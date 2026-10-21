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Murió Saúl Blanch, pionero del heavy metal argentino y primera voz de Rata Blanca

El cantante falleció a los 75 años en Buenos Aires tras semanas internado en terapia intensiva, según confirmó el periodista César Fuentes Rodríguez en sus redes sociales

Saul Blanch
Saul Blanch, voz inconfundible del heavy metal argentino
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Saúl Blanch, la voz que grabó el primer disco de Rata Blanca y una de las figuras fundacionales del heavy metal argentino, murió este miércoles a los 75 años en Buenos Aires tras varias semanas internado en terapia intensiva. La noticia fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes Rodríguez a través de sus redes sociales.

Nacido el 8 de septiembre de 1951 en la capital argentina, Blanch forjó su camino en la música durante los años 70 como cantante de Plus, una de las bandas precursoras del rock duro en el país. Con esa formación grabó tres discos de estudio: No pisar el infinito (1976), Plus (1978) —reeditado en 1996 bajo el título Melancólica muchacha— y Escuela de rock ‘n’ roll (1981), este último tras una gira que incluyó fechas en Colombia y Estados Unidos.

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Saul Blanch
Saul Blanch, en Plus, junto a Julio Sáez, Horacio Darian y Hugo Racca

Así llegó Blanch a Rata Blanca, la banda que marcaría su legado

Tras la disolución de Plus, el cantante transitó por varias formaciones. Primero integró WC, junto a Julio Morano, Sergio Berdichevsky y Guillermo Sánchez, un proyecto que no llegó a grabar discos. Después pasó brevemente por Héroes, donde coincidió con el guitarrista Julio Soto. Fue entonces cuando recibió el llamado del guitarrista Walter Giardino y el baterista Gustavo “Turco” Andino, que armaban una nueva banda con músicos provenientes de Punto Rojo y de WC. El grupo adoptó el nombre de Rata Blanca y debutó en vivo en 1987 en el teatro Luz y Fuerza.

Aunque Blanch se alejó de la formación poco después, volvió a ser convocado cuando la banda no encontró un reemplazante para la grabación de su primer álbum. El disco, titulado Rata Blanca y publicado en 1988, lleva su voz en todos los temas. Entre esas canciones quedaron grabados algunos de los primeros clásicos del grupo: “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Solo para amarte”, cuya letra fue escrita por el propio cantante. Tras la publicación del álbum, Blanch dejó la banda de manera definitiva y fue reemplazado por Adrián Barilari.

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Saul Blanch
Saul Blanch en Rata Blanca

Una carrera solista que nunca abandonó el rock duro

En 1990, Blanch publicó su primer trabajo solista, Fiel a sus fieles, presentado ante un público reducido en el desaparecido teatro Arlequines de Buenos Aires. El disco fue reeditado en CD en 2005 con un tema adicional. En 2006 lanzó Refugiado, grabado en Virtual Estudio por Emiliano Obregón, bajo el nombre Saúl Blanch Revancha.

En 2013, más de dos décadas después de su partida, el cantante se reencontró con sus excompañeros de Rata Blanca para participar en algunos conciertos por los 25 años de la banda. En noviembre de 2024, el grupo anunció una serie de tres shows en el Teatro Flores con Blanch como invitado, programados para marzo de 2026, lo que marcó un nuevo acercamiento entre el músico y la formación que ayudó a fundar.

Saul Blanch
Según trascendió, no habrá velatorio para la despedida de Saul Blanch

“Se fue como quiso. Todo rock”

La confirmación del fallecimiento llegó a través de Fuentes Rodríguez, quien publicó un extenso mensaje en redes sociales. “Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado. Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos”, escribió el periodista.

En el mismo texto, Fuentes Rodríguez añadió un comentario que le hizo llegar la familia del músico: “La familia no quiere exposición y no habría velatorio: ‘Se fue como quiso. Todo rock’. Copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado musical”.

Allegados al cantante habían señalado en los días previos que Blanch llevaba varias semanas en estado grave, internado en terapia intensiva en Buenos Aires. Su familia pidió mantener la privacidad en torno a los detalles de su muerte.

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