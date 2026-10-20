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El imperdible ping pong al plantel de Boca Juniors: el jugador más habilidoso, el más fuerte y el que peor se viste

Los futbolistas del club respondieron a una serie de consignas en un video difundido en redes sociales y señalaron a sus propios compañeros en distintas categorías del grupo

Los futbolistas del club respondieron a una serie de consignas en un video difundido en redes sociales y señalaron a sus propios compañeros en distintas categorías del grupo

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Los futbolistas de Boca Juniors participaron de un juego de preguntas y respuestas en el que debieron señalar a sus compañeros según distintas categorías, desde el más rápido hasta el que tiene peor gusto para vestirse. La dinámica quedó registrada en un video publicado por las redes sociales oficiales del club, en el marco de la presentación de FC Mobile, el nuevo videojuego para teléfonos celulares desarrollado por Electronic Arts.

Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Leandro Lozano y Milton Delgado fueron los encargados de responder a cada consigna que les planteaban desde detrás de cámara. El ejercicio se realizó en la previa del partido de vuelta ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

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La pregunta sobre quién viste peor dentro del plantel produjo la respuesta más detallada de todo el video. “Hay muy polémicos”, advirtió Paredes antes de señalar a un compañero. “No sabés la campera que trajo Enner (Valencia)”, agregó el mediocampista, en referencia al delantero ecuatoriano.

Delgado respaldó la observación de su compañero con una descripción adicional: “Enner te viene con unos chupines...”. Merentiel coincidió con la apreciación general y sumó un detalle sobre la vestimenta cuestionada: “Gorra bordó y chupín”.

enner valencia boca juniors
La vestimenta de Enner Valencia fue el motivo de burlas del plantel de Boca Juniors

Antes de definir la respuesta, Ascacíbar introdujo la posibilidad de que existiera otro candidato para el mismo lugar. “Hay pelea, hay pelea”, señaló el defensor, en alusión a una competencia dentro de la categoría. Merentiel completó la idea al mencionar al tercer arquero del plantel: “Javito (García) no se queda atrás”.

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Pese a esa mención, la decisión final del grupo se inclinó por Valencia como el futbolista con peor gusto a la hora de vestirse, por encima de la candidatura de García.

El mismo video incluyó otras consignas que los jugadores respondieron de manera individual. Leandro Brey fue señalado como el futbolista más puntual del plantel, mientras que Lautaro Blanco recibió la distinción de más fuerte. En la categoría de velocidad, la elección recayó en Leonel Flores.

Para la habilidad con la pelota, el grupo nombró a Tomás Aranda, y Paredes fue reconocido por sus compañeros como el que tiene la mejor pegada del equipo. Por último, los futbolistas definieron que la mejora dentro de las cartas del videojuego debía otorgarse a Delgado.

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