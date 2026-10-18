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Super Mario Galaxy ya funciona en Android y sin emulador

Galaxy Android ofrece la posibilidad de omitir las escenas cinemáticas del juego, una función pensada para ahorrar espacio de almacenamiento

Super Mario Bros - Nintendo
La aplicación en cuestión traduce el código directamente al entorno de Android. (Nintendo)
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Super Mario Galaxy ya puede ejecutarse de forma nativa en teléfonos Android sin necesidad de recurrir a un emulador. El responsable de esto es Galaxy Android, un port no oficial que aprovecha la reciente decompilación completa del código fuente del juego de Wii para correr directamente sobre el sistema operativo móvil mediante Vulkan y AAudio.

Cómo funciona el port nativo de Super Mario Galaxy en Android

El desarrollo de Galaxy Android fue posible después de que, a finales de septiembre, Super Mario Galaxy se convirtiera en el primer título de Nintendo Wii en ser decompilado por completo. Ese proceso permitió a la comunidad de desarrolladores reconstruir el código fuente original y generar, a partir de él, versiones alternativas del juego para otras plataformas.

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A diferencia de los ports clásicos que dependen de la emulación, esta aplicación traduce el código directamente al entorno de Android, lo que explica su funcionamiento fluido. Según detallan sus creadores, el título corre a 60 cuadros por segundo con un consumo de batería reducido.

Super Mario Galaxy - Android - emulador - tecnología - 18 de octubre
El videojuego Super Mario Galaxy se lanzó originalmente en noviembre de 2007 para la consola Nintendo Wii. (Difusión)

Cabe aclarar que Galaxy Android no incluye el juego en sí, sino que opera como un lanzador. Esto quiere decir que cada usuario debe conseguir por su cuenta la ROM original de Super Mario Galaxy antes de poder iniciar cualquier partida.

Una vez cargado ese archivo, el sistema permite lanzar el juego de manera directa en las sesiones posteriores, sin necesidad de repetir el proceso de configuración inicial.

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Opciones gráficas y de rendimiento del juego en móviles

De acuerdo con capturas de pantalla compartidas por Android Authority, Galaxy Android ofrece la posibilidad de omitir las escenas cinemáticas del juego, una función pensada para ahorrar espacio de almacenamiento, ya que esas secuencias ocupan más de 2 gigabytes.

El port también incluye ajustes para la interfaz táctil, como la opacidad, el tamaño y la ubicación de los controles en pantalla, pensados para adaptar la experiencia a distintos tamaños de dispositivo.

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Super Mario Galaxy ya puede ejecutarse de forma nativa en teléfonos Android sin necesidad de recurrir a un emulador. (Imagen ilustrativa Infobae)

En materia de rendimiento, la aplicación permite seleccionar una tasa de cuadros objetivo entre 30, 60, 90 o 120 FPS, además de elegir entre dos backends gráficos disponibles: Vulkan u OpenGL ES.

Para ejecutar Super Mario Galaxy en un teléfono se requiere, como mínimo, Android 11, 3 gigabytes de memoria RAM y 2,5 gigabytes de espacio libre. Si se desea conservar las cinemáticas originales, ese requisito de almacenamiento se duplica.

El riesgo legal de los proyectos no oficiales de Nintendo

Pese al logro técnico que representa, Galaxy Android se mantiene al margen de cualquier autorización por parte de Nintendo. La compañía japonesa tiene un historial de rechazo hacia los proyectos de terceros que manipulan su código o su propiedad intelectual.

La principal diferencia entre el videojuego de 2007 y Super Mario Galaxy: la película (la secuela cinematográfica de 2026 producida por Illumination) radica en la estructura de su historia. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures vía AP)
La principal diferencia entre el videojuego de 2007 y Super Mario Galaxy: la película (la secuela cinematográfica de 2026 producida por Illumination) radica en la estructura de su historia. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures vía AP)

Esa postura abre la puerta a que el port no logre mantenerse disponible a largo plazo, o que al menos quede restringido a canales de distribución no oficiales. Por el momento, la aplicación solo se puede conseguir a través de un repositorio alojado en GitHub.

En paralelo a esta versión para Android, la misma decompilación del código fuente está siendo utilizada por otro grupo de desarrolladores para preparar un port de Super Mario Galaxy orientado a computadoras personales.

Estado actual del desarrollo y fallos conocidos

Galaxy Android continúa en una etapa temprana de desarrollo. Quienes ya lo han probado coinciden en que el proyecto todavía necesita bastante trabajo de ajuste antes de ofrecer una experiencia estable.

Entre los problemas reportados se mencionan diversos errores (bugs) que afectan el funcionamiento del juego durante las partidas, por lo que quienes decidan instalarlo deben estar preparados para encontrarse con fallos técnicos durante su uso.

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