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ChatGPT activa PIN o huella digital en los chats para evitar que tu pareja o amigos los vean

La función separa las conversaciones protegidas del historial y de las búsquedas, pero no cifra su contenido de punta a punta

OpenAI aclaró que bloquear un chat no equivale a cifrarlo de punta a punta. REUTERS/Dado Ruvic
OpenAI aclaró que bloquear un chat no equivale a cifrarlo de punta a punta. REUTERS/Dado Ruvic
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OpenAI anunció que los usuarios de ChatGPT ya pueden bloquear conversaciones individuales con un PIN de cuatro dígitos, Face ID o Touch ID, para evitar que otra persona las vea al tomar prestado el teléfono o la computadora.

La función, llamada Locked Chats, mueve cada conversación protegida a una sección separada del historial regular, de los chats fijados y de los resultados de búsqueda dentro de la aplicación. Según la empresa, está pensada para quien habla de temas personales o planea una sorpresa y no quiere exponer esa charla al mostrarle otra cosa a un familiar o amigo.

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A diferencia de los Chats Temporales, que generan una sesión aparte que desaparece y no queda guardada en el historial, los chats bloqueados se conservan y pueden volver a abrirse en cualquier momento con la misma autenticación.

OpenAI anunció que los usuarios de ChatGPT ya pueden bloquear conversaciones individuales con un PIN de cuatro dígitos. REUTERS/Dado Ruvic
OpenAI anunció que los usuarios de ChatGPT ya pueden bloquear conversaciones individuales con un PIN de cuatro dígitos. REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI aclaró que bloquear un chat no equivale a cifrarlo de punta a punta ni crea una bóveda encriptada aparte. Tampoco cambia cuánto tiempo la empresa conserva esa conversación, ni borra la información que ChatGPT ya había incorporado a su memoria antes de activar el bloqueo.

La compañía explicó además que la opción no modifica la configuración de “mejorar el modelo para todos”, con la que algunos usuarios autorizan que sus conversaciones se usen para entrenar el sistema.

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Cómo funciona la memoria en los chats bloqueados

Cuando la función de memoria está activada, los chats bloqueados comparten entre sí un registro propio, separado del que usa el resto de la cuenta. Los mensajes nuevos que se envían dentro de esa sección pueden actualizar esa memoria interna, pero no se filtran hacia las conversaciones comunes.

OpenAI también advirtió que restablecer el PIN borra de forma permanente todos los chats bloqueados, junto con los archivos y el resto del contenido que estaban protegidos bajo ese código anterior.

Cuando la función de memoria está activada, los chats bloqueados comparten entre sí un registro propio, separado del que usa el resto de la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic
Cuando la función de memoria está activada, los chats bloqueados comparten entre sí un registro propio, separado del que usa el resto de la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

La función no está disponible para los Chats Temporales, los chats archivados, las conversaciones grupales, los chats creados a partir de un enlace compartido, los que tienen tareas programadas ni los que incluyen grabaciones de reuniones.

Locked Chats comenzó a desplegarse este martes para las cuentas Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. OpenAI precisó que, por ahora, no llegará a ChatGPT for Healthcare, la versión pensada para el sector salud.

Una función de privacidad para un producto masivo

ChatGPT superó los 1.000 millones de usuarios activos por semana, según la propia OpenAI, una escala que convirtió al chatbot en una herramienta donde millones de personas comparten información médica, laboral o económica junto con consultas cotidianas.

Locked Chats comenzó a desplegarse este martes para las cuentas Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)
Locked Chats comenzó a desplegarse este martes para las cuentas Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

Esa masividad explica por qué otras plataformas de inteligencia artificial conversacional enfrentaron esta misma semana cuestionamientos de privacidad: The Verge reportó que Meta pausó la posibilidad de compartir conversaciones de su asistente Muse después de que investigadores encontraran chats privados accesibles en internet.

Por el momento, OpenAI no detalló si prevé extender alguna variante de Locked Chats a sus herramientas empresariales ni si planea sumar cifrado de punta a punta en el futuro. El despliegue sigue en curso y, según la compañía, podría tardar días en llegar a todos los usuarios de las cuentas habilitadas.

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