata y una de bronce en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química 2026. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
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La delegación salvadoreña en Brasil tuvo una participación destacada en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química 2026, donde sus cuatro estudiantes obtuvieron tres medallas de plata y una de bronce. El resultado ubicó a El Salvador en el tablero de los países destacados en la competencia, que reunió a estudiantes de 19 naciones.

La olimpiada se realizó entre el 13 y el 19 de octubre en Fortaleza, Brasil, con actividades en la Universidad Federal de Ceará (UFC) y el Hotel Praia Centro. El encuentro convocó a cerca de 200 participantes de América Latina y la península ibérica, además de docentes, mentores y observadores.

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Los resultados de la delegación salvadoreña forman parte del programa Jóvenes Talento de El Salvador, que recibe formación profesional a través de la Universidad de El Salvador (UES) que destacó la participación de cuatro alumnos en las pruebas de química. Saúl Eduardo Morales Barraza, Gerardo Andrés Jovel Franco y Adrián Nicolás Arévalo López recibieron medallas de plata. Carlos Armando López Dubón obtuvo la medalla de bronce.

La participación salvadoreña contó con el acompañamiento del jefe de delegación, Edwin Bladimir Bonilla Ascencio, y del mentor Nixon Junior Ayala Martínez. Cada país podía asistir con un máximo de cuatro estudiantes, dos mentores y dos observadores.

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La competencia reunió a delegaciones de 19 países

El Programa Jóvenes Talento de El Salvador recibe financiamiento del Ministerio de Educación y opera bajo la administración de la Universidad de El Salvador. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
El Programa Jóvenes Talento de El Salvador recibe financiamiento del Ministerio de Educación y opera bajo la administración de la Universidad de El Salvador. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)

La XXX Olimpiada Iberoamericana de Química se desarrolló junto con el primer Encuentro Iberoamericano de Química. Ambas actividades buscaron reunir a estudiantes con formación avanzada en esta materia para rendir evaluaciones y compartir experiencias académicas con delegaciones de otros países.

El formato de la competencia incluyó la presencia de jóvenes talentos de distintos sistemas educativos de la región. La cifra de unos 200 participantes contempló a estudiantes y miembros de las delegaciones que viajaron hasta Fortaleza para las actividades programadas durante una semana. Las actividades involucran a estudiantes que representan a El Salvador en disciplinas con pruebas teóricas y prácticas.

El Programa Jóvenes Talento de El Salvador, financiado por el Ministerio de Educación y administrado por la UES, ofrece formación complementaria y especializada en Matemática, Física, Química, Biología, Astronomía y Ciencias de la Computación. Sus alumnos reciben clases durante la Academia Sabatina, que funciona en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, y los estudiantes con mejores resultados pueden integrar grupos de preparación para olimpiadas internacionales.

Una delegación salvadoreña asiste a la VI Olimpiada Panamericana Femenina de Matemáticas en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
Una delegación salvadoreña asiste a la VI Olimpiada Panamericana Femenina de Matemáticas en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)

Una delegación ya participa en una olimpiada de matemáticas en Colombia

Mientras el equipo de química concluyó su participación en Brasil, otra delegación salvadoreña llegó a Bucaramanga, Colombia, para intervenir en la VI Olimpiada Panamericana Femenina de Matemáticas (PAGMO) 2026.

Las estudiantes hicieron una escala previa en Bogotá antes de trasladarse a la ciudad sede. La competencia reúne a participantes de distintos países de la región en pruebas centradas en la resolución de problemas matemáticos.

Jóvenes Talento de El Salvador informó que las alumnas ya se encuentran en Colombia para representar al país, el proceso se extiende hasta el 24 de octubre.

Diana Corvera y Diego Rivera integran la representación nacional para la V Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica Junior en Tailandia. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)
Diana Corvera y Diego Rivera integran la representación nacional para la V Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica Junior en Tailandia. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento de El Salvador)

Estudiantes viajarán a Tailandia

El calendario internacional de los estudiantes salvadoreños continuará en noviembre con la participación de Diana Corvera y Diego Rivera en la V Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica Junior.

La competencia se celebrará del 1 al 8 de noviembre en Tailandia. Ambos jóvenes se preparan para representar a El Salvador en un certamen dirigido a estudiantes de nivel junior, con evaluaciones sobre astronomía y astrofísica.

La participación en Brasil, Colombia y Tailandia concentra durante estas semanas a delegaciones salvadoreñas en química, matemáticas y ciencias espaciales.

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