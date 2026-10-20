Honduras

La Federación de Fútbol de Honduras intercambia métodos con técnicos de España durante su visita a Madrid

Una delegación de responsables de selecciones, análisis y atención médica acudió a Las Rozas mientras la Sub-17 realiza una gira rumbo al Mundial de Catar 2026 con partidos juveniles programados

La delegación de la Federación de Fútbol de Honduras compartió métodos de trabajo con el cuerpo técnico español en Las Rozas, buscando trasladar criterios de planificación deportiva a todas sus categorías nacionales. (Cortesía: FFH)
La delegación de la Federación de Fútbol de Honduras compartió métodos de trabajo con el cuerpo técnico español en Las Rozas, buscando trasladar criterios de planificación deportiva a todas sus categorías nacionales. (Cortesía: FFH)
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La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) realizó una visita de trabajo a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde una delegación integrada por responsables de selecciones, metodología, análisis y servicios médicos compartió experiencias con integrantes de la estructura deportiva de España.

El encuentro tuvo lugar en Madrid durante la estancia de la selección hondureña Sub-17 en territorio español, dentro de su preparación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

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La agenda incluyó intercambios sobre planificación deportiva, formación de futbolistas, análisis de rivales y preparación física.

Por España participaron el seleccionador Luis de la Fuente, el director técnico y de desarrollo de la selección absoluta, Aitor Karanka, y el entrenador de porteros Miguel Ángel España. La reunión permitió a los representantes hondureños conocer criterios de trabajo aplicados en las selecciones nacionales españolas.

La FFH llevó representantes de la selección absoluta y las categorías menores

La delegación fue encabezada por Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras y excoordinador de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

También asistieron Jovi Carrascosa, responsable de metodología y asistente técnico del seleccionador absoluto José Francisco Molina; Sergio García, preparador físico de la selección mayor; Dani Cancela, responsable del departamento de scouting, y Jesús Lomas, analista de la selección absoluta y de las categorías inferiores.

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La selección Sub-17 de Honduras realiza una concentración en Madrid como parte de su preparación para el Mundial de Catar 2026. (Cortesía: FFH)
La selección Sub-17 de Honduras realiza una concentración en Madrid como parte de su preparación para el Mundial de Catar 2026. (Cortesía: FFH)

El grupo se completó con Ariel Bustamante, coordinador de selecciones menores; Merling Paz, director técnico de la Selección Sub-17; Mario Bustamante, entrenador de arqueros; Humberto Padilla, preparador físico, y el doctor José Murillo, jefe de los servicios médicos de la FFH.

La presencia de profesionales de distintas áreas permitió abordar el funcionamiento de los procesos deportivos desde una perspectiva que incluyó metodología, captación de talento, rendimiento físico, análisis y atención médica.

La visita coincidió con la gira de preparación rumbo al Mundial Sub-17

La actividad se desarrolló mientras Honduras prepara a su equipo juvenil para el torneo que se disputará en Catar. El programa de la Sub-17 contempla partidos amistosos ante equipos juveniles del Real Madrid y el Atlético de Madrid.

La Real Federación Española de Fútbol difundió el encuentro en sus canales oficiales. La FFH busca que este tipo de instancias contribuya a la coordinación entre la selección absoluta y las categorías formativas, con la mira puesta en los próximos compromisos internacionales.

La Selección Nacional Sub-17 de Honduras incorporó la nutrición deportiva a su preparación durante el campamento en España, donde también disputará amistosos contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La actividad forma parte del protocolo que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) busca aplicar en sus distintas categorías.

Profesionales de las áreas de metodología, captación de talentos y servicios médicos formaron parte del intercambio técnico entre ambas federaciones. (Cortesía: FFH)
Profesionales de las áreas de metodología, captación de talentos y servicios médicos formaron parte del intercambio técnico entre ambas federaciones. (Cortesía: FFH)

El objetivo es que los futbolistas desarrollen hábitos sostenibles para su preparación, recuperación y desempeño. La iniciativa busca que quienes lleguen a la Selección Absoluta ya hayan incorporado estas prácticas desde las divisiones menores.

El nutricionista de la Selección Nacional, Miguel Mariscal, dirigió una charla y mantuvo conversaciones individuales con los jugadores y el cuerpo técnico. “Queríamos venir a Madrid, aprovechar que estábamos en España y compartir este rato con ellos para reproducir el protocolo que queremos instaurar desde la Federación, a través de los servicios médicos y del área de nutrición, en todas las selecciones”, explicó.

Mariscal señaló que el propósito también es aclarar las necesidades de los futbolistas y ofrecerles apoyo durante su formación. “Queríamos explicar bien el proyecto, hablar con los jugadores y con el cuerpo técnico, darles a entender cuáles son las necesidades que tenemos y, sobre todo, que sepan que nos tienen a su servicio para lo que haga falta”, afirmó.

Los lineamientos ya habían sido presentados durante la última concentración de la Selección Absoluta en Honduras, pero la visita permitió adaptarlos a las particularidades de la categoría Sub-17. La jornada se realizó con la coordinación de los servicios médicos y el equipo de fisioterapia de la delegación hondureña en España.

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