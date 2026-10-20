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La llamativa distancia que Cristiano Ronaldo le sacó a Lionel Messi en la votación por el Balón de Oro más grande de la historia

El portugués amplió la brecha con el rosarino en busca de quedarse con el premio elegido por el público a cambio de un voto pago

Messi y Cristiano Ronaldo en la gala del Balón de Oro
Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro en ocho oportunidades, mientras que Cristiano lo obtuvo en cinco ocasiones
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A comienzos de octubre, la página oficial del Balón de Oro decidió lanzar una encuesta con el objetivo de que todas las personas pudieran elegir al “Balón de Oro más grande de la historia” para decidir cuál fue la edición más importante del evento. Rápidamente, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaron la tendencia de los sufragios, pero todo indica que el portugués estiró su diferencia con el campeón del mundo con la selección argentina a falta de siete días para el cierre de la votación.

Unos días atrás, el pasado sábado, el galardón obtenido por CR7 en 2008 tenía el 62% de los votos y el premio obtenido por Messi en 2012 se llevaba el 13%. Ahora, el portal oficial del evento aseguró que el Bicho aumentó la brecha y se afirmó en el primer lugar con un 75%, mientras que el rosarino de 39 años se mantiene por detrás con un 9%.

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Esas temporadas son muy especiales en las carreras de ambos y se mantuvieron como las elecciones principales de los usuarios durante las últimas horas.

En primer lugar, el Balón de Oro obtenido por Cristiano en 2008 se dio después de haber levantado la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes y la Community Shield con el Manchester United, sumado a la Bota de Oro en Europa y sus 42 goles en todas las competencias.

Balón del Oro lanzó el BOAT para que la gente elija al mejor Balón de Oro de todos los tiempos
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Por otro lado, la premiación de la Pulga correspondiente a la edición 2012 (se realizó en 2013) fue la cuarta consagración consecutiva del argentino y sucedió después de concretar el récord goleador en un año calendario con 91 tantos en 69 partidos.

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El tercer lugar del podio también le pertenecía a Messi por su versión de 2023, en la que venía de ganar el Mundial con la Selección, pero actualmente también se lo está quedando Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro de 2017 con un 6%.

La votación reúne a 10 jugadores que conquistaron el galardón en al menos dos oportunidades. Más allá de Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) y Cristiano (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), los nominados son Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano. Ronaldo Nazário fue reconocido en 1997 y 2002, mientras que Van Basten lo obtuvo en 1988, 1989 y 1992. Platini ganó las ediciones de 1983, 1984 y 1985, y Cruyff las de 1971, 1973 y 1974. Sin embargo, permanecen muy lejos de la mirada del público con un 0,4% entre todos.

El último Balón de Oro ganado por Messi en 2023 (Créditos: Europa Deportes Francia, France Football)
El último Balón de Oro ganado por Messi en 2023 (Créditos: Europa Deportes Francia, France Football)

El sufragio requiere el pago de un euro por cada participación. Los usuarios pueden volver a votar por el mismo futbolista o elegir otro premio dentro de la lista, siempre bajo ese mismo costo. La página también permite seguir el porcentaje acumulado por cada candidatura.

La gala de 2026 se llevará a cabo el próximo lunes desde las 17:00 (hora argentina), y Lionel Messi figura entre los 30 nominados para el premio principal, en el que pelea con Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo permanece alejado de esa lucha y mantiene su mirada fija en convertirse en el primer jugador de la historia en alcanzar los 1.000 goles. Hoy tiene 981 tantos en 1.341 encuentros como futbolista profesional, mientras que Messi acumula 936 gritos en 1.182 partidos.

La iniciativa del “Balón de Oro más grande de la historia” continuará vigente hasta el 27 de octubre a las 00:00 y la organización aseguró que sorteará una entrada entre todos los votantes para la ceremonia del próximo año.

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