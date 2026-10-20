En un siglo, la mayoría de las especies de abejas silvestres perdió terreno en Europa y preocupa a los expertos

Un estudio publicado en la revista PNAS examinó cuatro millones de registros de insectos polinizadores entre 1921 y 2020 (EFE/Carlos Zepeda/ARCHIVO)

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Las abejas silvestres atraviesan un retroceso sostenido en Europa. Un análisis de registros reunidos durante un siglo detectó que la mayoría de las especies perdió presencia en sus áreas de distribución, una tendencia que también alcanza a cerca de la mitad de los sírfidos, insectos conocidos como moscas de las flores. Aunque no se observa una extinción masiva, los investigadores advierten que la reducción de poblaciones anticipa riesgos para la biodiversidad, los ecosistemas y el medio ambiente.

Estos insectos cumplen una función central en la polinización, el proceso por el cual transportan polen entre flores y permiten la reproducción de muchas plantas. Su actividad resulta necesaria para gran parte de la flora silvestre y para numerosos cultivos que integran la alimentación humana, como frutas, hortalizas, semillas y frutos secos.

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Además de favorecer la producción agrícola, sostienen redes ecológicas de las que dependen otras especies. La disminución de las abejas, por eso, no implica solo una amenaza para la apicultura o la producción de miel: también afecta la diversidad vegetal, la disponibilidad de alimentos y la capacidad de los ambientes naturales para resistir cambios climáticos y presiones ambientales.

La mayoría de las especies de abejas silvestres y la mitad de los sírfidos perdieron presencia en sus áreas de distribución en Europa (EFE/ Jesús Diges)

Las abejas silvestre muestran un declive en Europa

La mayoría de las especies de abejas silvestres en Europa redujo su presencia en las últimas décadas, según un estudio publicado el 19 de octubre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El trabajo reunió más de cuatro millones de registros realizados entre 1921 y 2020 y abarcó al 88% de las 3.051 especies europeas de abejas y sírfidos, dos grupos centrales entre los insectos polinizadores.

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La investigación, encabezada por Carlos Martínez-Núñez, de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), detectó que los insectos disminuyeron más de lo que aumentaron en todas las regiones europeas, con la excepción de la zona alpina. Aproximadamente la mitad de las especies de sírfidos también perdió ocupación, es decir, la probabilidad de aparecer en un sitio determinado.

La cantidad de especies de polinizadores cayó en las regiones atlántica y continental, pero subió en los Alpes (REUTERS/ Amir Cohen)

El análisis no plantea una desaparición masiva de especies. El 87% de las abejas y el 89% de los sírfidos registrados durante el siglo pasado volvieron a ser detectados entre 2001 y 2020. Aun así, los datos muestran que muchas especies persisten en el continente, aunque en una proporción menor de sus áreas históricas de distribución.

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Las pérdidas no fueron uniformes. La riqueza de especies bajó de manera persistente en las regiones atlántica y continental, mientras que en los Alpes aumentó la cantidad de especies de abejas. Según el estudio de PNAS, las especies adaptadas al frío mostraron una leve tendencia a retrocesos más marcados que las adaptadas a temperaturas cálidas. También aparecieron entre los grupos más afectados especies parásitas y aquellas que dependen de dietas especializadas.

El investigador Martínez-Núñez señaló a EFE que los resultados muestran que “la mayoría de especies siguen presentes en Europa, aunque estén perdiendo terreno”. El científico atribuyó parte de esa reducción a la pérdida y fragmentación de hábitats, la intensificación agrícola, el uso de plaguicidas y otros contaminantes ambientales. El aumento de las temperaturas también redujo el área disponible para insectos vinculados a climas fríos.

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La fragmentación de hábitats, la intensificación agrícola y los plaguicidas causaron el retroceso de polinizadores según el CSIC (Reuters)

La situación de la abeja melífera occidental (Apis mellifera) en libertad presenta un problema específico. Una evaluación de investigadores de la Universidad de Hohenheim y Agroscope, recogida por Phys.org, estimó que las poblaciones silvestres de esta especie dentro de la Unión Europea se reducirían un 56% en 10 años si dejaran de recibir enjambres procedentes de colmenas manejadas por apicultores.

Ese cálculo llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a clasificar a las poblaciones silvestres de Apis mellifera como “en peligro” dentro de la Unión Europea. Los investigadores vincularon el deterioro con la desaparición de árboles viejos y cavidades para anidar, la menor disponibilidad de néctar y polen, la exposición a pesticidas, los patógenos y el ácaro Varroa. También señalaron que el movimiento comercial de colonias y la cría intensiva pueden afectar la diversidad genética de las poblaciones que viven fuera de las colmenas.

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Cómo impacta la reducción y qué podría suceder

La reducción de las abejas silvestres puede afectar la polinización de plantas silvestres y cultivos. Cerca del 90% de las plantas con flores y más de tres cuartas partes de los principales cultivos alimentarios dependen, al menos en parte, de animales que trasladan polen entre flores. Estos insectos, junto con los sírfidos, intervienen en funciones ecológicas como el control de plagas, según el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Las abejas melíferas en libertad afrontan una reducción del 56% en diez años sin la llegada de enjambres de colmenas manejadas (REUTERS/Yves Herman)

La pérdida de presencia de determinadas especies modifica la composición de las comunidades de polinizadores. Los investigadores observaron un descenso gradual de especies más sensibles y un aumento de unas pocas con mayor tolerancia a las alteraciones ambientales. El equipo advirtió que este proceso puede derivar en “perturbaciones funcionales más profundas” si continúan las tendencias registradas durante el último siglo.

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La reducción tampoco afecta de la misma manera a todas las abejas. Las especies que dependen de un tipo específico de alimento, las que parasitan a otros insectos y las adaptadas al frío figuran entre las que mostraron mayores descensos. De acuerdo con Carlos Martínez-Núñez, que algunas especies aumenten en la actualidad “no significa que vayan a seguir siendo las vencedoras” ante la intensificación del cambio climático y la pérdida de hábitat.

Los autores del estudio de PNAS sostienen que todavía no existe una extinción generalizada de polinizadores en Europa, ya que la mayoría de las especies cuenta con registros recientes. Sin embargo, esperan que la presión sobre las poblaciones se mantenga si persisten la fragmentación de los hábitats, la agricultura intensiva, la contaminación y el aumento de las temperaturas.

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