GTA 6 podría renderizar en una resolución más baja sin usar la nueva mejora gráfica de PS5

El tráiler de GTA 6 sugiere que Rockstar aún no usa QSSR en PS5 - (Rockstar)

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El nuevo tráiler de GTA 6 fue capturado en PlayStation 5, pero el análisis técnico de Digital Foundry apunta a que el videojuego de Rockstar Games no utiliza por ahora QSSR, el sistema de reescalado de imagen que Sony incorporó recientemente a la consola base.

La cuestión importa porque la tecnología podría afectar a la resolución, la nitidez y el rendimiento del título antes de su estreno, previsto para el 19 de noviembre.

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La ausencia aparente de QSSR no implica un problema visual para Grand Theft Auto VI. Al contrario, las imágenes del tráiler sugieren que Rockstar podría partir de una resolución interna cercana a 1440p y escalarla hasta 4K con otro método.

Rockstar prioriza el rendimiento de GTA 6 frente a la nueva mejora visual de Sony - (Rockstar Games/YouTube)

Esa elección permitiría reservar recursos de la consola para iluminación, densidad de tráfico, animaciones y el nivel de detalle de Vice City y el estado ficticio de Leonida.

El aviso incluido en el video de lanzamiento señala que el material procede de una PS5. Ese detalle alimentó las expectativas sobre una posible integración de QSSR, una función presentada por Sony como una adaptación para la consola estándar de PlayStation Spectral Super Resolution, conocida como PSSR, que debutó en PS5 Pro.

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Sin embargo, desde la web Digital Foundry considera que el tráiler no ofrece pruebas claras de su uso. Rich Leadbetter, uno de los analistas del medio especializado, explicó que las secuencias parecen operar con una resolución suficientemente alta como para que el coste del reescalado resulte difícil de justificar.

La hipótesis parte de un escenario técnico concreto. Si GTA 6 renderiza a 1440p y después eleva la imagen hasta 4K, QSSR tendría que asumir una tarea que ya resuelven otros métodos de escalado. El resultado podría mejorar ciertos bordes, reducir defectos visuales o estabilizar detalles en movimiento, pero también consumiría una parte del tiempo disponible para procesar cada fotograma.

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El avance del videojuego presenta a Jason y Lucía en medio de una conspiración criminal a lo largo del estado de Leonida.

El costo de escalar a 4K puede condicionar la decisión

Leadbetter calculó que el proceso de llevar una imagen de 1440p a 4K con QSSR podría requerir cerca de 4 milisegundos. En un modo diseñado para funcionar a 30 fotogramas por segundo, la PS5 dispone de unos 33 milisegundos para generar cada imagen.

Con ese margen, el reescalado absorbería más del 10% del presupuesto técnico de cada fotograma. Para un juego de mundo abierto como Grand Theft Auto VI, esa porción puede resultar relevante. Rockstar debe repartir los recursos entre la simulación de la ciudad, los personajes, los vehículos, los efectos climáticos, las sombras, los reflejos y la carga de escenarios.

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El análisis no descarta que Rockstar use QSSR en la versión definitiva. Plantea, más bien, que su incorporación exigiría una estrategia distinta, como reducir la resolución nativa para liberar capacidad de cálculo. Esa posibilidad podría beneficiar la calidad de imagen final, aunque supondría una dependencia mayor del algoritmo de reescalado.

Sony ya probó la tecnología en dos juegos propios

Por ahora, QSSR tiene presencia en dos producciones de Sony: Marvel’s Wolverine y Ghost of Yotei. La compañía prevé que desarrolladores externos puedan incorporar la tecnología en futuros lanzamientos, lo que situó a GTA 6 entre los candidatos más mencionados por los jugadores.

La PS5 podría ejecutar GTA 6 a 1440p antes de llevarlo a 4K - SONY

La especulación también se relacionó con el posicionamiento comercial de PlayStation alrededor del lanzamiento. Rockstar ha indicado en sus materiales promocionales que el juego “se jugará mejor en PS5”, una frase que reforzó la idea de una posible colaboración técnica entre ambas empresas.

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Aun así, la presencia de una plataforma en la promoción no confirma el uso de un sistema gráfico concreto. Las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S son las únicas anunciadas para el 19 de noviembre. Rockstar no confirmó una edición para ordenador ni para Nintendo Switch 2.

El tráiler no determina el aspecto definitivo del juego

Las conclusiones se limitan al material publicado. Un tráiler puede incluir escenas producidas con una versión anterior a la que llegará a las tiendas, además de usar condiciones visuales seleccionadas para la presentación.

La prueba definitiva llegará cuando Grand Theft Auto VI esté disponible y sea posible comparar su resolución interna, sus modos gráficos y su estabilidad en PS5 y Xbox Series X|S. Hasta entonces, el tráiler sugiere que Rockstar puede apostar por una imagen a 1440p escalada a 4K sin recurrir, al menos de momento, a la nueva mejora gráfica de Sony.

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