Zoom lanza un detector de deepfakes para frenar fraudes y suplantaciones en videollamadas

La herramienta revisará de forma instantánea elementos del video y del sonido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Zoom integrará en diciembre de 2026 una herramienta de detección de riesgos de deepfake en sus videollamadas.

La función analizará en tiempo real señales de video y audio para identificar si la imagen o la voz de un participante pudieron haber sido alteradas fuera de la plataforma.

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El sistema mostrará una alerta ante posibles contenidos sintéticos e incluirá un indicador de confianza. Su objetivo es ayudar a detectar intentos de suplantación en entrevistas laborales, reuniones corporativas y contactos con proveedores o clientes, escenarios en los que una identidad falsa puede facilitar fraudes.

La novedad fue anunciada durante Zoomtopia, la conferencia anual de clientes de la compañía.

La función buscará determinar si la imagen o el audio de una persona fueron manipulados antes de ingresar a Zoom. (Zoom)

Zoom prevé que la función esté disponible en diciembre de 2026, en un contexto en el que las herramientas de inteligencia artificial permiten crear videos y audios cada vez más difíciles de distinguir de los reales.

Otras funciones de inteligencia artificial que llegarán a Zoom

La detección de deepfakes forma parte de un paquete de herramientas con el que Zoom busca concentrar controles de seguridad, cumplimiento y administración de inteligencia artificial.

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La empresa sostiene que los agentes de IA ya interactúan con contenido de reuniones, datos de clientes y sistemas corporativos, por lo que las organizaciones necesitan saber qué información pueden consultar, generar o modificar.

La plataforma emitirá una advertencia cuando detecte material que podría haber sido generado o modificado con IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre las novedades previstas figura Centralized AI Management, una consola para que los administradores tengan mayor visibilidad sobre los agentes y automatizaciones que operan dentro de una organización.

La herramienta permitirá establecer políticas a nivel de cuenta, revisar la actividad de la IA y ampliar los controles sobre los agentes creados por los usuarios. Zoom espera lanzarla también en diciembre de 2026.

La compañía además trabaja en barreras personalizadas para limitar la información que puede aparecer en los resultados generados por IA.

Estas reglas podrían impedir que datos financieros sensibles, conversaciones sobre competidores u otros contenidos definidos por cada empresa aparezcan en resúmenes o respuestas automáticas.

Zoom presentó esta función en Zoomtopia, su conferencia anual para clientes. REUTERS/Dado Ruvic/

Permitirán exigir revisión humana antes de compartir determinados textos con clientes o excluir canales específicos del procesamiento mediante IA. Su llegada está prevista para el primer trimestre de 2027.

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Otra de las funciones ya disponible es la integración de etiquetas de sensibilidad de Microsoft Purview con Zoom Meetings y Whiteboard.

El sistema sincroniza las clasificaciones utilizadas en Microsoft 365 para aplicar políticas de manejo de datos de manera más consistente dentro de Zoom.

Además, Zoom planea habilitar en enero de 2027 un administrador de cumplimiento para archivar resúmenes, notas y documentos generados por IA en My Notes y Zoom Canvas.

La IA hace posible producir imágenes y voces sintéticas que se parecen cada vez más a las auténticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida apunta a sectores regulados que necesitan conservar y supervisar este tipo de contenido.

Cómo detectar un deepfake

Los deepfakes más convincentes no siempre se detectan a primera vista. El proyecto Detect Fakes, del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), recomienda observar detalles del rostro y verificar si mantienen coherencia con la iluminación, los movimientos y la apariencia general de la persona.

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Uno de los primeros indicios puede estar en la piel. Conviene revisar si las mejillas y la frente se ven excesivamente lisas o, por el contrario, demasiado arrugadas.

El MIT aconseja prestar atención a las sombras alrededor de los ojos y las cejas, ya que los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir de forma imperfecta la física de la luz.

Zoom prevé habilitar una herramienta para guardar y supervisar contenidos creados con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los anteojos ofrecen otra pista. Si una persona mueve la cabeza, el reflejo de los lentes debería variar de manera natural.

Un brillo fijo, desproporcionado o con un ángulo extraño puede ser una señal de alerta. Lo mismo ocurre con el vello facial, los lunares y otros pequeños rasgos que la IA puede añadir o borrar sin lograr una integración convincente.

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Por último, es importante mirar el parpadeo y la sincronía entre labios y voz. Un ritmo inusual al pestañear o movimientos labiales poco naturales pueden indicar que el video fue alterado.