Los subsidios a los combustibles podrían alcanzar los USD 650,968.400 al cierre de 2026 en República Dominicana

El Gobierno dominicano elevó la estimación del subsidio eléctrico a 100.000 millones de pesos tras un incremento en las partidas previstas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que los subsidios a los combustibles podrían llegar a RD$ 40,000 millones (USD 650,968.400) al finalizar 2026, dentro de una política destinada a contener el traslado de los aumentos internacionales a los precios internos.

Durante el espacio denominado La Agenda Semanal, el mandatario señaló que el Gobierno también proyecta un subsidio eléctrico de RD$ 100,000 millones (USD 1,627,421,000) este año.

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La cifra supone un incremento de RD$ 14,000 millones (USD 227,838,940) frente a la previsión anterior, situada en RD$ 86,000 millones (USD 1,399,582,060), según informó Listín Diario.

Abinader sostuvo que su administración aplicó ajustes y ahorros desde el inicio del año para respetar las metas fiscales previstas. Esos recursos, explicó, permitieron financiar ayudas para los combustibles, la energía eléctrica, los fertilizantes y el trigo.

El presidente indicó que el objetivo es evitar que el costo de esos productos recaiga de forma completa sobre los hogares y las actividades productivas. “Son subsidios coyunturales”, expresó Abinader, al diferenciar estas medidas de los programas permanentes de asistencia estatal.

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El presidente Luis Abinader proyectó que los subsidios a los combustibles en República Dominicana alcanzarán 40,000 millones de pesos al cierre de 2026./ (Presidencia República Dominicana)

El jefe de Estado clasificó los subsidios oficiales en dos grupos. El primero comprende programas dirigidos a alimentos, electricidad, gas y familias que tienen niños con discapacidades. El segundo reúne medidas temporales para amortiguar los efectos de conflictos internacionales sobre la economía local.

Dentro de esa segunda categoría figuran las compensaciones a combustibles y fertilizantes. Abinader afirmó que el Estado interviene cuando las variaciones de las materias primas amenazan con afectar la inflación, los ingresos de la población y los indicadores de pobreza.

El presidente también se refirió a los recursos destinados al sector agropecuario. De acuerdo con los datos publicados por Listín Diario, el Gobierno invirtió RD$ 2,200 millones (USD 35,743,298.14) en financiamiento directo para productores, ante el encarecimiento de la urea, uno de los componentes principales de los fertilizantes.

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Abinader estimó que, sin esa intervención, el precio de los fertilizantes habría aumentado entre 30% y 40% en determinados momentos. A su juicio, esa suba habría limitado el acceso de pequeños productores a esos insumos, reducido la siembra y presionado al alza los precios de los alimentos.

Las tarifas eléctricas no cambiaron desde 2022, según Energía y Minas

En la misma actividad, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que las tarifas eléctricas en el país no registran modificaciones desde 2022. El funcionario atribuyó los aumentos que algunos usuarios perciben en sus facturas a un mayor nivel de consumo y al cambio de tramo dentro de la estructura tarifaria.

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El esquema del sector eléctrico fija costos por kilovatio que varían entre 6,90 y 13,09 pesos según el nivel de consumo registrado. //(Ministerio de Energía y Minas)

Santos explicó que los clientes que consumen entre cero y 200 kilovatios pagan una tarifa de RD$ 6.90 (USD 0.11 dólares). Cuando el consumo llega hasta los 300 kilovatios, el valor asciende a RD$ 8.59 (USD 0.14) por kilovatio.

Para los usuarios ubicados entre 300 y 700 kilovatios, la tarifa indicada es de RD$ 12,89 por kilovatio. Si el consumo supera los 700 kilovatios, el costo pasa a RD$ 13.09 (USD 0.21 dólares), sin un sistema escalonado para el excedente, explicó el ministro.

El funcionario precisó que las tarifas pueden variar entre las empresas distribuidoras de electricidad, aunque señaló que los valores son similares. La explicación oficial se produjo mientras el Gobierno proyecta destinar RD$ 100,000 millones (USD 1,624,695,370) al subsidio eléctrico durante 2026.

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