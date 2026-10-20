El fin de la libreta de bocetos: la evolución tecnológica que jubilaría al papel en el diseño gráfico

El S Pen cuenta con un diseño ergonómico que ofrece una entrada precisa e intuitiva para tomar notas y esbozar conceptos sin esfuerzo. (Samsung)

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El olor a grafito y el sonido de las hojas al pasar solían ser la banda sonora inconfundible de cualquier estudio de diseño. Durante décadas, las mesas de los creativos estuvieron dominadas por montañas de libretas, marcadores desgastados, libretas de recortes y gomas de borrar.

Era un ecosistema enteramente táctil, nostálgico, pero también físicamente limitante y poco amigable con la preservación del medio ambiente. Hoy, ese paisaje de papelería abarrotada empieza a desvanecerse silenciosamente para dar paso a escritorios despejados, donde un solo rectángulo de cristal encierra las herramientas de todo un taller.

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La diseñadora gráfica peruana, Abril Belmonte, en declaraciones a Infobae, demostró ser consciente de esta realidad. Ya no busca su viejo cuaderno cuando llega la inspiración: ahora sus manos se deslizan sobre una pantalla con un lápiz digital que no requiere tajador. Aunque la celulosa ha sido reemplazada por luz dinámica, la fricción, el flujo de la idea y el nacimiento del trazo siguen intactos.

Los dispositivos han sido diseñados para largas jornadas de inspiración lejos de un enchufe, ofreciendo baterías masivas que brindan hasta 23 horas de uso continuo. (Samsung)

Esta transformación está impulsada por el desarrollo de tabletas de gama alta orientadas a la creatividad y la productividad. Dispositivos como la Galaxy Tab S12 Ultra buscan replicar la precisión del soporte físico mediante pantallas de bajo grosor, integración de estilete y funciones de inteligencia artificial. De este modo, la transición del formato impreso al digital se plantea como una optimización del flujo de trabajo.

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La simulación del trazo físico: sensación táctil y ergonomía

El mayor reto de la digitalización siempre ha sido convencer a la memoria muscular de los artistas. Sin embargo, el desarrollo del lápiz óptico ha logrado replicar con exactitud el comportamiento de las herramientas tradicionales.

“Para mí, se siente muy similar a dibujar sobre una hoja de papel. Lo que más me gusta es la sensibilidad a la presión del S Pen de Samsung: cuando presionas más, el trazo sale más oscuro y grueso, y cuando lo haces más suave, se vuelve más fino”, detalla Abril Belmonte.

Para ver contenido multimedia, la Galaxy Tab S12 Ultra ofrece experiencias inmersivas gracias a su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas. (Samsung)

Técnicamente, el S Pen cuenta con un diseño ergonómico que ofrece una entrada precisa e intuitiva para tomar notas y esbozar conceptos sin esfuerzo. “Dibujar directamente con el S Pen es mucho más intuitivo que hacerlo con un mouse, porque tienes un control más directo sobre cada trazo”, añade la diseñadora.

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Este nivel de detalle se potencia en aplicaciones de nivel profesional como Clip Studio Paint —que ahora llega con herramientas de pintura de precisión y beneficios exclusivos en el ecosistema—, permitiendo que el lienzo digital reaccione de la misma forma que un papel de alto gramaje absorbería la tinta.

Sostenibilidad y digitalización: de la libreta al ecosistema ecológico

Más allá de la experiencia de dibujo, la transición busca reducir la dependencia de insumos físicos. Migrar a un formato completamente digital transforma el flujo de trabajo, eliminando la necesidad de arrumar decenas de cuadernos a lo largo del año.

“Personalmente, prefiero bocetar directamente en la tablet porque es súper ligera y la llevo a todos lados. Además, tener nuestros proyectos digitalizados nos permite compartir las ideas rápidamente con el equipo”, afirma Belmonte.

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Cuando el ritmo de trabajo exige energía, la batería pasa del 0% al 100% en aproximadamente 95 minutos. (Samsung)

Este nivel de portabilidad se apoya en un diseño de ingeniería delgado, con apenas 5,1 milímetros de grosor en su versión tope de gama. El reemplazo del papel se completa a través de plataformas nativas como Samsung Notes y herramientas de Galaxy AI, como Note Assist.

Autonomía y colaboración en cualquier lugar

El entorno de una agencia exige respuestas rápidas y soluciones integrales. Para Belmonte, la capacidad de avanzar con agilidad en proyectos complejos de marcas, empaques e ilustraciones directamente desde una tablet portátil, sin estar atada a una computadora de escritorio, es importante para el ritmo de Enigma Brand Studio.

Este rendimiento ininterrumpido en exteriores o reuniones se sostiene sobre especificaciones técnicas de vanguardia. La nueva serie de tablets incorpora resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, lo que permite bocetar al aire libre o en ambientes exigentes sin temor a accidentes.

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A nivel de autonomía, los dispositivos han sido diseñados para largas jornadas de inspiración lejos de un enchufe, ofreciendo baterías masivas que brindan hasta 23 horas de uso continuo en su modelo de 14,6 pulgadas y 21 horas en la versión Plus.

Cuando el ritmo de trabajo exige energía, la batería pasa del 0% al 100% en aproximadamente 95 minutos. Todo esto es impulsado por un procesador de 3 nanómetros que aumenta la capacidad de la CPU y GPU, refrigerado por una cámara de vapor 3D de nuevo diseño para que, al renderizar proyectos complejos bajo el brillo de 1.600 nits de su pantalla Dynamic AMOLED 2X, el equipo mantenga un rendimiento óptimo sin sobrecalentarse.

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