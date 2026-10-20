Frigerio, Llaryora y Pullaro reclamaron “que el narco y el crimen organizado no terminen financiando la política”

Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora se reunieron en Paraná

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Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro se encontraron este martes en Paraná, Entre Ríos, y, consultados por la reforma electoral que propone el oficialismo a nivel nacional, coincidieron en reclamar “que el narco y el crimen organizado no terminen financiando a la política”, como ocurre en otros países de la región.

El gobernador de Córdoba, Llaryora, señaló ante la consulta de Infobae que en la reforma electoral que el gobierno nacional envió al Congreso “hay un capítulo que es muy importante y sobre el que nadie pregunta. Es el financiamiento. En ese debate hay que tener todos los controles necesarios para que no ingresen el crimen organizado y el narcotráfico”.

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“Sería el punto sobresaliente cuando se debata el financiamiento”, subrayó, poniendo en un segundo plano la cuestión de la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional.

Cuando terminó de responder, se escuchó un “muy bien”. Al que se le escapó fue a Pullaro, quien felicitó a su par cordobés por la definición. Por su parte, el gobernador de Santa Fe acentuó: “Hay que ser muy claro en el financiamiento de los partidos y frentes para que no se metan el narco y el crimen organizado”.

“No digo que haya sucedido en Argentina, pero sí lo vemos en muchos países y no nos puede pasar a nosotros”, alertó.

Frigerio, en tanto, se acopló al reclamo. “A nivel nacional y provincial hay que sumar mayores controles respecto del financiamiento de la política. Hay que dar una vuelta de tuerca. Me tocó hacerlo cuando fui ministro del Interior (entre 2015 y 2019), pero que hay que seguir discutiendo”. El tema “exige nuevos replanteos”, resumió.

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Los gobernadores hicieron estas declaraciones en la conferencia de prensa que cerró el encuentro de la Región Centro realizado este martes por la mañana en Paraná. La convocatoria fue en el marco de las XII Jornadas de desarrollo productivo y competitividad.

Durante las exposiciones, los mandatarios de las tres provincias reclamaron un plan nacional de infraestructura para atender la demanda productiva. Además, señalaron la necesidad de que, sobre la base del ordenamiento de la macroeconomìa y el control de la inflación, se defina un programa desarrollo. Al ser provincias de la zona núcleo, también exigieron el fin de las retenciones agropecuarias.

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PASO: ¿sí o no?

Los gobernadores expresaron sus posturas respecto de la reforma electoral que propone el gobierno nacional

“En Córdoba no tenemos PASO. Estamos abiertos al debate. Lo importante es que se exprese después cómo se resolverán los temas electorales al suspender el sistema”, definió Llaryora. El mandatario cordobés esquivó una respuesta concreta al asunto.

Pullaro, en tanto, recordó: “Yo ya me manifesté a favor de la eliminación de las PASO nacionales. No veo que sirva para algo. No aportan nada al funcionamiento democrático argentino”, afirmó.

“No han sido utilizadas por los partidos políticos. Muchas veces los frentes electorales llevan a un solo candidato y hacen que la gente tenga que ir en tres oportunidades a votar. En el caso de Santa Fe hay que sumar otras dos. Es muy difícil”, detalló. La Constitución santafesina ordena que los comicios provinciales no pueden ser concomitantes con los nacionales.

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A renglón seguido, sumó otro elemento para sostener la derogación del sistema de primarias: el costo. “Esa es mi posición como gobernador”, sentenció.

Entre risas, agregó: “Esto no significa que los diputados y senadores nacionales de Santa Fe tomen mi postura. A veces dicen ‘lo que hicieron los legisladores de Pullaro’. Que yo sepa, ninguno es Pullaro. Son autónomos. Hacen lo que entienden que tienen que hacer. No me consultan. Y está bien que sea así, porque si no parecerían empleados del gobernador”, aclaró.

El mandatario santafesino distinguió: “Mi provincia tiene una cultura de PASO y se utiliza. Yo soy producto de una primaria provincial. Desde el 2007 en adelante, Santa Fe usó el sistema con mucha nitidez.”

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Frigerio, en tanto, describió: “Hay un divorcio creciente entre la sociedad y la política. En estas condiciones, en una provincia como la nuestra, que pueda haber cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda”.

A continuación, indicó: “Nuestro frente político, integrado por 28 espacios, no tomó una definición todavía”.

“Cualquier cosa que diga, es a título personal”, concluyó.