Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

La modelo Stephanie Demner presenta la decoración y el mobiliario de la habitación de su futura hija. En el recorrido muestra la cama con ropa en tonos rosas y almohadones temáticos de personajes animados, un cambiador, muebles organizadores blancos de baja altura y detalles decorativos en las paredes.

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Stephanie Demner mostró cómo será el cuarto de Jazmín, la segunda hija que espera con Guido Pella, a través de un video publicado en TikTok. La influencer, que transita el octavo mes de embarazo, recorrió el espacio y explicó algunas de las decisiones que tomó para preparar la llegada de la bebé.

Por ejemplo, el ambiente ya tenía una cama porque antes funcionaba como habitación de invitados. Demner contó que decidió conservarla con la idea de que, más adelante, sus hijas puedan compartir ese cuarto o alternar con el dormitorio de Arianna, la primogénita de la pareja.

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El mural de Disney pintado a mano

Uno de los elementos centrales de la habitación es un mural de Disney pintado a mano por una artista. La elección remite al anuncio del sexo de Jazmín, que la familia realizó en mayo durante un viaje a Magic Kingdom, en Walt Disney World.

“Cambiamos la pared y pusimos mural de Disney, que está todo pintado a mano por una muralista increíble”, explicó Demner mientras mostraba el diseño.

Además de la cama, el cuarto incluye un sillón para amamantar, pensado también para las siestas, una silla que antes había pertenecido a Arianna y un cambiador que ya está equipado con pañales. “Me falta comprar el óleo y algunas cositas más”, señaló.

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Demner contrató a una artista para pintar un mural de Disney en la habitación de la pequeña

Jazmín usará ropa, juguetes y accesorios que fueron de Arianna

La modelo y creadora de contenido también mostró una cómoda con prendas, abrigos, chupetes y otros accesorios para la recién nacida. En el placard, en tanto, guardó ropa y objetos que habían sido de Arianna Pella, como mamaderas, zapatillas y otros recuerdos de sus primeros años.

“Puse ropita de Jaz, que la puse totalmente al pedo porque la tengo que sacar para lavar entera”, dijo entre risas. Entre esos objetos, Demner destacó un par de zapatillas que su hija mayor eligió para su futura hermana. “Ari se las eligió especialmente a Jazmín”, contó, aunque bromeó sobre el tamaño: “Para mí no le van a entrar ni apenas nazca, porque sale patona como la madre”.

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Por qué la segunda hija de Stephanie Demner se llamará Jazmín

Demner y su marido, el extenista Guido Pella, anunciaron en mayo que agrandarán la familia. Una semana después comunicaron que esperaban una niña y, en agosto, confirmaron que eligieron el nombre Jazmín, a quien ya llaman “Jaz”.

La influencer explicó entonces que el nombre tiene un significado familiar: su madre y su suegra tienen plantas de jazmín, mientras que la flor era la preferida de su abuela. Pella también lo vinculó con la película Aladdin.

La pareja ya es madre y padre de Arianna, quien cumplió 4 años en julio. Según contó Demner, la nueva bebé nacerá por cesárea programada, la misma modalidad que eligió para su primer parto.

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