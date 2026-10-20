Los dos goles de Alexis Mac Allister parta la remontada de Liverpool ante el Villarreal por la Champions League

El primer gol de Alexis Mac Allister en la Champions League con el Liverpool

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El volante argentino Alexis Mac Allister convirtió dos goles para que Liverpool diera vuelta el partido ante Villarreal, en el marco de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League disputada en Anfield. El campeón del mundo en Qatar 2022 anotó el primer descuento a los 36 minutos y selló el 3 a 2 parcial a los 65, en una definición que terminó con triunfo de los Reds por 4 a 3.

El equipo dirigido por Arne Slot había comenzado el encuentro con una desventaja de dos goles. A los cuatro minutos, Georges Mikautadze aprovechó un rechazo errado de Virgil van Dijk para definir ante Alisson y poner el 1 a 0 para la visita. El conjunto español amplió la ventaja a los 29 minutos, cuando Sergi Cardona quedó habilitado tras un pase filtrado de Nathan Saliba y definió con un toque sutil para el 2 a 0.

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La reacción de Liverpool llegó a los 36 minutos a través de una jugada de pelota parada. Tras un córner ejecutado desde la derecha por Konstantinos Tsimikas, Mac Allister se elevó por encima de la defensa de Villarreal y conectó un cabezazo que tomó altura y se metió en el ángulo superior del arco visitante, en una definición similar a la que había marcado ante Suiza durante los cuartos de final del Mundial 2026.

El segundo gol de Alexis Mac Allister

Antes del final de la primera etapa, el uruguayo Ronald Araújo aprovechó otro error defensivo del Submarino Amarillo y cabeceó en el segundo palo para establecer el empate en 2 a 2, resultado con el que ambos equipos llegaron al descanso.

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En el inicio de la segunda mitad, Liverpool mantuvo la iniciativa y encontró el segundo gol del partido para Mac Allister a los 20 minutos del complemento. El volante argentino inició la jugada desde el medio del campo y abrió hacia la derecha para Rio Ngumoha, quien desbordó por esa banda y asistió al ex mediocampista de Boca Juniors para que empujara la pelota dentro del área chica y estableciera el 3 a 2 a favor del local.

Minutos más tarde, el equipo inglés amplió la diferencia a través de Cody Gakpo, que recibió por izquierda y tocó hacia el centro del área para Florian Wirtz. El alemán controló y definió con un disparo de zurda que puso el 4 a 2 parcial. Sobre el cierre del encuentro, Villarreal descontó con un gol del canadiense Tani Oluwaseyi, que estableció el resultado final de 4 a 3 a favor de Liverpool.

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El festejo del primer gol de Alexis Mac Allister (REUTERS/Phil Noble)

Con este doblete, Mac Allister alcanzó tres goles en tres partidos disputados en la presente edición de la Champions League y repitió la actuación que había tenido semanas atrás ante Qarabag, cuando también marcó dos tantos en un mismo encuentro con la camiseta de Liverpool. Todos sus goles en la competición europea fueron convertidos en condición de local, en el estadio Anfield.

Luego del encuentro el mediocampista argentino de 27 años habló de su doblete. “El primero fue de cabeza, algo que no mucha gente espera de mí. Me gusta llegar al área y hacer goles. Me tocó hacer dos goles y contento por el resultado”, le dijo a ESPN.

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“Sabemos la calidad de equipo que tienen ellos, tienen muy buenos jugadores, y cuando juegan el 1-1 nos complica. Nos costaron los primeros 25/30 minutos, pero reaccionamos. En el segundo tiempo arrancamos muy bien cuando hicimos el 4-2”, añadió.

Y reconoció que el Liverpool actual es un equipo en formación: “Tenemos que estar más alerta. Estamos lejos de ser un equipo perfecto, pero vamos por el buen camino”.

Con esta victoria el equipo inglés es segundo en la tabla con 6 puntos y el español marcha en el 19º puesto, con 3 unidades. En la próxima fecha el Villarreal recibirá al PSG y el Liverpool visitará al Fenerbahce.

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La jornada europea también contó con la participación de otros futbolistas argentinos. Julián Álvarez anotó para el Atlético de Madrid en el partido ante Stuttgart y cortó una racha prolongada sin convertir, mientras que Nahuel Molina aportó un gol en la goleada de la Roma frente al Slovan Bratislava.