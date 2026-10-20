Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil y será operado: “Me revoleó por el aire”

Fabián Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y rotura de ligamento tras ser atropellado por un auto en el conurbano bonaerense

Guardar

Fabián Gianola fue atropellado por un auto este lunes mientras cruzaba una calle en la zona norte de la Capital Federal y deberá someterse a una cirugía por una fractura expuesta de radio y rotura de ligamento de la muñeca. El actor, protagonista de la obra Los 39 escalones, habló con Teleshow y relató con detalle cómo ocurrió el episodio que lo dejó con magullones en todo el cuerpo y laceraciones.

“Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”, relató Gianola en diálogo con Teleshow. El actor remarcó que el conductor no intentó esquivarlo en ningún momento. “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, describió.

PUBLICIDAD

El impacto lo hizo caer con violencia sobre el asfalto, aunque evitó una consecuencia más grave. “Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón, porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó el actor, quien aseguró que el susto fue mayúsculo pese a que logró mantener la calma en los minutos posteriores al choque. “Me paré inmediatamente, junté mis cosas, me quedé parado en la vereda medio shockeado, pero no me bajó la presión, no me infarté. Puede pasar con esas situaciones de miedo, shockeantes”, señaló.

Gianola relató que el conductor del vehículo Audi no frenó al doblar y lo arrojó sobre el asfalto (Crédito: Santiago Saferstein)

Según contó, el conductor del vehículo no se dio a la fuga y permaneció en el lugar para asistirlo. “El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME”, detalló Gianola. Tras la primera atención en la vía pública, el actor fue trasladado a un centro médico privado, donde recibió los primeros estudios. “Me atendí en Swiss Medical, que se portaron muy bien y enseguida me hicieron radiografías y me pusieron yeso”, agregó.

PUBLICIDAD

El cuadro que presenta Gianola requiere una intervención quirúrgica programada para este miércoles a las 4 de la tarde. “Hoy vi al cirujano y mañana me opero. Me van a poner una placa con tres tornillos”, explicó el actor, al tiempo que confirmó que ya avanza en paralelo con las gestiones administrativas derivadas del siniestro vial. “Ya se iniciaron las acciones legales con el seguro, naturales para este tipo de situaciones”, sumó.

La lesión obligó a Gianola a reorganizar su agenda laboral de manera inmediata. El actor confirmó que las funciones de Los 39 escalones, la obra que protagoniza junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Carna Crivelli, quedarán suspendidas en el corto plazo. “La función de mañana y del jueves la tengo que suspender, pero el viernes espero estar ya para trabajar como pueda. Vamos a ver qué dice el médico también”, anticipó en su charla con Teleshow, con la expectativa puesta en una recuperación que le permita regresar al escenario cuanto antes.

PUBLICIDAD

El equipo médico programó una intervención quirúrgica para colocar una placa con tres tornillos en la muñeca lesionada

El accidente generó repercusión en las redes sociales del actor, donde además compartió imágenes de su brazo enyesado. Una profesional de la salud que lo asistió publicó en sus redes: “Ayer en el consultorio, una visita inesperada. Gracias por la confianza”, mensaje al que Gianola respondió con un agradecimiento público: “Gracias, Dra. genia”.

El actor deberá atravesar ahora un período de recuperación cuya extensión dependerá de la evolución posoperatoria y de las indicaciones médicas que reciba en los próximos días. La colocación de la placa con tornillos en la muñeca forma parte del tratamiento estándar para este tipo de fracturas expuestas, que suelen requerir varias semanas de inmovilización antes de la rehabilitación completa.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la producción de Los 39 escalones deberá reorganizar su cronograma de funciones a la espera de que Gianola reciba el alta y las condiciones médicas necesarias para retomar sus presentaciones sobre el escenario.