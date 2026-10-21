Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

El analista Murilo Tartaglia advirtió que la circulación de noticias falsas definirá el resultado del balotaje en Brasil

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La desinformación, la participación electoral y las medidas económicas forman parte de la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro antes del balotaje en Brasil. En ese contexto, el analista político y excandidato a concejal de Río de Janeiro Murilo Tartaglia advirtió que la circulación de noticias falsas puede incidir en el resultado de la elección.

“Yo creo que la población va a creer o no en estas fake news y eso va a ser lo que va a decidir las elecciones de Brasil”, sostuvo en Infobae a la Tarde.

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Tartaglia también cuestionó la precisión de las encuestas previas a la primera vuelta. “Las encuestas realmente dieron un resultado muy poco cercano”, afirmó. Según su interpretación, el equipo de Lula modificó el enfoque de la campaña y concentró sus esfuerzos en la movilización territorial y la comunicación digital.

“Ahora la orden en la campaña de Lula es: olviden las encuestas, vamos a trabajar”, señaló. Además, consideró que la izquierda mejoró su presencia en las redes sociales durante las últimas semanas, un terreno que adquirió relevancia en la disputa por el voto.

El equipo de Lula da Silva concentró sus esfuerzos en la comunicación digital tras la falta de precisión en las encuestas (REUTERS/Adriano Machado)

Las fake news, en el centro de la campaña

Al analizar los factores que pueden inclinar la elección, Tartaglia mencionó la corrupción, la seguridad, los escándalos políticos y la circulación de información falsa. Como ejemplo, describió publicaciones que vinculaban una eventual victoria de Lula con supuestas restricciones a las religiones evangélicas.

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También se refirió a acusaciones difundidas en redes sociales contra el presidente a partir de declaraciones sobre controles ginecológicos en niñas y adolescentes. Según el analista, esos contenidos fueron utilizados para instalar señalamientos graves contra el candidato.

La discusión, además, alcanzó a las plataformas digitales. Tartaglia afirmó que Meta bloqueó publicaciones vinculadas con Lula y sostuvo que el episodio motivó contactos entre representantes de las campañas y la compañía tecnológica. Para el entrevistado, la situación expone la influencia que pueden ejercer las plataformas sobre la circulación de información durante una elección.

El voto ausente y los indecisos, claves para la segunda vuelta

La participación electoral es otro de los factores que Tartaglia destacó de cara al balotaje. Durante la entrevista, se planteó el peso de los brasileños que no concurrieron a votar en la primera vuelta y la posibilidad de que una parte de ese electorado participe en la instancia definitiva.

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El analista Murilo Tartaglia advirtió que la circulación de noticias falsas definirá el resultado del balotaje en Brasil (REUTERS/Brian Snyder)

“Eso es la esperanza de la campaña de Lula: los votos de la gente que no fue a votar y los votos de gente que no está más obligada a votar”, explicó, en referencia a los mayores de 70, para quienes el sufragio es optativo en Brasil.

El analista consideró que el resultado de la primera ronda modificó las expectativas y abrió un nuevo escenario para ambos candidatos. A su juicio, el margen estrecho entre los contendientes puede llevar a algunos votantes a reconsiderar su decisión antes de acudir a las urnas.

Tartaglia también mencionó posibles dificultades relacionadas con los lugares de votación, especialmente en el nordeste brasileño, una región en la que Lula conserva una base electoral importante. Sin embargo, advirtió que será necesario observar cómo inciden esos factores en la participación efectiva.

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Bolsa Família, apuestas virtuales e influencers

Las medidas económicas y las controversias de campaña también ocuparon un lugar relevante en el análisis. Tartaglia destacó el incremento de los pagos de Bolsa Família, el programa de asistencia social brasileño, como uno de los elementos que pueden influir en la percepción de los votantes durante los últimos días de campaña.

La campaña de Lula da Silva busca el voto de los electores que no asistieron a las urnas y de los adultos mayores de 70 años (REUTERS/Jean Carniel)

En contraste, cuestionó la decisión de avanzar contra las apuestas virtuales, una actividad con presencia en las redes sociales y vínculos con clubes de fútbol y creadores de contenido. “Para mí realmente fue una jugada muy equivocada”, afirmó.

Según su interpretación, la iniciativa provocó reacciones adversas entre algunos influencers, cuyo alcance puede incidir en la opinión pública. “Hoy nosotros sabemos que los influencers son más importantes que profesores, más importantes que los artistas, por cómo llega la información a la población”, sostuvo.

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Por último, Tartaglia se refirió al desafío público de Lula a Bolsonaro para que ambos habiliten el acceso a sus registros bancarios y telefónicos. Según el analista, el presidente extendió la propuesta a información de su familia y convirtió el planteo en uno de los asuntos de mayor circulación después del debate entre los candidatos.

Tartaglia señaló que, al momento de la entrevista, Bolsonaro todavía no había respondido si aceptaría la iniciativa. El episodio se sumó a una campaña atravesada por acusaciones cruzadas y estrategias destinadas a captar a los electores que aún no definieron su voto.

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