Sabrina Rojas confesó que un futbolista argentino quiere seducirla: “Me da impresión porque tiene 19 años”

La conductora contó que un jugador argentino que vive en el exterior le escribe por Instagram y le propone verse cada vez que viaja al país (Video: All Access/ DGO Stream)

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Sabrina Rojas reveló que un futbolista argentino de 19 años, que reside y juega en el exterior, le escribe por Instagram e insiste en conocerla cuando viaja a la Argentina. La conductora contó en All Access, el ciclo de DGO Stream, que respondió algunos mensajes, pero descartó la posibilidad de un encuentro por la diferencia de edad.

“Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, expresó Rojas durante la charla con la ex Gran Hermano Luana Fernández y el influencer Ramiro Bilbao. La animadora no reveló la identidad del jugador. Según relató, el futbolista mantiene el contacto a través de las redes sociales e insiste en un posible encuentro cuando visita la Argentina.

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Sabrina Rojas contó que un futbolista argentino de 19 años le escribe por Instagram y busca conocerla (Instagram)

El nombre del futbolista no salió al aire, aunque Ramiro Bilbao sostuvo que creyó reconocer de quién se trataba. Ante esa posibilidad, Rojas intervino de inmediato para evitar que lo identificara públicamente. “No vayas a decir ni por casualidad”, le advirtió a su compañero. Bilbao no dio precisiones y la conductora tampoco confirmó si su hipótesis era correcta.

La figura mencionada por Rojas es un argentino de 19 años que desarrolla su carrera fuera del país. De acuerdo con el relato de la presentadora, las visitas del jugador a la Argentina son las ocasiones en las que vuelve a proponerle que se vean. Durante la conversación, Sabrina Rojas explicó que le manifestó su postura al joven y que descartó por ahora la posibilidad de una cita. “Le digo: ‘No hay manera’”, contó.

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La conductora habló de la diferencia de edad que la llevó a rechazar las propuestas de un joven jugador argentino que juega en el exterior

La exesposa de Luciano Castro también reflexionó sobre la cercanía temporal entre la edad actual del futbolista y una etapa reciente de su propia vida. “Hace dos años yo estaba exactamente igual con la misma vida y este pibe era menor de edad”, planteó. En ese sentido, señaló que, para ella, el paso del tiempo podría modificar esa percepción. “Hasta veinticinco basta”, afirmó al referirse a la edad a partir de la cual dejaría de sentirse incómoda con la diferencia.

Más allá de su negativa, Sabrina sostuvo que un jugador profesional puede atravesar una realidad distinta a la de otras personas de la misma edad. Según explicó, la exigencia deportiva, vivir lejos de la familia y las responsabilidades de la carrera moldean otra experiencia. “El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión”, dijo la conductora. Luego agregó: “Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento”.

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“Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, dijo Sabrina Rojas sobre el futbolista que le escribe

Luana Fernández reaccionó con sorpresa ante el relato y definió la situación como “magnífica”. Sin embargo, Sabrina coincidió con ese comentario, aunque reiteró que no está dispuesta a encontrarse con el futbolista por el momento.

La revelación llegó después de que la animadora de Pasó en América (América TV) terminara su relación con el exfutbolista José Chatruc hace dos meses. A fines de septiembre, Sabrina Rojas se refirió a su presente sentimental en PH, Podemos hablar, por Telefe. Ante una consulta de Andy Kusnetzoff, se definió como “multitarget” y contó que empezó a disfrutar de la soltería después de haber mantenido relaciones de manera casi ininterrumpida desde la adolescencia.

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“Le digo: ‘No hay manera’”, contó la conductora al explicar por qué rechaza las propuestas del joven jugador

“Fui muy noviera desde los 15 años hasta que me separé del padre de mis hijos; estuve prácticamente de novia. Es medio engañoso venir acá porque no disfruté tanto como hubiese querido. Si pudiera volver el tiempo atrás, muchos noviazgos hubiesen durado mucho menos y hubiese hecho más lío”, expresó la conductora.

También dijo que dejó de lado los prejuicios sobre su vida íntima tras aquella ruptura. “Me puse al día de todas esas décadas. Dejé de tener el complejo de que me pongan un mote y soy una mujer grande que elige con quién estar, cuándo y cómo. No me pregunto qué va a pensar alguien: no me importa nada”, afirmó.

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Sabrina Rojas y José Chatruc finalizaron su relación en agosto de 2026

En la misma emisión, Rojas aclaró que recibe propuestas de hombres de distintas edades, aunque explicó que no busca parejas mucho menores. “A esta edad te encara el de 18, 19 o 20 y también el de 60. Tenés un abanico enorme”, señaló. Luego precisó: “A mí me gustan de mi edad. Me gusta el hombre vivido; no me gusta el pendejo”.

Consultada por Sofía Martínez sobre esos acercamientos, la conductora indicó que suelen producirse a través de Instagram y también cuando sale de noche. Según contó, el hombre más joven que la invitó a salir tenía 18 años, pero remarcó que nunca aceptó. “Para mí es de 30 para arriba. No quiero colágeno, quiero un tipo vivido, con experiencia”, sostuvo.

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