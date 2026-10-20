Premios Ídolo 2026: Q’Lokura y La T y La M le pondrán música a la gala

Los integrantes de los grupos musicales Q'Lokura y La T y la M posan juntos en una composición fotográfica promocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Q’Lokura y La T y La M serán los encargados de las actuaciones musicales de los Premios Ídolo Argentina 2026, que se realizarán el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia será transmitida en vivo por Streams Telefe y tendrá como conductores principales a Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello.

Ambos grupos llegan a la gala como nominados en la categoría Ídolo Musical, junto a Milo J, Ángela Torres, Tuli Acosta y Olivia Wald. La T y La M también figura entre los candidatos a Canción más viral por “Soy favela”, uno de los temas incluidos en la selección de la organización.

PUBLICIDAD

La presencia de las dos bandas suma al cuarteto y la cumbia a una ceremonia que reconoce a creadores de contenido, figuras del streaming, artistas y referentes de distintas plataformas digitales. Según informó la organización, los shows convertirán distintos tramos de la noche en momentos musicales para los nominados y los invitados.

El vocalista Nicolás Sattler de la agrupación argentina Q' Lokura interpreta la canción «Yo era»

Q’Lokura llevará el cuarteto a la ceremonia de los Premios Ídolo

Q’Lokura, la banda cordobesa liderada por Nicolás Sattler y Chino Herrera, será una de las atracciones anunciadas para la entrega. El grupo se consolidó como uno de los nombres de mayor circulación dentro del cuarteto contemporáneo, con una presencia sostenida en festivales, escenarios masivos y plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Su participación conecta la gala con un género que amplió su alcance nacional en los últimos años y que cuenta con una audiencia activa en redes sociales. La agrupación competirá, además, por el reconocimiento a Ídolo Musical, una de las categorías dedicadas a los artistas con presencia en el ecosistema digital.

La ceremonia ya había incluido actuaciones en sus dos ediciones anteriores. En 2024 y 2025 participaron artistas como Agus Bernasconi, Yami Safdie, Valentino Merlo y Roze, quienes interpretaron canciones durante la entrega de premios.

El dúo musical La T y la M interpreta la canción «Pa' la Selección»

La T y La M llega nominada y con “Soy favela” entre las canciones virales

La T y La M también subirá al escenario de la Usina del Arte. El dúo estará nominado como Ídolo Musical y tendrá una segunda presencia en la lista de candidatos: “Soy favela” aspira al premio a Canción más viral.

PUBLICIDAD

En esa categoría, el tema competirá con “Yakuza”, de La Joaqui; “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas; y “A quién le importa”, la colaboración de Luck Ra y Thalía. La inclusión de la canción refleja el peso que tendrán los consumos musicales en redes y plataformas dentro de los reconocimientos de esta edición.

El anuncio de las performances pone el foco en dos propuestas que acumularon circulación digital durante el último año. La gala reunirá a nominados de 29 categorías, entre ellas Viajes, Moda, Gastronomía, Deportes, Podcast, Streamer, Humor y Entretenimiento, Contenido Creativo y Creador Digital del Año.

El presentador Grego Rossello y la creadora de contenido Sofi Gonet junto a la estatuilla de los Premios Ídolo Argentina 2025. Serán los conductores de la velada

La previa tendrá una alfombra roja con temática “Romantic Carpet”

Antes de la ceremonia principal, la transmisión incluirá una alfombra roja bajo el concepto “Romantic Carpet”. La cobertura estará a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi, quienes entrevistarán a los nominados e invitados antes de la entrega.

PUBLICIDAD

La edición 2026 contará nuevamente con la alianza de Telefe. Streams Telefe emitirá tanto la previa como la ceremonia en directo, mientras que la gala luego tendrá su emisión por televisión abierta. La votación del jurado se extenderá del miércoles 21 al martes 27 de octubre y contará con HypeAuditor como socio analítico para aportar métricas a la evaluación.

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida. Argentina fue la primera sede internacional del formato: debutó en 2024 junto a Luzu TV y pasó a Telefe en 2025. Según datos difundidos por la organización, la edición anterior alcanzó a más de 3,2 millones de personas, obtuvo 6,3 puntos de rating y registró un 42 % de share en televisión abierta.

PUBLICIDAD