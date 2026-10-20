Economía

El Banco Central sumó otros USD 100 millones y ya compró más del doble que en septiembre

La autoridad monetaria hilvanó 16 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario y las reservas brutas se consolidan por encima de los USD 50.000 millones

El Banco Central ya compró más de USD 1.100 millones en octubre. (Foto: Reuters)
El Banco Central ya compró más de USD 1.100 millones en octubre. (Foto: Reuters)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó el ritmo de compra de dólares al adquirir USD 103 millones este martes e hilvanó 16 jornadas consecutivas con saldo positivo. En lo que va de octubre, más que duplica la cantidad de divisas sumadas respecto al total del mes anterior.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central sumó USD 15.672 millones dentro y fuera del mercado cambiario. Esa cifra supera en más de 50% el objetivo anual de USD 10.000 millones fijado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La expectativa oficial apunta a cerrar el año con adquisiciones cercanas a los USD 20.000 millones para robustecer la “bazuca” que busca evitar tensiones cambiarias en 2027.

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La autoridad monetaria aceleró su participación desde el cierre de septiembre. Solo durante la última semana había incorporado USD 642 millones, el mayor monto semanal desde mediados de julio. En octubre, el acumulado ya asciende a USD 1.104 millones, más del doble del total del mes previo.

El repunte se produce después de un septiembre de menor actividad: ese mes, las compras totalizaron USD 473 millones, el registro mensual más bajo de 2026. En agosto habían sido de USD 768 millones; en julio, de USD 2.162 millones. Antes, la entidad había sumado USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

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La mayor oferta de dólares respondió, entre otros factores, a las liquidaciones del complejo agroexportador, que durante el año superaron los 22.000 millones de dólares. También incidieron las ventas externas del sector energético, favorecidas por el aumento del precio internacional del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente.

A ese ingreso se añadieron las emisiones de deuda en el exterior de provincias y compañías argentinas. Las estimaciones oficiales indican que esas colocaciones excedieron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los fondos ingresaron por el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que amplió la disponibilidad de divisas para las intervenciones del Central.

Las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en USD 50.201 millones, luego de una suba diaria de 49 millones de dólares.

La “bazuca” de dólares

Pese a esa caída puntual, la estrategia oficial busca ampliar el respaldo de divisas que Javier Milei definió como una “bazuca” para contener eventuales presiones sobre el tipo de cambio antes de las elecciones de 2027.

En Argentina Week París, el Presidente afirmó que el Gobierno podría disponer de hasta USD 75.000 millones para responder ante escenarios de volatilidad cambiaria.

Según la proyección oficial, ese monto contempla USD 20.000 millones derivados de la acumulación de reservas posterior a las elecciones de 2025. A esa cifra se sumarían otros USD 20.000 millones del swap con Estados Unidos y USD 20.000 millones adicionales por un acuerdo similar con China.

Los USD 15.000 millones restantes corresponderían a operaciones en el mercado de dólar futuro, una herramienta que puede incidir sobre las expectativas y las cotizaciones cambiarias.

La discusión, de todos modos, excede el monto anunciado. El punto central pasa por determinar qué porción de esos recursos estaría disponible de manera inmediata, dado que parte de las reservas adquiridas pudo destinarse al pago de vencimientos o a intervenciones anteriores.

Además, la utilización de los swaps depende de condiciones políticas y operativas para su activación. En el caso de los contratos de futuros, las intervenciones deben respetar las restricciones acordadas con el FMI.

El dólar volvió a subir

El volumen operado en el mercado mayorista se sostuvo en niveles elevados durante octubre, en línea con los buenos resultados de las exportaciones y el superávit comercial de 2026. En el segmento de contado se negociaron USD 673,2 millones.

El dólar mayorista avanzó 50 centavos y cerró a $1.525, luego de tres ruedas consecutivas al alza. Así, volvió a ubicarse cerca del máximo nominal de $1.525,50 que había marcado el 25 de septiembre.

En lo que va de octubre, la cotización mayorista acumuló una suba de ocho pesos, equivalente a 0,5%, un ritmo inferior al de la inflación. En los últimos 12 meses, el tipo de cambio oficial aumentó 50 pesos, o 3,4 por ciento.

El Banco Central fijó en $1.940,30 el límite superior de la banda cambiaria. Con el cierre de este lunes, el dólar mayorista se ubicó $415,39, o 27,2%, por debajo de ese techo.

En el segmento minorista, el dólar subió cinco pesos, o 0,3%, y alcanzó los $1.545 para la venta en el Banco Nación. Se trató de un máximo nominal que ya se había registrado a fines de septiembre.

El dólar blue, en tanto, ganó diez pesos y se ofreció a $1.570. La cotización igualó el récord nominal del 28 de julio. Entre las cotizaciones financieras, el contado con liquidación alcanzó un máximo histórico de $1.633 en operaciones con acciones.

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